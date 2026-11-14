Gleizes: Die Mobilisierung geht nach 500 Tagen weiter

Die Mobilisierung für Christophe Gleizes geht nach den 500 Tagen im Gefängnis am 11. November weiter. In Lille trafen sich Verwandte und Presseverteidiger am Freitag. Paris bestätigt einen konsularischen Besuch und behält seine Verfahren bei, während die Familie eine Begnadigung des Präsidenten für den inhaftierten Journalisten beantragt.

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Die Mobilisierung für Christophe Gleizes wurde am Freitag, den 13. November 2026 in Lille fortgesetzt, zwei Tage nach der 500-tägigen Haft des französischen Sportjournalisten in Algerien. Die Graduate School of Journalism organisierte eine Versammlung und ein Treffen mit Mitgliedern ihrer Umgebung und Reporter ohne Grenzen. Seine Verwandten bitten immer um eine Begnadigung des algerischen Präsidenten Abdelmadjid Tebboune.

Dem Fall folgt auch die französische Diplomatie. Am 11. November berichtete Europas Delegierter Minister Benjamin Haddad, dass in der vergangenen Woche ein konsularischer Besuch stattgefunden habe. Er bekräftigte die Verpflichtung von Paris, die Freilassung des Journalisten zu erreichen, ohne eine Frist bekannt zu geben.

Eine erneute Mobilisierung in Lille

Auf der Lille JA, am Tag des 13. November enthalten die Bereitstellung eines Banners in das Gericht der Einrichtung. In der Grand Amphi fand ein Treffen mit Antoine Bernard, Direktorin für Interessenvertretung und Unterstützung von Reportern ohne Grenzen, Pierre de la Saussay, Jugendfreundin von Christophe Gleizes, und Juliette Faure, Mitglied ihrer Familie und Professorin für Politikwissenschaft, statt.

Die Schule präsentierte diese Initiative als Unterstützung für Journalisten und Informationsfreiheit. Es erweitert eine Kampagne, die das Umfeld von Gleizes, Berufsverbänden und der Welt des Fußballs umfasst.

Presidential Grace im Herzen der Nachfrage

Christophe Gleizes, 37, wurde im Mai 2024 in Algerien verhaftet, während er einen Bericht machte. Seit dem 29. Juni 2025 ist er vom Gericht in Tizi-Ouzou zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden, insbesondere wegen « Entschuldigung des Terrorismus ». Die 500 Tage, die am 11. November begangen wurden, entsprechen dieser Inhaftierung nach seiner Festnahme.

Seine Mutter, Sylvie Godard, und sein Schwiegervater, Francis Godard, machten die Begnadigung des Präsidenten zu ihrer zentralen Bitte. In einer gemeinsamen Pressemitteilung vom 16. Oktober wiesen die Nationale Union der Journalisten, Reporter ohne Grenzen und die internationalen und europäischen Journalistenverbände darauf hin, dass die Rechtsmittel erschöpft seien. Diese Organisationen stellen die Vorwürfe in Frage und fordern seine Freilassung.

Paris ruft zu fortgesetzter diplomatischer Mobilisierung auf

Benjamin Haddad bezeichnete die Inhaftierung als willkürlich und nicht zu rechtfertigen. Als er am 11. November nach dem Stand des Handels mit Algier gefragt wurde, hat er die Diskussionen nicht detailliert beschrieben. Er erwähnte jedoch die Mobilisierung des Präsidenten der Republik, des Außenministers und der europäischen Partner.

Der geplante konsularische Besuch sollte die Gesundheit des Insassen sicherstellen. Der Minister betonte auch die Nützlichkeit der öffentlichen Unterstützung in Frankreich und im Ausland. Er kündigte keine Freigabevereinbarung oder Begnadigungsentscheidung an.

Anlässlich der 500 Tage organisierte Reporter ohne Grenzen am 11. November eine Kampagne um ein Solidaritätsspiel in Paris, mit Unterstützung der Gemeinde und der angekündigten Teilnahme ehemaliger internationaler Journalisten und Kulturschaffender. Die Mobilisierung von Lille gibt dieser Kampagne eine neue Bühne, deren Ziel die Rückkehr von Christophe Gleizes zu seinen Verwandten bleibt.

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