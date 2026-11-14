Diaspora-Transfers: Welche Risiken für das Buch?

Ein anhaltender Rückgang der Diaspora-Transfers würde Familien, die Lieferung von Dollar und die Reserven der Bank des Libanon betreffen. Verfügbare Daten dokumentieren einen Rückgang im Jahr 2025, ohne die Signale des letzten Herbstes 2026 zu messen. Diese Analyse unterscheidet Nominalzinssatz, Realzinssatz und Kaufkraft, geht auf die Einstellung der Finanzierung im Jahr 2019 zurück und beschreibt die Handlungsmöglichkeiten der BDL. Es erklärt auch, warum Wechselkursstabilität mit einer Verschlechterung der Aktivität und des Einkommens koexistieren kann.

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Ein langfristiger Rückgang der Diaspora-Transfers würde viel mehr als nur den Preis des Pfunds schwächen. Es würde das Familieneinkommen, die Lieferung von Dollar und die Fähigkeit der Bank des Libanon, ihre Reserven wieder aufzubauen, reduzieren. Die auf dem Markt aufgeworfenen Bedenken ermöglichen es jedoch noch nicht, einen Rückgang im Herbst 2026 zu messen. Der Präzedenzfall 2019 hilft, Risiken zu verstehen, sofern Familienüberweisungen von Bankkapital und nominale Stabilität von realer Kaufkraft unterschieden werden.

Ab dem 14. November 2026 muss die Frage daher als Vulnerabilitätsanalyse gestellt werden, nicht als Ankündigung eines bevorstehenden Bruchs. Weniger häufige oder weniger häufige Übertragungen sind Signale, die dokumentiert werden müssen. Sie werden nur mit vergleichbaren Daten über mehrere Monate zu einem nationalen Trend, der die verschiedenen Kanäle und ihre möglichen Bewegungen abdeckt.

Diaspora Transfers: Was ist etabliert

Die A42-Serie der Bank of Lebanon, die den Transporten von Arbeitern gewidmet ist, ermöglicht einen homogenen jährlichen Vergleich. Durch die Addition seiner zwölf monatlichen Beobachtungen erreichten die Zuflüsse 2025 6,245 Milliarden US-Dollar, gegenüber 6,757 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Der berechnete Rückgang beträgt 7,57% oder etwa 511 Millionen US-Dollar. Dies sind Bruttoeinträge in dieser Serie, nicht die Bilanz nach Sendungen ins Ausland.

Arbeitersendungen, Serie BDL A42 2024 2025 Jährliche Einträge, Summe der monatlichen Beobachtungen 6,757 milliarden dollar 6,245 milliarden dollar Berechneter Jahrestrend Vergleichsgrundlage -7,57%

Dieser Rückgang betrifft 2025. Die letzte Beobachtung in der konsultierten Serie ist Dezember 2025. Es bestätigt daher nicht allein eine jüngste Beschleunigung des Rückgangs. Die Diagnose vom November 2026 bleibt von diesem historischen Vergleich verschieden.

Der Umfang ist genauso wichtig wie die Zahl. Die von den Transferunternehmen registrierten Transaktionen repräsentieren nicht automatisch alle Sendungen aus der Diaspora. Ein Wechsel des Anbieters oder Kanals kann eine Reihe reduzieren, ohne die von Haushalten erhaltenen Ressourcen im gleichen Verhältnis zu reduzieren. Es ist auch schwierig, den Geldbetrag für eine Reise und einige Operationen im Ausland zu messen.

Ein jährlicher Betrag enthält keine Informationen über die Häufigkeit der Zahlungen. Um zu überprüfen, ob Expatriates ihre Sendungen in den Weltraum befördern würden, müssten die Anzahl der Transaktionen, ihre durchschnittliche Menge und ihre Entwicklung nach Herkunftsland bekannt sein. Diese Dimensionen können nicht aus einem isolierten Zeugnis oder aus der insgesamt erhaltenen abgeleitet werden.

Ein erhaltener Dollar geht nicht automatisch in die BDL ein

Der erste Effekt einer Übertragung ist privat. Eine Familie erhält Ressourcen, die sie verbrauchen, konservieren oder einer Schuld zuweisen kann. Wenn es seine Dollars gegen Bücher tauscht, füttert es direkt die Währungsversorgung. Wenn es seine Miete in Dollar zahlt, zirkuliert die Währung zwischen den Bewohnern. Wenn es ein importiertes Produkt kauft, kann eine Partei dann für die Zahlung von einem externen Lieferanten verwendet werden.

Diese Routen erklären, warum ein transferierter Dollar nicht unbedingt einem Dollar zusätzlicher Reserven entspricht. Um seine Vermögenswerte zu erhöhen, muss BDL Fremdwährungen erwerben oder andere externe Ressourcen erhalten. Ein in einem privaten Portfolio einbehaltener Betrag ist nicht in seinen Rücklagen enthalten.

Ein nachhaltiger Rückgang der Sendungen kann daher über mehrere Kanäle erreicht werden. Haushalte verkaufen weniger Dollar an die Taxifahrer. Händler sammeln weniger Einnahmen. Importeure finden weniger Währung im privaten Kreislauf. Die Zentralbank kann es schwieriger finden, Dollar zu kaufen, ohne Druck auf ihre Preise auszuüben.

Die Übertragung ist jedoch nicht mechanisch. Höhere Tourismuseinnahmen, Exporte oder andere Finanzierungen können einen Teil des Defizits ausgleichen. Umgekehrt verstärkt ein gleichzeitiger Schock für den Tourismus und Transfers die Einschränkung. Der Rückgang des Verbrauchs kann auch die Einfuhren zum Preis einer wirtschaftlichen Verlangsamung reduzieren.

Nominalparität und reale Rate sagen nicht dasselbe

Die nominale Parität ist die Anzahl der Bücher, die für einen Dollar ausgetauscht werden. Ein stabiler Preis um 89 500 kann Verträge und Zahlungen erleichtern. Es garantiert weder Preis noch Lebensstandard.

Der reale Wechselkurs korrigiert den Nominalpreis der relativen Preise zwischen den Volkswirtschaften. Wenn die libanesischen Preise schneller steigen als die der Partner, bei unveränderten Nominalpreisen, werden libanesische Waren und Dienstleistungen relativ teurer. Es ist eine echte Wertschätzung. Die tatsächliche effektive Rate bringt mehrere bilaterale Beziehungen zusammen, die nach dem Handel gewichtet werden. Es bezeichnet keinen anderen Kurs, um Dollar zu kaufen.

« Echte Parität » sollte daher nicht mit einer angenommenen Gleichgewichtsrate verwechselt werden. Die Bestimmung eines nachhaltigen Preises würde unter anderem eine Bewertung der Produktivität, des Handels, der Finanzierung und der externen Verpflichtungen erfordern. Eine Erhöhung des Preisindex reicht nicht aus, um anzukündigen, dass der Dollar einen bestimmten Betrag wert sein sollte.

Die Kaufkraft von Transfers ist noch ein drittes Thema. Ein Haushalt kann genau den gleichen Betrag in Dollar erhalten und im Libanon weniger Immobilien kaufen. Sein tatsächlicher Verlust beweist nicht, dass die nominale Übertragung zurückgegangen ist. Umgekehrt reduziert ein Rückgang des erhaltenen Betrags sein Budget, auch wenn Preise und Preise unverändert bleiben.

Wenn beide Bewegungen kombiniert werden, steht der Haushalt unter doppeltem Druck: weniger Dollar erhalten und weniger mögliche Einkäufe mit jedem Dollar. Das Problem ist dann in Lebensmittel-, Schul- oder medizinischen Ausgaben sichtbar, bevor es auf dem Tisch einer Devisenstelle erscheint.

2019: finanzierung stoppen, nicht nur familienhilfe

Der libanesische Präzedenzfall ruft bisher nicht alle Schwierigkeiten des Oktobers 2019 auf. Bereits 2018 hat der IWF eine Umkehrung der nicht ansässigen Einlagen und anderen Zuflüsse erlebt. Der Vertrauensverlust und nachfolgende Kapitalabflüsse verschärften die Liquiditätsengpässe. Das Engagement der Bank gegenüber der BDL machte es unmöglich, Fremdwährungseinlagen normalerweise zurückzuzahlen. Der Staatsbankrott vom März 2020 verschärfte dann eine Krise, die bereits begonnen hatte.

Vor der Auflösung hing das System von der Erneuerung der Finanzierung ab, die insbesondere durch eine hohe Vergütung angezogen wurde. Eine Einlage war eine Schuld gegenüber ihrem Inhaber, kein Nationaleinkommen. Die Mittel könnten zur Finanzierung des Staates oder der Operationen der Zentralbank verwendet werden, während sie von den Einlegern zahlbar bleiben.

Wenn die neuen Beiträge nicht mehr ausreichen, um Bedürfnisse und Outputs zu decken, stößt diese Versammlung auf eine Zahlungsbeschränkung. Die versprochenen Zinsen bringen nicht die notwendigen Dollar, um sie zu ehren. Eine Erhöhung der Vergütung kann einige Auszahlungen verzögern, erhöht jedoch zukünftige Verbindlichkeiten, wenn die finanzierten Vermögenswerte nicht die entsprechenden Einnahmen generieren.

Das Einfrieren der Bank veränderte dann die Natur des verfügbaren Geldes. Ein Dollarsaldo auf einem alten Konto bot nicht mehr die gleichen Möglichkeiten wie ein frei übertragbarer Dollar. Beschränkungen und Umwandlungen haben die Verluste der Antragsteller aufgeschoben. Der Rückgang der Währung hat das Einkommen in Pfund getroffen.

Die entsprechende Analogie betrifft daher die Abhängigkeit von externen Inputs und Vertrauen. Es kann nicht gesagt werden, dass eine Reduzierung der Familientransfers im Jahr 2019 automatisch stattfinden würde. Heute basiert ein viel größerer Teil der Transaktionen auf direkt verwendbaren Dollar, außerhalb des traditionellen Bankkredits. Der Schock kann zuerst Einkommen und Aktivität beeinflussen, anstatt die Form eines neuen Ansturms auf die gleichen Einlagen anzunehmen.

Reserven können sich vor dem Preis verschlechtern

Für die Zentralbank kann Devisenknappheit zunächst weniger Käufe bedeuten. Die Reserven hören dann auf zu wachsen, ohne dass die BDL notwendigerweise mehr Dollar verkauft, um das Buch zu verteidigen. Wenn die Auszahlungen anhalten und die Einnahmen übersteigen, sinken die verfügbaren Vermögenswerte.

Die letzte Bilanz Ende Oktober, die einer Bank-Wirtschaftsnote vom 4. November entnommen wurde, beziffert die Währungsreserven auf rund 11,47 Milliarden Dollar. Es deutet auf einen Rückgang von etwa 430 Millionen seit Anfang 2026 hin, trotz eines geringen Anstiegs in der zweiten Oktoberhälfte. Diese Bilanz misst nicht die Auswirkungen von Diaspora-Transfers allein.

Die Weltbank beschrieb bereits im Oktober eine engere Verfügbarkeit von Währungen. Es stellte einen Rückgang der Reserven von 458 Millionen US-Dollar zwischen Mitte Februar und Mitte August 2026 fest, während die Beschränkung der Liquidität in Büchern den Austausch unterstützte. Diese Daten und Perimeter müssen an den Zahlen bleiben: Es ist keine tägliche Kasse.

Auch die Bruttoreserven stellen kein verpflichtungsfreies Nettovermögen dar. Es muss unterschieden werden zwischen liquiden Vermögenswerten, Investitionen, Fremdwährungsverbindlichkeiten und Ressourcen, die wirklich mobilisiert werden können. Eine Bewertungsänderung kann einen Buchhaltungsbestand ändern, ohne einem Eintritt oder Austritt von Dollar zu entsprechen.

Gold erfordert die gleiche Vorsicht. Eine Wertsteigerung verbessert den Wert eines Vermögenswertes; es liefert nicht automatisch die für laufende Zahlungen erforderliche Währung. Das Hinzufügen von Gold und Bargeld ohne Unterschied würde ein irreführendes Bild der unmittelbaren Reaktionsfähigkeit vermitteln.

Es wäre ebenso irreführend, den Bestand durch einen kürzlichen Rückgang der Transfers zu teilen, um ein Erschöpfungsdatum anzukündigen. Nicht alle Lieferungen gehen durch die BDL, nicht alle Auszahlungen verteidigen den Austausch und andere Ströme entwickeln sich. Eine solche Prognose würde ein reales Cashflow-Szenario und keine Dreierregel erfordern.

Was BDL amortisieren kann und was es nicht schaffen kann

Die erste Antwort ist, die Schaffung von Büchern zu vermeiden, die dem Mangel an Währung eine Dollarnachfrage hinzufügen. Die monetäre Finanzierung der öffentlichen Ausgaben kann diesen Druck erhöhen. Die Haushaltskoordinierung zählt daher genauso viel wie Devisengeschäfte, insbesondere wenn sich die Steuereinnahmen verlangsamen.

Die Erhebung von Steuern in Büchern und die Beibehaltung der öffentlichen Salden bei der Zentralbank entziehen sich der Marktliquidität. Auf der anderen Seite sind ihre Ausgaben wieder im Umlauf. Die BDL muss diese Bewegungen bei der Bewertung der Währungsnachfrage berücksichtigen, ohne einen saisonalen Cashflow-Effekt mit einer nachhaltigen Verbesserung zu verwechseln.

Es kann auch Dollar verkaufen, um einen vorübergehenden Schock zu absorbieren. Diese Intervention tauscht eine begrenzte Ressource für die Zeit aus. Sie ersetzt nicht die langfristigen externen Einnahmen. Das Hauptproblem ist die Dauer des Schocks und die Kosten für die Verteidigung des Kurses.

Die übermäßige Verhärtung der Liquidität beinhaltet eine weitere Rechnung. Zahlungen werden schwieriger, teurere Inventarfinanzierung und Aktivität können sich verlangsamen. Eine nominell stabile Währung, die durch die Entwässerung aller Transaktionen erhalten wird, reicht nicht aus, um die Wirtschaft zu schützen.

Transparenz wäre ein ergänzendes Instrument: regelmäßig Devisenkäufe und -verkäufe, liquide Aktiva, ihre Bewertungsschwankungen und Zahlungsverpflichtungen veröffentlichen. Konsistente Daten unterscheiden eine vorübergehende Spannung von einem anhaltenden Ungleichgewicht. Sie reduzieren auch den Raum für Gerüchte.

Schließlich erfordert die Wiederherstellung des Vertrauens eine glaubwürdige Behandlung von Bankverlusten und Einlegerrechten. In seinem Kommuniqué vom 18. September 2026 forderte der IWF, dass die Rückzahlungen mit der Lebensfähigkeit der Banken und der öffentlichen Tragfähigkeit vereinbar bleiben. Mehr versprechen ohne identifizierte Ressourcen würde das Problem eher bewegen als lösen.

Die Zentralbank allein kann keine Exporte schaffen, den Tourismus wiederherstellen oder das Einkommen von Expatriates garantieren. Nachhaltige Fremdfinanzierung und die Rückkehr eines tragfähigen Bankensystems würden ihre Margen vergrößern. Das Recycling kostspieliger Verpflichtungen, um vorübergehend Dollar anzuziehen, würde im Gegenteil die bekannte Verwundbarkeit wiederherstellen.

Druck wird an die gesamte Wirtschaft weitergegeben

Bei Empfängerhaushalten beginnt die Anpassung mit den übertragenen Ausgaben. Aber wenn Transfers Grundbedürfnisse finanzieren, verringert sich die Marge schnell. Eine Familie kann Reparatur verschieben, Einkäufe reduzieren oder Familienmitglieder bitten. Diese Entscheidungen beeinflussen die Einkommen anderer Bewohner.

Trades und Dienstleistungen werden dann reduziert. Sie reduzieren ihre Aufträge, Arbeitsstunden oder Investitionen. Unternehmen, die an extern unterstützte Haushalte verkaufen, sind besonders gefährdet. Der Effekt breitet sich sogar auf Mitarbeiter aus, die keinen Transfer erhalten.

Der Rückgang der Einkäufe kann die Importe und den Bedarf an Dollar reduzieren. Dieses Rebalancing ist nicht unbedingt ein produktiver Erfolg: Es kann aus Verarmung resultieren. Eine Verringerung des externen Defizits, das sich aus der Einstellung von Pflege, Ausrüstung oder Inputs ergibt, bereitet nicht automatisch das zukünftige Wachstum vor.

Auch die öffentlichen Finanzen sind beteiligt. Weniger Konsum und Importe können die Steuereinnahmen senken, während die sozialen Bedürfnisse steigen. Wenn der Staat mit einem monetären Problem ohne entsprechende Ressourcen reagiert, schließt sich die fiskalische Schwierigkeit dem Druck auf den Wechselkurs an.

Eine nominale Abschreibung würde eine Umverteilung hinzufügen. Feste Einnahmen in Büchern würden gegenüber den Dollarpreisen an Wert verlieren. Importierte Vorleistungen würden in Landeswährung mehr kosten. Ausführende Unternehmen könnten von einigen niedrigeren lokalen Kosten profitieren, aber nur, wenn diese Kosten nicht sofort indexiert werden und produziert werden können.

Nicht alle Dollarpreise würden automatisch steigen. Eine schwache Nachfrage kann Margen oder Mieten reduzieren; importierte Produkte bleiben empfindlich auf internationale Preise und Finanzierung. Die Dollarisierung schützt bestimmte Rechnungseinheiten, nicht das Einkommen aller Akteure.

Indikatoren zur Identifizierung einer Umstellung

Die erste Überprüfung muss die Transfers selbst abdecken: vergleichbare Zeiträume, Brutto- und Nettoeinträge, Anzahl der Transaktionen, Durchschnittsbetrag, Abfahrtsland und verwendete Kanäle. Ein Vergleich mit dem gleichen Monat des Vorjahres begrenzt die Fehler im Zusammenhang mit Feiertagen und Feiertagen.

Die zweite betrifft alle Währungen: Tourismus, Export, Import, Finanzierung und Kapitalverkehr. Laufende Überweisungen sind bereits Teil des Girokontos. Sie sollten nicht ein zweites Mal als Finanzierung für das nach ihrer Berücksichtigung verbleibende Defizit hinzugefügt werden.

Der dritte betrifft die monetäre Reaktion: Währungskäufe, Auszahlungen, Liquidität in Büchern und tatsächlich verfügbare Währungsreserven. Die Kombination aus geringeren nachhaltigen Transfers, hohem externen Bedarf und sinkenden Reserven wäre signifikanter als ein einzelner isolierter Indikator. Aus den nächsten Daten sollte hervorgehen, ob die geäußerten Bedenken eine Änderung des Kanals, eine saisonale Verlangsamung oder einen anhaltenden Rückgang der erhaltenen Mittel widerspiegeln.

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