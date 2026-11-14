Krippe schnell: Gebet und Teilen im Libanon

Ab dem 15. November bereitet die Geburt schnell Weihnachten in der orthodoxen Kirche von Antiochien vor. Archiv von Zahlé und Kura.

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Sonntag, 15. November 2026 beginnt das Fasten der Geburt in der orthodoxen Kirche von Antiochien. Im Libanon zeigen die Archive von Zahlé und Kura, wie diese vierzigtägige Vorbereitung Gebet, Abstinenz und materielle Hilfe für Familien verbindet.

Weihnachten hat einen weniger sichtbaren Vorbereitungsplan als Märkte und Beleuchtungen. In den griechisch-orthodoxen Pfarreien unter Antiochien eröffnete er am 15. November und führte zum Fest am 25. Dezember. Die diözesanen Dokumente ermöglichen es uns, präzise Gesten zu finden: Abendfeiern, spirituelle Lehren und das Sammeln von Produkten für den Vertrieb. Diese Zeugnisse beschreiben Praktiken lokalisiert, anstatt eine identische Brauch in allen libanesischen Gemeinden.

Vierzig Tage im antiochischen Kalender

Das orthodoxe Patriarchat von Antiochien stellt das Fasten vom 15. November bis 24. Dezember inklusive. Die Trennung begleitet die Weihnachtsfeier. Diese Zählung stellt vierzig Tage dar, ohne den 25. Dezember unter den Tagen des Fastens einzubeziehen. Der antiochische liturgische Führer von 2026 dokumentiert seinen Beginn am Sonntag, dem 15. November.

Diese Daten betreffen den Kalender, dem diese Kirche folgt. Sie sollten nicht automatisch auf alle im Libanon anwesenden Ostkirchen ausgedehnt werden, noch sollten sie um dreizehn Tage verlängert werden, nur weil eine Gemeinschaft orthodox ist. Der Kalender eines Patriarchats und die Vorschriften seiner Diözese bleiben die relevanten Orientierungspunkte. Die Zeit hat auch einen anderen Namen, Philipps Fasten, da das Andenken des Apostels am 14. November, am Vorabend seiner Eröffnung, gefeiert wird.

Eine Vorbereitung, die in der Zeit gebaut wurde

Das von einer orthodoxen Website veröffentlichte Flugblatt, das dem Bulletin der Diözese Libanonberg zugeschrieben wird, zeichnet eine fortschreitende Entwicklung auf. Die Geburtsvorbereitungszeiten hatten unterschiedliche Dauern und Verwendungen, bevor sie ihre gegenwärtige Form annahmen. Es umfasst die Verbreitung asketischer Praktiken in den klösterlichen Kreisen Syriens und Palästinas im sechsten Jahrhundert.

Diese Geschichte lädt uns ein, den Rang einer spirituellen Vorbereitung für die Aufstellung eines einheitlichen Kalenders zu unterscheiden. Pastorale Quellen erinnern an mehrere Stufen, anstatt eine unveränderte Verwendung seit den ersten christlichen Gemeinschaften. Dann erhält die Zahl der vierzig eine Bibelinterpretation. In seinem Bulletin vom 12. November 2023 nahm die Erzdiözese Zahle und Baalbek die Annäherung von Symeon von Thessaloniki mit dem Fasten Moses wieder auf: Die Vorbereitung auf den Empfang der Gesetzestafeln wurde zu einem Bild der Aufnahme Christi. Es ist eine theologische Lesart des Fastens, kein historischer Beweis für seinen Ursprung.

In Zahlé dachte eine Sammlung vom ersten Tag an

Ein konkretes Beispiel zeigt der Bericht der Diözesanversammlung vom 15. November 2019. Im Bistum Zahlé versammelt, hören Priester und Diakone dem Metropoliten Antonios al-Suri zu, der den Beginn des Fastens mit den Schwierigkeiten verbindet, die der Libanon durchmacht. Er bittet die Kirchen, jeden Abend zum Gebet zu öffnen.

Derselbe Text fordert die Gemeindemitglieder auf, während des gesamten Zeitraums Sachleistungen in Kilogramm zu leisten. Ihre Verteilung an bedürftige Menschen muss ein Ende haben. Das Schema beinhaltet daher Solidarität in der Dauer: schrittweise zu sammeln und dann zu verteilen, wenn Weihnachten näher rückt. Das Dokument bestätigt diesen Einspruch, liefert aber keine gesammelten Gesamt- oder Anzahl von Begünstigten. Es erlaubt uns auch nicht, eine identische Kampagne für 2026 anzukündigen.

In Kura, Büros und lokale Übertragung

Die Archive des Diözesanbulletins vom 5. Dezember 2010 geben einen weiteren Überblick. Am 10. Dezember um 16:30 Uhr kündigten sie ein vesperales Fastengebet in der Kirche St. Symeon der Stylite in Fi’a in Anwesenheit von Metropolit Ephrem Kyriakos an. Ein geistliches Interview muss im Pfarrhaus folgen, dann eine Hommage an diejenigen, die das Bulletin verteilen.

Die Ankündigung zeigt, wie die Vorbereitung das Büro, den Unterricht und die gewöhnlichen Relais des Gemeindelebens beinhaltet. Diese Details informieren vergangene Praxis und ihre Organisation. Sie stellen keine heute gültigen Stunden dar: Um an einem Büro von 2026 teilzunehmen, müssen Sie die Ankündigung der betreffenden Pfarrei konsultieren.

Lebensmittelregeln in Zusammenhang zu stellen

Zahlés Bulletin vom 10. November 2024 beschreibt die Nachsicht von Fleisch- und Milchprodukten mit Erlaubnis für Fisch und Meeresfrüchte, außer am Mittwoch und Freitag, bis zur Saint-Spyridon-Zeit im Dezember. Es verbindet diese Disziplin ausdrücklich mit Geschenk, Dienst, Gebet und Reue.

Die Anforderungen sind mit Datum und Ursprung zu lesen. Der Newsletter von Tripoli vom 22. November 2009 präsentiert die Fischgenehmigungen bis Samstag, Sonntag und bestimmte Parteien. Diese lokalen Formulierungen rechtfertigen nicht, ein einziges obligatorisches Menü für alle libanesischen Orthodoxen zu machen. Sie erinnern an die Bedeutung der pastoralen Begleitung und die Hinweise jeder Diözese.

In Zahlé der Spendenaufruf von 2019; in Fi’a die Gemeindeversammlung von 2010; In den letzten Newslettern Informationen zum Teilen: Diese Spuren geben dem Fasten eine genaue lokale Geschichte. Das Warten auf Weihnachten nimmt die Form von Wochen an, die um eine Gemeinschaft, einen Gebetstermin und eine konkrete Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse anderer organisiert sind.

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