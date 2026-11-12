Essentiell in 5 Minuten : 13. November, Mitternacht

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13. November 2026 Ausgabe, Mitternacht Beirut Zeit. Lesen: etwa fünf Minuten.Die jüngsten bestätigten Entwicklungen beziehen sich auf die Fortsetzung der Schießereien im Südlibanon, die Abstimmungen des Parlaments und die Ergebnisse der Streiks in Gaza. Iranische Diplomatie und französische Präsidentschaftsszenarien ergänzen diesen Punkt. Die unten berichteten Ereignisse gehen auf den 11. und 12. November zurück: Die Änderung des Datums dieser Ausgabe macht sie nicht zu Ereignissen, die am Freitag stattfanden.

Südlibanon: Feuer in Zawtar al-Sharqiyah gemeldet

Artilleriebombardements wurden am Donnerstag, den 12. November, in der Nähe von Zawtar al-Sharqiyah gemeldet. Das libanesische offizielle Bulletin schreibt sie israelischen Positionen zu. Sie enthält keine menschliche oder materielle Bilanz. Das Fehlen von Zahlen lässt daher nicht den Schluss zu, dass es keine Opfer gibt. Der genaue Zeitpunkt des Feuers ist nicht festgelegt.

Dieser Bericht unterscheidet sich von der Zerstörung von Häusern, die am Mittwoch in der gleichen Gegend gemeldet wurden. Er fügte am Donnerstag die Nachricht von Streiks in Haddatha und Houla hinzu. Keine konsolidierte Bilanz dieser Operationen ist in dieser Ausgabe enthalten, da es keine ausreichende Bestätigung gibt, um sie in derselben Erklärung zusammenzuführen.

UNIFIL-Sprecherin Kandice Ardiel beschreibt ihrerseits die täglichen Verstöße im Süden, die hauptsächlich der israelischen Armee zugeschrieben werden: Bau von Positionen und Straßen, Abrisse, Luftangriffe und Artilleriefeuer. Dies sind die Beobachtungen, die sie in einem Interview gemacht hat, das diese Woche ausgestrahlt wurde, nicht die unabhängige Bestätigung jedes Vorfalls am Donnerstag. Die Rückkehr der Bewohner in ihre Dörfer bedeutet nicht, dass die Sicherheitsbedingungen wiederhergestellt werden.

Parlament: Türkische Militärhilfe verabschiedet Plenarabstimmung

Am Donnerstag verabschiedete das Parlament den mit dem Dekret 1149 übermittelten Entwurf über die militärische finanzielle Zusammenarbeit mit der Türkei. Diese Entscheidung geht über die Zustimmung des Ausschusses hinaus. Es beweist jedoch nicht eine Lieferung von Ausrüstung, eine bereits geleistete Zahlung oder die Erfüllung aller Formalitäten für das Inkrafttreten.

Die Instrumente sehen einen Hauptrahmen von 100 Millionen türkischen Pfund für militärische Güter und Dienstleistungen sowie ein separates Protokoll von 3,5 Millionen für Schulungen, Kurse und Besuche vor. Beträge sollten nicht als Dollar dargestellt werden. Sie sind für bestimmte Zwecke vorgesehen und müssen schrittweise entsprechend den türkischen Zuweisungen und Krediten mobilisiert werden.

Der Rahmen räumt der türkischen Produktion Priorität ein. Libanesische Bedürfnisse müssen gemeldet und Projekte zwischen den Behörden vereinbart werden. Geräte können nicht ohne schriftliche Vereinbarung von Ankara frei an Dritte übertragen werden. Die Abstimmung am 12. November bleibt getrennt von der Veröffentlichung im Amtsblatt und den diplomatischen Mitteilungen, die in den 2022 und 2023 unterzeichneten Texten vorgesehen sind.

Gaza: elf Todesfälle während des Tages, darunter sechs in Nasser

Gaza Civil Defense berichtet, dass am Donnerstag 11 Menschen bei israelischen Streiks und Feuer getötet wurden. Sechs dieser Todesfälle betreffen den Nasser-Krankenhauskomplex in Khan Yunes. Es sind also nicht insgesamt elf Tote allein für die Bombardierung des Krankenhauses.

Das Gesundheitsministerium von Gaza stellt den Angriff nach Mitternacht in das Operationsgebäude und meldet Opfer unter Betreuern, Patienten und ihren Begleitern. Das Krankenhaus bestätigt sechs Todesfälle. Aufeinanderfolgende Schätzungen von Verletzungen werden nicht addiert, da sie sich auf den gleichen Angriff beziehen und zu unterschiedlichen Zeiten gemeldet wurden.

Die israelische Armee bestätigt, dass sie Nasser getroffen hat. Sie behauptet, Mohamed Abu Ismail, den sie als Kommandeur der Hamas-Brigade in Khan Yunes vorstellt, sowie andere Mitglieder der Bewegung ins Visier genommen zu haben. Sein Tod wird nicht bestätigt. Israel wirft der Hamas vor, den Komplex als Kommandozentrale zu benutzen; die Bewegung leugnet ihn. Diese angebliche militärische Verwendung wurde nicht unabhängig überprüft.

Die anderen fünf Todesfälle in der täglichen Bewertung wurden durch die Hilfe zu Feuer oder Streik in der Nähe von al-Bureij, Deir al-Balah und Gaza-Stadt zugeschrieben. Diese Zählung bleibt die des Zivilschutzes, nicht eine unabhängige Bilanz. Lokalisierte Warnungen werden insgesamt nicht ein zweites Mal hinzugefügt.

Iran: Geschriebene Bedingungen, kein Abkommen mit Washington

In seinem Interview vom 11. November hält Mohsen Rezaei an der Weigerung fest, angereichertes Nuklearmaterial außerhalb des Iran zu transferieren. Es bedroht auch amerikanische Basen, darunter einige in Europa, wenn sie für weitere Angriffe auf iranisches Territorium verwendet werden. Diese Erklärungen stellen nicht die Ankündigung eines bereits eingeleiteten Angriffs oder eine undeutliche Bedrohung für ganz Europa dar.

Der iranische Führer macht das Ende des Krieges im Libanon zu einem Element der von Teheran vorgebrachten Bedingungen. Er forderte auch Garantien gegen weitere Streiks und verwies auf die Aufhebung der Seeblockade und die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte. Dies sind die Anforderungen einer Partei: In diesem Interview wird keine von Washington vereinbarte gegenseitige Verpflichtung festgelegt. Es wird nicht davon ausgegangen, dass die libanesischen Behörden eine Vereinbarung akzeptiert haben, nur weil ein iranischer Beamter dies behauptet.

Frankreich: Was die Umfrage für 2027 misst

Die am 9. und 10. November durchgeführte Cluster17-Umfrage, auf die der Survey Board am 11. November Bezug genommen hat, testet vier Listen möglicher Kandidaten. Marine Le Pen und Jean-Luc Mélenchon belegen jeweils die ersten beiden Plätze. Die Ergebnisse hängen jedoch von der Zusammensetzung der den Befragten vorgelegten Liste ab.

Christine Lagarde erhielt 14% in einer Hypothese, in der sie Édouard Philippe ersetzte, aber 8% in einer anderen, in der mehrere Persönlichkeiten aus dem gleichen politischen Raum zusammen erschienen. Dieser Unterschied misst keinen Rückgang zwischen zwei Daten: Die Szenarien gehören zum gleichen Umfragefeld. Das Vorhandensein eines Namens im Fragebogen gibt keinen Antrag bekannt.

Die Umfrage umfasste 1.164 registrierte Wähler und wurde online nach Quoten durchgeführt. Die Anzahl der benötigten Mitarbeiter variiert nach der Gewichtung. Unsicherheiten verbieten es, eine Lücke von wenigen Zehntelpunkten in einen etablierten Vorteil zu verwandeln. Diese Absichten sagen weder das Ergebnis von 2027 noch die Verschiebung einer zweiten Runde voraus.

Cover: Libanesisches Parlament, Foto von François el Bacha / Libnanews. Genaues Drehdatum nicht festgelegt; dieses Bild stellt nicht die Sitzung vom 12. November 2026 dar.

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