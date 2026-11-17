Reda Khadra zog nach seinem Besuch in Reims und seiner Leihgabe an Le Havre nach Qarabağ. Samy Merheg kam nach einer kolumbianischen Formation aus Braga zu Alverca. João Gabriel Makhlouf, in Como als Cardozo bekannt, setzt seine Karriere in italienischen Jugendteams fort. Alle drei veranschaulichen verschiedene Schritte zur libanesischen Selektion. Ihre Reisen werden anhand der Informationen ihrer Vereine dargestellt, wobei die berufliche Karriere, das Training und die Einberufung mit der älteren Nationalmannschaft unterschieden werden.

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Reda Khadra, Samy Merheg und João Gabriel Makhlouf repräsentieren drei verschiedene Sportplätze in der libanesischen Auswahl. Ihre Laufbahn geht durch die Europameisterschaften, eine kolumbianische Formation und die italienischen Jugendteams. Ihre derzeitigen Clubs ermöglichen es uns, ihren Fortschritt genau zu lokalisieren, ohne eine internationale Einberufung mit dem Status in einem professionellen Team zu verwechseln.

Reda Khadra setzt seine Karriere in Qarabağ fort

Reda Khadra zog nach Qarabağ, der ersten aserbaidschanischen Division. Reims Stadium kündigte seine endgültige Übertragung am 28. August 2026. Seine Reise in Frankreich ist daher jetzt Teil seiner Reise, nicht seiner gegenwärtigen Vertragssituation.

Als er 2023 in Reims ankam, spielte der Wingman 36 Spiele. Der französische Verein erinnert daran, dass eine schwere Verletzung seine Saison 2024-2025 kennzeichnete und dass er dann Le Havre verliehen wurde. Seine Abreise nach Aserbaidschan eröffnet eine neue Etappe nach dieser Abfolge von Club-Perioden und körperlichen Schwierigkeiten.

Dieser Kurs unterscheidet ihn von den anderen beiden Spielern: Seine dokumentierte Erfahrung umfasst bereits mehrere Passagen in professionellen Teams, bei denen Merheg und Makhlouf noch am Anfang ihrer Entwicklung stehen.

Samy Merheg, von Pereira nach Alverca

Samy Merheg, 19, gehört zum FC Alverca. Der portugiesische Klub kam offiziell am 18. Juli 2026 vom SC Braga an. Der Angreifer wurde in Deportivo Pereira, Kolumbien, ausgebildet, wo er im Alter von 17 Jahren sein Debüt unter den Senioren gab.

In der Saison 2025-26 spielte er mit Team B in Braga und erzielte vier Tore in zehn Spielen. Dies ist der von Alverca während seiner Rekrutierung zitierte Rekord, nicht eine Summe von Zielen unter seinem neuen Trikot.

Die offizielle Präsentation von Alverca erwähnt seine doppelte kolumbianische und libanesische Staatsangehörigkeit und seine Passagen in der Auswahl von Jugendlichen aus beiden Ländern. Es bestätigt auch seine Integration in die hochrangige libanesische Auswahl. Die bei der Unterzeichnung angenommenen Auswahlzahlen stellen keine aktualisierte Bewertung vom November dar.

João Gabriel, zwischen Ausbildung in Como und Seniorenauswahl

João Gabriel Makhlouf, 19, wird in Comos Papieren unter dem Namen João Gabriel Cardozo vorgestellt. Der italienische Klub bestätigte die Einberufung seines Verteidigers mit der hochrangigen libanesischen Auswahl für das internationale Freundschaftsturnier in Bassora.

Im Club liegt seine dokumentierte Reise in der Verantwortung der Como-Jugendteams, insbesondere der Primavera. Diese Unterscheidung ist wichtig: Als Nationalmannschaft A bezeichnet zu werden bedeutet nicht, einen Platz in der ersten Mannschaft eines Serie-A-Clubs zu haben.

Diese drei Situationen zeigen die Vielfalt der Ressourcen, die durch die libanesische Auswahl mobilisiert werden. Die Erfahrung, die in mehreren Vereinen gesammelt wurde, die Entwicklung eines Angreifers, der durch Kolumbien und Portugal reist, und die Ausbildung eines Verteidigers in Italien sind unterschiedliche Beiträge. Ihre sportliche Komplementarität muss in den Versammlungen und Treffen der Nationalmannschaft noch aufgebaut werden.

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