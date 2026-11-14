Die Samen aus dem Libanon schlossen sich einer britischen Samenbank an. Sofars L From Kew Kollektionen bis zu den Hängen von Ehmej, dieses botanische Erbe bleibt mit seinen Bergen verbunden.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Wussten Sie das? Die Samen aus dem Libanon wurden in einer britischen Saatgutbank geschützt. Dazu gehören die einer Iris, die als Sofar bekannt ist. Dieser diskrete Schutz zeigt eine andere Möglichkeit, eine Blume zu schützen: ihre Fähigkeit zu bewahren, wiedergeboren zu werden, ohne dieses Reservat mit dem Schutz ihrer Berge zu verwechseln.

Auf einer Fotografie, die im Mai 2016 im Libanon aufgenommen wurde, entfaltet Sofars Liris eine Blume mit fein geäderten Motiven. Hinter diesem spektakulären Auftritt folgen Botaniker einer Pflanze, deren Konservierung in mehreren Maßstäben gespielt wird: in wissenschaftlichen Sammlungen, in Samen und an den Hängen, an denen sie wächst. Seine Geschichte lässt uns verstehen, warum eine Saatgutbank weder ein bloßes Lager noch ein Ersatz für die Natur ist.

Eine libanesische Blume, mehrere wissenschaftliche Namen

Sofars Liris erscheint in den botanischen Werken unter dem NamenIris sofaranaPflanzen der Welt Online, gehalten von den Royal Botanical Gardens of Kew, behandelt diesen Namen heute als Synonym fürIris susiana. – Als Ursprungsgebiet dieser Art wird der Libanon angegeben. Diese Änderung in der Klassifikation löscht die unter dem alten Namen gemachten Beobachtungen nicht aus: Es erfordert eine sorgfältige Lektüre der Publikationen und Etiketten der Sammlungen.

Präzision ist besonders wichtig für Formen und Unterarten. Eine Studie über libanesische Iris unterscheidetIris sofaranaunterartenkasruwanaUnter dieser Bezeichnung erwähnen die Verfasser Saatgut, das bei der Millennium Seed Bank, Wakehurst, Vereinigtes Königreich, gelagert wird. Sie berichten auch über Samen vonIris cedretiiDaher sollte diese Erklärung nicht in eine Erklärung umgewandelt werden, wonach jede Diris-Bevölkerung im Libanon eine doppelte Reserve haben würde.

Samen statt Bouquet

Die Studie wurde im Oktober 2008 online veröffentlicht, bevor sie 2009 in einem Band veröffentlicht wurde. Die Feldforschung geht auf die Blüten des Mai 2002 und 2003 zurück. Die Wissenschaftler verglichen historische Lokalitäten in Grasland und Literatur mit der lokalen Bevölkerung. Sie hatten das Vorhandensein von Iris nur in der Hälfte der zuvor bekannten Populationen bestätigt. Dieses Ergebnis beschreibt ihre Umfrage, nicht eine Volkszählung von 2026.

Urbanisierung, Landwirtschaft und Weideland wurden als Druck identifiziert. Die Gesellschaft für den Schutz der Natur im Libanon hat in einer 2013 veröffentlichten Präsentation auch das Risiko des Sammelns von Blumen und Pflanzen hervorgehoben. Schönheit kann somit zum Handicap werden: Eine Wildpflanze zu nehmen oder ihre Samenproduktion zu verhindern, bedeutet nicht, sie zu erhalten.

Was eine Seed Bank tut

Bei Wakehurst beginnt das von Kew beschriebene Protokoll lange vor dem Gefrierschrank. Der Sammlung werden Informationen über Standort, Lebensraum und Probenahmezeitraum beigefügt. Zur Überprüfung der botanischen Identifizierung wird eine Referenzprobe verwendet. Jedes Los erhält dann eine Nummer, die die Samen mit diesen Informationen verknüpft. Ohne diese Rückverfolgbarkeit würde ein Beutel nicht ausreichend sagen, welche Pflanze er enthält oder woher er kommt.

Samen, die mit dieser Methode kompatibel sind, werden getrocknet, gereinigt und in wasserdichte Behälter bei -20 °C gegeben. Die Proben werden regelmäßig auf Keimung getestet. Ziel ist es nicht, einen toten Umschlag zu behalten, sondern ein Material, das in der Lage ist, eine neue Pflanze zu produzieren. Kälte und Trocknung verlängern die Konservierung; sie befreien nicht von der Überprüfung der Lebensfähigkeit.

Nicht alle Pflanzen eignen sich gleichermaßen für diesen Prozess. Kew erklärt, dass einige Samen die Austrocknung nicht unterstützen oder unter normalen Bedingungen nicht nachhaltig bleiben. Die Sammlungen umfassen Forschung, Artenwiedereinführung und Vegetationswiederherstellung. Ihre Verwendung hängt jedoch von der Qualität der Lose, ihrer Menge und den Vereinbarungen über ihren Zugang ab.

Libanon besitzt auch eine eigene Bank

Diese Geschichte ist nicht nur eine Abfahrt von Saatgut aus dem Ausland. Die National Seed Bank des Libanesischen Agrarforschungsinstituts wurde 2013 in Tal Amara, Bekaa, gegründet. Das BOLD-Programm des Crop Trust zeigt an, dass etwa 1.300 Proben, die zuvor in Wakehurst aufbewahrt wurden, in diesem Jahr repatriiert wurden.

Sein Rekord listet 2.387 Proben im Juni 2023 auf: Es ist ein Foto aus der Sammlung, das heute nicht insgesamt aktualisiert wird. Konservierte Gruppen umfassen Getreide, Hülsenfrüchte, Futterpflanzen, wilde Verwandte von Kulturen sowie Arznei- und Aromapflanzen. Doppel in mehreren Institutionen halten begrenzen das Risiko, eine ganze Sammlung an der gleichen Stelle zu verlieren. Diese Zahlen decken die gesamte Bank ab, nicht nur die Iris.

In Ehmej, schützen auch die Steigung

Die Erhaltung des Saatguts ist ein Teil des Problems. In Ehmej, Bezirk Jbeil, zeigt El-Dichars natürliche Stätte den anderen Teil: die Erhaltung des Lebensraums. Die lokale Präsentation des Projekts beschreibt mehr als 62 Hektar öffentliches Land, das für dieses Heiligtum mobilisiert wurde und ursprünglich zum Schutz einer seltenen Pflanze entworfen wurde. Es liegt zwischen 1 650 und 1 800 Meter über dem Meeresspiegel.

Der Schutz dieser Umgebung kommt nicht nur der Liris zugute. Bäume und andere Arten, die ihre Hänge teilen, profitieren ebenfalls. Ein vom Standort ferngehaltenes Saatgut kann eine nützliche Reserve sein; Es ersetzt nicht den Boden, Interaktionen mit anderen Lebewesen oder einen Lebensraum, der die Pflanze beherbergen kann. Für den Wanderer ist der Unterschied einfach: Das Fotografieren dieser Blume ermöglicht es, das Gedächtnis zu entfernen und gleichzeitig ihren Zyklus vor Ort fortzusetzen.

Titelbild: Mharfouche, Libanon, 14. Mai 2016, via Wikimedia Commons.Lizenz CC BY-SA 3.0Box- und Typografiekleidung Libnanews, unter derselben Lizenz; Originalblume nicht erzeugt.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews