Deutschland: AfD will Einbürgerung blockieren

Der Bundestag verwies auf den AfD-Vorschlag zur Einbürgerung von Flüchtlingen und Personen mit vorübergehendem Schutz. Die Partei beantragte ein Moratorium und eine Änderung der Berechnung des Aufenthalts. Es wurden keine Gesetzesänderungen angenommen: Die derzeitigen Bedingungen gelten weiterhin für Anträge.

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Die AfD will verhindern, dass Flüchtlinge und Personen mit vorübergehendem Schutz die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Der Bundestag diskutierte seinen Vorschlag am Freitag, den 13. November 2026 und verwies ihn dann unter der Verantwortung des Innern an die Ausschüsse. Diese Verfahrensabstimmung ändert nichts an den Einbürgerungsbedingungen.

Der am 10. November unter der Nummer 21/9077 eingereichte Antrag fordert die Regierung auf, einen Gesetzentwurf vorzubereiten. Die rechtsextreme Gruppe will auch die Berücksichtigung von Anträgen von Personen, denen der Status eines vorübergehenden Schutzes zuerkannt wurde oder zuerkannt wurde, sofort aussetzen.

Ein Einfrieren von Akten, die von der AfD behauptet werden

Die vorgeschlagene Regelung deckt sowohl aktuelle Anträge als auch die Berechnung der Aufenthaltsdauer ab. Die AfD hofft, dass die in Deutschland unter vorübergehendem Schutz verbrachten Jahre nicht mehr auf die Aufenthaltsdauer vor der Einbürgerung angerechnet werden. Der Text enthält auch Übergangsbestimmungen oder Sperrfristen für bereits eingeleitete Verfahren.

Die Autoren plädieren für eine Vision der Zuflucht, die sich auf die Rückkehr in das Herkunftsland konzentriert. Sie forderten die Entwicklung der Rückführungs- und Wiedereingliederungshilfe, insbesondere für die Ukrainer, und forderten, dass den Startfällen Vorrang vor Einbürgerungsfällen in den lokalen Verwaltungen eingeräumt wird. Ein Regierungsbericht würde nach sechs Monaten und jährlich vorgelegt.

Aktuelles Recht unterscheidet zwischen Wohnsitz und Staatsangehörigkeit

Die deutsche Gesetzgebung gibt einer geschützten Person nicht automatisch die Staatsangehörigkeit. Artikel 10 des Staatsangehörigkeitsgesetzes sieht unter anderem einen rechtmäßigen gewöhnlichen Aufenthalt von fünf Jahren, eine festgestellte Identität und Staatsangehörigkeit sowie einen gültigen Aufenthaltstitel vor. Die nach § 24 des Aufenthaltsgesetzes ausgestellte vorübergehende Schutzerlaubnis ist nicht einer der Gründe für diese gesetzliche Einbürgerung.

Die Dauer des Bestehens und die Art der Sicherheit zum Zeitpunkt der Antragstellung sind daher zwei unterschiedliche Kriterien. Hinzu kommen Sprachanforderungen, Kenntnis der deutschen Rechts- und Gesellschaftsordnung, die Einhaltung demokratischer Prinzipien und, vorbehaltlich Ausnahmen, finanzielle Autonomie. Das allgemein gewünschte Sprachniveau ist B1.

Die Bundesregierung erinnert auch daran, dass der beschleunigte Weg zur Einbürgerung nach drei Jahren entfernt wurde. Die gewöhnliche Dauer bleibt fünf Jahre, wenn die anderen Bedingungen erfüllt sind. Der AfD-Vorschlag findet somit in einem bereits reformierten Rahmen statt, nicht in einem automatischen Einbürgerungsregime.

Ausschuss für innere Angelegenheiten beschlagnahmt

Die Sitzung am 13. November eröffnete die parlamentarische Prüfung des Antrags. Nach einer halbstündigen Diskussion vertraute der Bundestag den Ausschüssen seine Fortsetzung an. Weder das AfD-Verbot noch sein Moratorium wurden in dieser Sitzung verabschiedet.

Für Antragsteller ist die Unterscheidung konkret: Die Rücküberweisung an den Ausschuss setzt ihren Fall nicht aus und ersetzt nicht das bestehende Gesetz. Eine mögliche Änderung der Einbürgerungsbedingungen würde eine Gesetzesänderung erfordern, mit einem Text, der seinen Anwendungsbereich und sein Inkrafttreten festlegt.

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