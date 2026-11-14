Jordanien: Was die 30% Gemeindequote garantiert

Jordanien bereitet 2027 Gemeinden mit mindestens 30 Prozent Frauen in Räten vor. Das Gesetz sieht Ernennungen vor, wenn die Abstimmung diese Schwelle nicht erreicht.

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Jordanien bereitet seine nächsten Kommunalwahlen mit einer erhöhten Schwelle für die Vertretung von Frauen vor: mindestens 30 Prozent der Ratsmitglieder, verglichen mit 25 Prozent bei den vorherigen Wahlen. Aber diese Zahl beschreibt nicht ein bereits erzieltes Wahlergebnis oder eine Quote von Bürgermeisterinnen. Das Local Government Act von 2026 kombiniert Abstimmungen und, wenn es die erforderliche Schwelle nicht erreicht, einen ministeriellen Ernennungsmechanismus. Es ist diese Artikulation, die die tatsächliche Zusammensetzung der Baugruppen bestimmen wird.

Ein angekündigter Kalender, noch kein Abstimmungsdatum

Der Ministerrat verabschiedete auf seiner Sitzung am 8. November 2026 die Vorschriften zur Organisation der Gemeinderäte. In seinem am nächsten Tag veröffentlichten Kommuniqué wird diese Entscheidung in Vorbereitung auf die für das erste Halbjahr 2027 geplanten Wahlen platziert. Dieses Fenster allein ist nicht der Wahltag.

Die Regelung umfasst 104 Gemeinden. Die Regierung nennt vier neue Gemeinden: Bani Ubayd, Ghor al-Mazraa, Juraynah und Rajm al-Shami. Die Verordnung legt den Rahmen für die Organisation von Räten nach dem Gesetz Nr. 16 von 2026 fest, das am 10. September im Amtsblatt veröffentlicht wurde.

Die Unterscheidung zwischen Schritten ist wichtig. Am 28. Oktober genehmigte die Regierung die Gründe für die vorgeschlagenen Verordnungen zur weiteren Prüfung. Am 8. November wurde sie vom Ministerrat angenommen. Die erste dieser Bekanntmachungen als Abschluss des Verfahrens vorzulegen, hätte daher folgende Entscheidung vorweggenommen.

Was die 30%-Schwelle wirklich garantiert

§ 65(a) des Gesetzes gibt dem zuständigen Minister die Befugnis, Frauen in Gemeinderäte zu ernennen, so dass ihr Anteil bei nicht erfolgreichen Wahlen mindestens 30 Prozent der Mitglieder erreicht. Die Bestimmung ist daher als Mindestgarantie für die Zusammensetzung konzipiert und nicht als Obergrenze, die Frauen verbietet, mehr Sitze zu erhalten.

Dieser Anteil muss auch vom Prozentsatz der Kandidaten unterschieden werden. Eine Verpflichtung der Mitglieder des Leitungsorgans wird nicht in der gleichen Weise gemessen wie bei Anträgen. Das Ergebnis, das überprüft werden muss, ist die endgültige Zusammensetzung jeder Versammlung nach Anwendung der in den Texten vorgesehenen Mechanismen.

Eine weitere Unterscheidung ist, dass der Artikel sich auf Mitglieder von Gemeinderäten bezieht. Sie reserviert nicht 30 Prozent des Bürgermeisteramtes für Frauen. Die Methode der Wahl des Vorsitzenden des Rates und die Garantien der Vertretung in der Versammlung beantworten zwei verschiedene Fragen. Eine Verwechslung würde zu einer Umverteilung der Exekutivverantwortung führen, die allein in diesem Artikel nicht vorgesehen ist.

Sitze und Verantwortlichkeiten nicht zu verwechseln

Der digitale Wandel ist Teil einer umfassenderen Reorganisation der lokalen Verwaltung. Das Gesetz unterscheidet den gewählten Gemeinderat vom Gemeindevorstand. Artikel 63 des Gesetzes enthält unter anderem die Anforderungen an die Komplementarität zwischen diesen beiden Komponenten, an die Vermeidung von Interessenkonflikten, an die administrative und finanzielle Transparenz und an die Kontinuität der Dienstleistungen für die Einwohner.

Diese Architektur gibt der Debatte über Repräsentation konkreten Spielraum. Der Eintritt in einen Rat bedeutet nicht, dass die kommunalen Dienste allein betrieben werden. Ziel ist es, sich an einer Institution zu beteiligen, deren Arbeit Verwaltungsbeamte, Haushaltsverfahren und ministerielle Aufsicht umfasst.

Artikel 64 sieht Kontroll- und Kontrollbefugnisse der Gemeinden und ihrer Räte vor. Er erwähnte auch eine Einheit zur Stärkung der Kapazität von Ratsmitgliedern und Gemeindeangestellten in Abstimmung mit der Jordanian Academy of Public Administration. Die Bildung der gewählten Vertreter gehört daher zum Rechtssystem, über die Berechnung der Sitze allein hinaus.

Die Rolle des Ministeriums bleibt entscheidend

Der Minister greift nicht nur bei der Hinzufügung einer weiblichen Vertretung ein. Artikel 65 überträgt ihm auch Befugnisse zur Klassifizierung der Gemeinden auf der Grundlage der amtlichen Statistik und bestimmter Entscheidungen der Gebietsorganisation. Der Text umfasst auch wichtige kommunale Operationen, einschließlich Vereinbarungen, Vermögenswerte und finanzielle Verpflichtungen.

Die Erhöhung der Quote sollte daher nicht als eine allgemeine Übertragung von Befugnissen vom Zentralstaat auf die Gemeinschaften gelesen werden. Er ändert die Garantie der Beteiligung von Frauen an Räten, die Teil eines Verwaltungskontrollsystems bleiben. Die beiden Dimensionen können sich getrennt voneinander entwickeln: die Zusammensetzung der Versammlung einerseits und das Ausmaß ihres Entscheidungsspielraums andererseits.

Um die Umsetzung der Reform zu bewerten, werden drei Elemente entscheidend sein: die Ergebnisse der Wahlen, die mögliche Anzahl zusätzlicher Ernennungen und die wirksame Aufteilung der Zuständigkeiten in den Räten. In diesem Stadium ist die gesetzliche Schwelle festgelegt und die regulatorische Vorbereitung ist fortgeschritten. Die Zahl der Frauen, die die verschiedenen Funktionen übernehmen, kann nicht vor den Wahlen und der Verfassung der neuen Versammlungen abgezogen werden.

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