Solar im Libanon: der wahre Preis der Autonomie

Solarenergie kann Stromkäufe reduzieren, ohne eine versprochene Autonomie zu gewährleisten. Panels, Batterien, Installation, Verluste und Finanzierung machen unterschiedliche Kosten aus. Diese Datei vergleicht historische libanesische Preise und erklärt, wie man eine aktuelle Schätzung liest, ohne einen alten Durchschnitt in einen Preis zu verwandeln, der im November 2026 für Haushalte gültig ist.

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Der Preis des libanesischen Solars ist nicht auf den angegebenen Betrag für einige Panels beschränkt. Ein Haushalt kauft auch einen Wechselrichter, Schutz, eine Installation und oft eine Batterie. Es sucht manchmal zwei verschiedene Ergebnisse: weniger Strom zu zahlen und Strom während der Schnitte zu haben. Eine Lösung kann das erste Ziel erreichen, ohne das zweite die ganze Nacht zu gewährleisten.

Um Angebote im November 2026 zu vergleichen, dienen die alten Marktdurchschnitte als Benchmarks, nicht anwendbare Tarife. Wir müssen die zu erwartende Produktion, die abzudeckenden Verwendungszwecke und die tatsächlich enthaltene Ausrüstung betrachten. Die Kosten der Selbstversorgung werden über mehrere Jahre gemessen, während die Schätzung hauptsächlich eine anfängliche Ausgabe darstellt.

Libanesischer Solarpreis: Was die historische Serie zeigt

Das libanesische Energy Conservation Centre, das LCEC, veröffentlicht in seinem Bericht von 2023 eine Reihe von durchschnittlichen Turnkey-Preisen. Das Dokument, das im April 2025 veröffentlicht wurde, zeigt $ 806 pro Kilowattspitze im Jahr 2020, 1.266 im Jahr 2021, 1.019 im Jahr 2022 und 1.003 im Jahr 2023. Letzterer Betrag bleibt höher als 2020.

Historische Serie LCEC, Dollar pro kWc. Chart Libnanews. Diese Werte sind keine Schätzungen für November 2026.

Der Kilowatt-Peak misst eine nominale Leistung, nicht jede Nacht verfügbare Energie. Der Durchschnitt aggregiert verschiedene Projekte. Es gibt nicht den Preis für eine Batterie allein oder die von Standard-Haushaltsgeräten. Insbesondere kombiniert der Bericht den Anstieg von 2021 mit Versorgungsunterbrechungen und hoher Nachfrage.

Diese Daten zeigen, warum ein langfristiger industrieller Rückgang temporäre Anstiege nicht verhindert. Sie erlauben es nicht, den richtigen Preis für ein aktuelles Angebot festzulegen, ohne dessen Konfiguration zu kennen.

Billigeres Zeichen reduziert nicht alle Posts

Das US-Energieministerium unterscheidet die Ausrüstung von den Kosten, die mit dem Verkauf und der Installation verbunden sind. Dazu gehören Installation, Finanzierung, Verfahren und Handelskosten. Ihr Gewicht nimmt nicht notwendigerweise mit der Geschwindigkeit der Komponenten ab. Diese technische Zersetzung ist im Libanon nützlich, ohne US-Zölle oder -Regeln umzusetzen.

Eine lesbare Schätzung trennt daher Module, Wechselrichter, Speicher und andere Geräte. Es gibt auch die enthaltenen Arbeiten und Dienstleistungen an. Eine auf die Ausrüstung beschränkte Versorgung ist nicht direkt mit einer gewarteten Einrichtung vergleichbar. Der niedrigste Betrag kann einfach weniger Leistungen abdecken.

Eine Aufschlüsselung hat nicht das Interesse, jedem Unternehmen eine theoretische Marge aufzuerlegen. Es geht darum, herauszufinden, was sich zwischen zwei Vorschlägen ändert. Durch das Hinzufügen von Speicher, das Ändern von Strom oder das Einschließen elektrischer Arbeiten variiert der gekaufte Service. Ohne einen gemeinsamen Umfang kann die Preisklassifizierung verschiedene Geräte vergleichen.

Batterie bietet einen Service, keine freie Energie

Der US-technische Benchmark ATB 2025 behält eine Rendite von 85% für sein Wohnspeichermodell. Dies bedeutet, dass 100 kWh, die in den Speicher eintreten, in diesem Fall 85 nützlich zurückgeben. Dies ist weder eine Messung der im Libanon installierten Batterien noch eine Garantie für alle Geräte.

Es ist daher notwendig, die Energieverluste bei Ladung und Deponie zu zählen. Wenn sich die Batterie auf einer Pay-Quelle auflädt, haben diese Verluste Kosten. Wenn sie einen Sonnenüberschuss erhält, reduzieren sie die verfügbare Menge danach. Speicher bewegt Energie im Laufe der Zeit; Er erschafft keinen.

Dieselbe Benchmark integriert die Degradation in ihre Betriebskosten und ihren 15-Jahres-Horizont. Dieser Modellierungshorizont ist kein Lebensversprechen wert. Die tatsächliche Garantie, die Nutzungsbedingungen und die im Laufe der Zeit erhaltene Kapazität müssen separat geprüft werden.

Ein Rückgang des Preises für Zellen verschwindet nicht durch weder Installation noch Elektronik noch mögliche Erneuerung. Nur schätzen Sie den Kaufpreis der Batterie unterschätzt die Kosten der Dienstleistung während seiner Nutzung.

Macht, Kapazität und Autonomie: drei verschiedene Themen

Die Leistung, ausgedrückt in Kilowatt, zeigt an, was das System zu einem bestimmten Zeitpunkt liefern kann. Die Nutzkapazität, ausgedrückt in Kilowattstunden, gibt die verfügbare Energie an. Die Dauer, in der diese Reserve das Gehäuse versorgen kann, hängt dann von der verwendeten Ausrüstung ab. Ein großer Energietank allein garantiert keine ausreichende Leistung für alle gleichzeitigen Nutzungen.

In seiner Dokumentation vom 26. Juni 2026 unterscheidet der Hersteller Tesla drei Dimensionierungskriterien: Wohnungsverbrauch, zu rettende Geräte und die gewünschte Dauer der Rettung. Diese Unterscheidung überschreitet eine bestimmte Marke. Die Wartung eines Kühlschranks, der Beleuchtung und des Anschlusses erfordert nicht die gleiche Ausrüstung wie die Abdeckung aller Haushaltszwecke.

Die Schätzung muss daher den versprochenen Dienst angeben und nicht nur eine Kapazität anzeigen. Eine Cut-off-Reserve kann täglich teilweise ungenutzt bleiben. Diese Wahl kauft zusätzliche Sicherheit, generiert aber nicht automatisch proportionale Einsparungen auf der Rechnung.

Gute Berechnung beginnt mit Nutzung und Dach

Die Ausrichtung, die Schatten und die verfügbare Oberfläche verändern die Produktion. Der Leitfaden des US-Energieministeriums empfiehlt eine an das Gebäude angepasste Schätzung, anstatt einfach die installierte Kapazität zu extrapolieren. Ein Simulationswerkzeug kann helfen, ersetzt aber nicht die Standortstudie.

Auch Zeitpläne zählen. Der Verbrauch während der Produktionsstunden ermöglicht die direkte Nutzung eines Teils des Sonnenstroms. Ein konzentrierter Bedarf nach Sonnenuntergang erfordert eine andere Organisation: Lagerung oder zusätzliche Versorgung. Eine Nutzung zu verschieben, wenn möglich, kann die Menge der erforderlichen Batterien ändern.

Erstens kann die Reduzierung des vermeidbaren Verbrauchs auch die Größe der Anlage einschränken. Es geht nicht darum, die Panels zu multiplizieren, ohne die Bedürfnisse zu berücksichtigen. Es ist, den gewünschten Service mit einer nutzbaren Produktion zu erhalten, anstatt eine Leistung angezeigt, die nicht den Stunden des Haushalts entspricht.

Was der Endpreis noch angeben muss

Der Vergleich der Angebote erfordert schriftliche Verpflichtungen: Ausrüstung, Installation, geschätzte Produktion, Garantien und Wartung. Die Federal Trade Commission, die US-Verbraucherbehörde, besteht auf diesen Elementen in ihrem Solarguide. Seine gesetzlichen Regeln gelten nicht automatisch im Libanon, aber technische Fragen ermöglichen einen besseren Vergleich der Vorteile.

Der Barpreis muss auch von der Gesamtrückzahlung mit Finanzierung unterschieden werden. Eine niedrige monatliche Zahlung beschreibt nicht die vollen Kosten. Kosten, Dauer und Rückzahlungsbedingungen können sich auf das wirtschaftliche Interesse des Projekts auswirken.

Schließlich beseitigt die Erzeugung eines Teils seines Stroms nicht notwendigerweise die festen Gebühren für eine beibehaltene Versorgung. Der korrekte Vergleich deckt alle verbleibenden Ausgaben und tatsächlich vermiedenen Käufe ab. Ein Rentabilitätsversprechen muss seine zukünftigen Produktions- und Preisannahmen spezifizieren, anstatt sie als erworben darzustellen.

Für einen libanesischen Haushalt ist der nächste konkrete Schritt daher eine Schätzung, die Gesamtkosten und messbaren Service kombiniert: erwartete Energie, während einer Abschaltung betriebene Geräte, einschließlich Wartungs- und Ersatzbedingungen. Ohne diese Elemente können zwei Kits, die unter demselben « Autonomie » -Label verkauft werden, sehr unterschiedliche Bedürfnisse erfüllen.

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