In Kfarjouz unterschied die Al-Rahma High School 350 Schüler, die das erste Buch der Arab Reading Challenge fertigstellten. Um diesen Schritt abzuschließen, muss jeder zehn Bücher lesen und zehn zusammenfassen. Die Buchmesse brachte auch Studenten und vier Autoren der Schule zusammen.

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Ein Buch lesen, eine Seite zusammenfassen. In Kfarjouz, in der Region Nabatiyah, identifizierte die Al-Rahma High School laut der National Information Agency 350 Schüler, die die erste Broschüre der Arab Reading Challenge abgeschlossen hatten. Die Preisverleihung fand bei der Eröffnung der Schulbuchmesse statt, bei der auch ehemalige Studenten über ihre Bücher sprachen.

Zehn Bücher, zehn Abstracts

Der « Pass » ist der Name, den die Organisatoren der Arab Reading Challenge in dem Notizbuch geben, in dem die Schüler ihre Lesungen aufzeichnen. Um das erste in roter Farbe zu füllen, liest jedes zehn Bücher und fasst eines pro Seite zusammen. Das Notizbuch fordert auch, den Titel, den Autor, den Herausgeber und die Anzahl der Seiten zu notieren. Nach den Vorschriften bezieht sich die erste Ebene auf Bücher außerhalb des Lehrplans. Dies ist nicht das Ende der Herausforderung: Der gewöhnliche Kurs besteht aus fünf Broschüren und fünfzig Büchern.

Die Zahl von 350 entspricht den Studenten, die für die Fertigstellung dieses ersten Notizbuchs ausgezeichnet wurden. Dies ist weder die Anzahl der Finalisten noch ein Besucherrekord auf der Messe. Die Agentur gibt weder die Anzahl der Schüler an, die den Kurs in Kfarjouz begonnen haben, noch die Anzahl der Schüler, die zum nächsten Booklet gegangen sind.

Schüler treffen vier Autoren aus der Schule

Die Ausstellung « Racines et lettres » befindet sich in ihrer zweiundzwanzigsten Ausgabe. Bei der Eröffnung moderierte der Dichter und Moderator Zahi Wehbe einen Austausch über Lesen und Schreiben mit einem Schüler und vier Highschool-Autoren. Nach Angaben der Agentur hatten alle vier bereits ein Buch veröffentlicht und an Unterzeichnungssitzungen auf der Beirut International Book Fair teilgenommen.

Der Verein Al-Mabarrat, von dem das Gymnasium abhängt, hatte die 20. Ausgabe im April 2025 dokumentiert. Das Management präsentierte die Show dann als Beginn einer Woche mit Gruppenlesungen, Workshops und Meetings unter Beteiligung der Eltern. Diese Aktivitäten gehen auf diese Ausgabe zurück und bilden nicht das Programm vom November 2026.

Eine Herausforderung für öffentliche Schulen

Für das Schuljahr 2025-2026 hatte das libanesische Bildungsministerium öffentliche und private Einrichtungen, darunter technische und berufliche Schulen, eingeladen, an der zehnten Ausgabe der Challenge teilzunehmen. Ende Oktober meldete die offizielle emiratische Agentur in dieser Ausgabe 132.563 Schüler von 614 Schulen mit libanesischen Qualifikationen. Diese nationale Überprüfung geht der Kfarjouz-Show voraus. Das lokale Ergebnis ist begrenzter: 350 Studenten haben die zehn Bücher im ersten Notizbuch gelesen und zusammengefasst.

Abbildung: Nabatiyah al-Tahta, 8. Mai 2011. Dieses Archiv zeigt nicht die Kfarjouz High School oder ihr Wohnzimmer. Kredit: ansam61@hotmail.com / Panoramio, via Wikimedia Commons, CC BY 3.0Bild verkleinert und integriert mit Libnanews Abdeckung.

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