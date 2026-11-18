Trump, Xi und Putin sollen sich am 19. November in Shenzhen treffen. Der Vergleich mit Jalta stellt vor allem den Platz der Europäer in Frage. Dieser Leitartikel unterscheidet den angekündigten Gipfel von den möglichen Vereinbarungen, erinnert an Churchills Rolle im Jahr 1945 und untersucht die Mittel, die erforderlich sind, um anders als durch Pressemitteilungen abzuwägen.

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Editorial. Drei Führer, eine chinesische Stadt, ein gebrauchsfertiger historischer Vergleich. Das für den 19. November angekündigte Treffen zwischen Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin in Shenzhen hat bereits seinen Spitznamen: ein neues Jalta. Nur die Vereinbarungen fehlen noch. Ein peinliches Accessoire, natürlich, aber die Poster der großen Produktionen kommen immer vor dem Film heraus.

Am Abend des 18. November erfordern die Fakten jedoch, dass die Bedingung zur Hand gehalten wird. Xi begrüßte Trump in Shenzhen. Peking kündigte ein Treffen der drei Präsidenten für den nächsten Tag an. Es setzt eine Verabredung, nicht ein Teilen der Welt. Kein Vertrag zur Umverteilung Europas, Asiens oder des Nahen Ostens kann aus einem Protokollprogramm abgeleitet werden. Ein Handschlag ist kein Kataster.

Ein neues Jalta mit einem Verteilungsfehler

Beginnen wir damit, seinen Stuhl an Winston Churchill zurückzugeben. Vom 4. bis 11. Februar 1945 saß der britische Premierminister in Jalta mit Franklin Roosevelt und Joseph Stalin zusammen. Zu sagen, Europa sei abwesend, wäre daher falsch. Zu sagen, die Völker Europas seien alle vertreten, wäre ebenso abenteuerlich. Churchill verteidigte britische Interessen, nicht ein Mandat des gesamten Kontinents.

Die Konferenz befasste sich mit dem Ende des Krieges und der Nachkriegszeit: Deutschland, Polen, Organisation der Vereinten Nationen, sowjetische Beteiligung am Krieg gegen Japan. Die Texte enthielten auch demokratische Verpflichtungen. Ihre Existenz und ihr späterer Respekt sind zwei verschiedene Themen. Die Reduzierung von Jalta auf drei Männer, die leise eine Karte schneiden, löscht sowohl militärische Machtbeziehungen als auch unerfüllte Versprechen.

In Shenzhen sind die drei Präsidenten nicht die Führer einer siegreichen Koalition, die einen gemeinsamen Krieg beendet. Sie repräsentieren konkurrierende Mächte, deren Interessen sich ohne Verwirrung überschneiden können. Die Ähnlichkeit kommt zuerst von der Fotografie: drei Männer, viel Kraft, wenig Platz für andere. Eine nützliche Analogie, um eine Frage zu stellen; eine gefährliche Abkürzung, wenn sie bereits als Antwort dient.

Europa verliert sein APEC-Abzeichen nicht

Eine weitere Klarstellung, weniger spektakulär als ein Herabstufungsprozess: Die Europäische Union ist kein Mitglied der APEC. Dieses Forum bringt 21 asiatisch-pazifische Volkswirtschaften zusammen. Seine Abwesenheit von der Jahresversammlung beweist daher nicht, dass ein chinesischer Gerichtsvollzieher seine Einladungskarte zurückgezogen hat. Geografie wurde nachts keine diplomatische Sanktion.

Die eigentliche Frage ist das politische Treffen nebenan. Wenn drei Mächte über globale Sicherheit diskutieren, mit möglichen Folgen für die Ukraine und die Europäer, wer vertritt die Betroffenen? Die detaillierte Tagesordnung und die Ergebnisse müssen noch festgelegt werden. Aber das Format spricht bereits: Die Teilnehmer sind sich zumindest über ihre Anwesenheit einig; andere müssen sich daran erinnern, warum ihre Zustimmung wichtig ist.

Es ist ein wesentlicher Unterschied. Europa hat kein automatisches Sitzrecht in jedem Gespräch zwischen Großmächten. Sie sollte auch nicht akzeptieren, dass ein Gespräch zwischen Großmächten durch ihr eigenes Prestige zu einer Ermächtigung wird, an ihrer Stelle zu entscheiden.

Der After-Sales-Service der Welt

In seinen Schlussfolgerungen vom 18. Juni hat der Europäische Rat daran erinnert, dass der Frieden ohne die Ukraine nicht entschieden werden kann. Er behauptete auch, dass die Union über Angelegenheiten entscheiden würde, die in ihre Zuständigkeit fallen oder ihre Sicherheit betreffen. Die Position ist klar. Das Problem beginnt, wenn eine perfekt formulierte Formel zu einem Machtgleichgewicht werden muss.

Europa kann sich mit der Rolle des After-Sales-Service kaum zufrieden geben: Andere kündigen die historische Lösung an, sie prüft die Konsequenzen, organisiert die Finanzierung und sucht nach Garantien. Es wäre eine seltsame Arbeitsteilung. Ein Foto, eine weitere Tabelle. Die Tabelle ist unverzichtbar; Es sollte keine Außenpolitik sein.

Aber die europäische Impotenz zu verspotten, reicht nicht aus, um sie zu erklären. Die Union verfügt über handelspolitische Befugnisse, Haushalte und Sanktionsinstrumente. Seine Staaten haben ihre militärischen Fähigkeiten und diplomatischen Entscheidungen. Die Herausforderung besteht darin, diese Instrumente in gemeinsame Verpflichtungen umzuwandeln, die glaubwürdig genug sind, um sie vor den Verhandlungen abzuwägen und nicht nur, um ihr Ergebnis zu kommentieren.

Eine nützliche europäische Präsenz wird daher nicht an der Anzahl der beanspruchten Sitze gemessen. Es geht darum, festzulegen, wer verhandelt, auf welchem Mandat, mit welchen Ressourcen und Grenzen. 27 Stimmen ergeben nicht automatisch eine laute Stimme. Aber drei ernste Stimmen vor drei Flaggen sind nicht universell.

Drei Mächte sind nicht drei Eigentümer

Aber wir müssen uns vor dem Gegenteil hüten. Trump, Xi und Putin sind an sich kein Skandal. Zwischen Mächten, die große Krisen auslösen können, ist der Dialog besser als die Kommunikation durch militärische Demonstrationen. Die Verringerung des Risikos, die Klärung einer Position oder die Erlangung einer überprüfbaren Verpflichtung wären ein nützliches Ergebnis. Es müsste nicht verkauft werden, da das Sonnensystem überholt wird.

Die Gefahr entsteht, wenn Macht Eigentum wird. Die Diskussion über die Ukraine gibt nicht das Recht, über Ukrainer zu verfügen. Der Austausch über europäische Sicherheit ersetzt kein europäisches Abkommen. Weniger mächtige Länder sind nicht die technischen Anhänge zu einer Pressemitteilung, die anderswo entworfen wurde.

Aus dem Libanon verdient der Schatten mehr als ein Lächeln. Ein Land, das oft auf die Ergebnisse von Gesprächen wartet, die ihm vorenthalten werden, kennt den Preis dieser diplomatischen Grammatik: Die Mächtigen sprechen von Stabilität; Andere suchen, was das Wort sie kosten wird. Diese Erfahrung sollte jedes Versprechen der Ordnung misstrauisch machen, das damit beginnt, diejenigen zu vergessen, die dort leben müssen.

Shenzhen, das neue Jalta? Vorläufig ein angekündigtes Treffen und eine legitime Frage. Am 19. November werden wir uns mit den Verpflichtungen, ihrem Umfang und denen, die sie betreffen, befassen müssen. Was Europa betrifft, so täte es gut daran, etwas anderes vorzubereiten als eine Reaktion auf das endgültige Kommuniqué. Tief besorgt zu sein, ist eine respektable Bestimmung. Es ist noch kein Platz am Tisch.

Churchill, Roosevelt und Stalin in Jalta im Februar 1945. Fotografie von Archiven, ohne dokumentarische Beziehung zum zeitgenössischen Gipfel in Shenzhen. U.S. Army Signal Corps / National Archives, public domain. Ganzes Foto erhalten; Libnanews Dressing.

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