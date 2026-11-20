Die Fakultät für Rechts- und Politikwissenschaft der USJ widmet am Montag, den 30. November 2026 der Ostbibliothek von Beirut einen Tag dem hundertjährigen Bestehen der libanesischen Verfassung. Auf der Tagesordnung: die Verfassungsarchive, die Befugnisse des Staatsoberhaupts, die soziale Gerechtigkeit und die Stellung der Frau.

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Die Fakultät für Recht und Politikwissenschaft der Universität St. Joseph von Beirut kündigt am Montag, den 30. November 2026 das Symposium « Centennial Constitution, New Perspectives » an. Die Treffen beginnen um 9 Uhr im Amphitheater Leila Turqui der Eastern Library, St. Joseph’s University Street, in Ashrafieh.

Einhundert Jahre nach der Annahme der libanesischen Verfassung schlägt der Tag vor, die Ursprünge und Entwicklungen der Verfassung zu überprüfen und dann aktuelle Fragen zu untersuchen, die Befugnisse des Staatsoberhaupts anstelle von Frauen und soziale Gerechtigkeit. Die Michel Chiha Foundation organisiert den Vormittag mit der Fakultät für Recht und Politikwissenschaft des USJ, der Eastern Library, der American University of Beirut und der Libanesischen Universität. Die Fakultät organisiert den Nachmittag.

Ab 9 Uhr: Woher kommt die Verfassung von 1926?

Der Rektor der USJ, François Boëdec, und der Präsident der Michel Chiha Stiftung, Claude Doumet Serhal, werden die Konferenz eröffnen. Der erste Rundtisch, moderiert von Marie-Claude Najm, wird sich auf die Rolle von Michel Chiha um 9.30 Uhr mit Karim Bitar und dann auf die Quellen der Verfassung um 10 Uhr mit Nadi Abi Rached konzentrieren. Um 11 Uhr wird Joseph Maïla zum Text von 1926 und seiner Entwicklung zurückkehren.

Um 11:30 Uhr wird Farès El-Dahdah die digitale Plattform der Michel Chiha Stiftung in Verfassungsarchiven präsentieren. Das Programm kündigt eine Präsentation an, ohne ein Online-Datum anzugeben. Eine Aussprache ist für Mittag vorgesehen.

Ab 15 Uhr: Staatliche Befugnisse und gesellschaftliche Fragen

Mit Ziyad Baroud in Moderation wird Rizk Zgheib um 15.00 Uhr über die impliziten Kompetenzen des Staatsoberhauptes sprechen, dann Lara Karam Boustany um 15.20 Uhr über « atypische Regierungen ». Um 15.40 Uhr folgt eine Diskussion.

Um 16.15 Uhr wird eine von Samer Ghamroun moderierte Diskussion mit Ghada Ayoub über die öffentlichen Finanzen, mit François Blanc über wirtschaftlichen Liberalismus und soziale Gerechtigkeit und dann mit Diane Khair über den Platz der Frauen in der Verfassung diskutieren. Die Abschlusskonferenz ist für 17.30 Uhr geplant: Charles-Édouard Sénac wird über die Herausforderungen des Konstitutionalismus im Libanon diskutieren.

Praktische Informationen

Wann:montag, 30. November 2026, Öffnung um 9.00 Uhr, wieder aufgenommen um 15.00 Uhr und Beginn der Abschlusskonferenz um 17.30 Uhr Beiruter Zeit.

Wobei:Eastern Library of the USJ, Leïla Turqui Amphitheater, St. Joseph’s University Street, Ashrafieh, Beirut.

Zugang:in der Einladung sind weder Tarif- noch Registrierungsbedingungen angegeben. Das Programm vom 30. November wird von der Fakultät für Recht und Politikwissenschaft der USJ angekündigt.

Der Einladung zufolge wird der Zyklus « Libanesische Verfassung: Evolution, Herausforderungen und Perspektiven » am 1. Dezember an der American University of Beirut und am 2. Dezember an der Libanesischen Universität fortgesetzt. Diese zwei Tage finden nicht in der Östlichen Bibliothek statt.

Visuell: Einladung zum Symposium, das von der Fakultät für Recht und Politikwissenschaft der Saint Joseph University in Beirut mit der Michel Chiha Foundation und der Eastern Library verteilt wird. Offizielles Poster präsentiert in Libnanews.

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