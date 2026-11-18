Die Gaslieferungen in Bengasi und Tripolis werden wieder aufgenommen, während eine Untersuchung maritime Verträge beinhaltet. In Libyen unterscheiden die Anzeigen Produktion, Transport, Lagerung und Vertrieb von Flaschen. Bestätigte Lieferungen beweisen nicht überall Normalisierung, und Bregas Feuer ist nicht die etablierte Ursache für diese Schwierigkeiten.

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In Libyen reicht die Ankunft neuer Gaslieferungen nicht aus, um die Verteilungskrise zu beenden. Die Ankündigungen vom 14. und 15. November 2026 zeigen eine Wiederbelebung mehrerer Verbindungen: Schiffe, Lagerung, Abfüllung von Flaschen und Verkaufsstellen. Gleichzeitig hat die Staatsanwaltschaft im Rahmen einer Untersuchung von Seeverkehrsverträgen eine Untersuchungshaft angekündigt. Diese doppelte Entwicklung beleuchtet eine konkrete Schwierigkeit: Gas zu haben und es regelmäßig an Haushalte zu senden, sind zwei getrennte Operationen.

Gas in Libyen: eine Ladung in Bengasi

Am 15. November kündigte die Firma Brega für die Vermarktung von Erdölprodukten den Beginn der Entladung des Schiffes Al-Tahaddi 2 an. Es war am Bengasi-Ölterminal mit etwa 1.900 Tonnen Flüssiggas angekommen. Das Unternehmen gab an, dass das Pumpen wieder aufgenommen wurde, um die Lagerbestände zu stärken.

Brega berichtete auch über den Betrieb der unmittelbaren Tankstellen in Bengasi während der Morgen- und Abendzeit. Diese Mitteilung beschreibt eine Lieferung und eine lokale Organisation. Sie stellt keine nationale Bilanz der Gasverfügbarkeit bei Verteilerunternehmen dar.

Es ist auch notwendig, zwischen der Ankunft des Schiffes, seiner Verbindung zum Terminal und der vollständigen Übergabe seiner Ladung zu unterscheiden. Das Kommuniqué vom 15. November bestätigt die Aufnahme der Operationen. Es gibt keine endgültige Aufstellung der an die Haushalte verteilten Volumina.

Seeverkehr im Zentrum der Schwierigkeiten

Bis zum 1. November hatte Brega Spannungen über die Lieferung und Verteilung von LPG erkannt. Das Unternehmen verband sie mit Variationen in der Schiffsnavigation und den Ankunftszeiten in libyschen Häfen. Er erklärte, dass diese Verschiebungen das Pumpen und Speichern in einigen Bereichen vorübergehend beeinflusst hätten.

Das Unternehmen gab an, dass es seine Teams bereithält, Fracht bei der Ankunft zu empfangen und zu entladen. Er verwies auch auf die Koordinierung mit den Aufsichtsbehörden und Sicherheitsbehörden, um die verfügbaren Mengen und ihre Verteilung zum offiziellen Preis zu organisieren.

Diese Präsentation stellt die Schwierigkeit in der Routing-Kette. Es zeigt nicht, dass alle Städte in der gleichen Situation waren. Sie stellt auch nicht fest, dass die Inlandsproduktion eingestellt wurde. Die Daten der Behälter, die gelagerten Mengen und die Füllkapazität sind getrennt zu betrachten.

Eine Person in Gewahrsam

Am 15. November kündigte die Generalstaatsanwaltschaft die Untersuchungshaft des Schiffsoffiziers der nationalen Ölgesellschaft an. Die Untersuchung betrifft die Verwaltung von Verträgen über den Transport von Kochgas.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gab es Mängel bei den Verbindungen von den Häfen Melita und Zawiya nach Tripolis, Misrata und Bengasi. Insbesondere geht es darum, ein Schiff zu chartern, das rechtlichen Risiken ausgesetzt ist und dann in einem griechischen Hafen festgehalten wird.

Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass diese Situation zur Erschöpfung der Brega-Lagerbestände und zu einem Anstieg der Gaskosten beigetragen habe. Dies sind die Elemente, die die Staatsanwaltschaft in einem laufenden Verfahren vorlegt. Die Untersuchungshaft ist keine Verurteilung. In der Pressemitteilung werden weder der Name des aufgehaltenen Schiffes noch die Verteidigungsargumente angegeben. Es erlaubt nicht, alle im Land beobachteten Verteilungsschwierigkeiten allein auf diese Episode zurückzuführen.

Im Westen die Derna und Abfüllanlagen

Der Betriebspunkt der National Oil Company vom 14. November erwähnt eine weitere Lieferung. Die Derna entlud etwa 2.300 Tonnen LPG in Tripolis. Seine Abreise nach Misrata, um den Rest seiner Ladung zu liefern, wurde für den nächsten Tag angekündigt. Dieser Zeitplan musste noch durch die tatsächlichen Operationen bestätigt werden.

Das Unternehmen berichtete auch, dass die Raffinerie Zawiya weiterhin LPG für den westlichen Teil des Landes und den Western Jebel produzierte. In Melltah fuhren Lastwagen fort, das Produkt zu laden, um andere Regionen zu versorgen.

Aus diesen Informationen geht hervor, dass See- und Straßenrouten parallel verlaufen. Das Vorhandensein einer Ladung in einem Hafen garantiert nicht ihre sofortige Verfügbarkeit an jeder Verkaufsstelle. Der Transport zu Depots und die anschließende Befüllung und Abgabe von Zylindern sind weiterhin notwendig.

Lokale Verteilung, der letzte sichtbare Link

Brega berichtete am 14. November, dass der Pumpbetrieb seit der Derna wieder aufgenommen wurde. Sie berichtete auch über den Betrieb der Abfüllanlagen in den Depots Tripolis und Al-Hani. Sie beliefern Vertriebszentren, Distributoren und Direktverkaufsstellen.

Die Unterscheidung ist wichtig für die Bewohner. Eine Einzahlung kann vom Produkt erhalten werden, ohne dass alle Warteschlangen gleichzeitig verschwinden. Verfügbare Ankündigungen beschreiben die Mobilisierung von Einrichtungen, veröffentlichen jedoch keinen einheitlichen Zeitrahmen für den Zugang zu einer Flasche.

In Suq al-Jumaa kündigte die Gemeinde die Eröffnung eines täglichen Verteilungspunkts ab dem 15. November in der Nähe der Klinik Arada an. Die Regelung wurde mit Brega koordiniert und unter kommunale Aufsicht gestellt. Es zielt darauf ab, Reisen und Erwartungen zu reduzieren. Diese Näherungsmaßnahme sollte nicht als Lösung für den gesamten Ballungsraum von Tripolis dargestellt werden.

Brega Feuer bleibt ein separates Ereignis

Am 11. November tötete ein Brand in dem von Sirte betriebenen Gaskomplex in Marsa Brega einen Arbeiter und verletzte vier weitere. Die National Petroleum Company beschrieb einen Vorfall mit einer Gaspipeline, die Kessel versorgte. Sie kündigte die vorbeugende Abschaltung der Installation und der Brandkontrolle an.

Allerdings habe das Ereignis keine Auswirkungen auf die Versorgung des lokalen Gasmarktes oder die Erdölförderung. Verteilungsspannungen waren auch früher erkannt worden. Ohne zusätzliches Element wäre es daher nicht gerechtfertigt, dieses Feuer als Ursache für den Flaschenmangel darzustellen.

Am 14. November gab die National Oil Company bekannt, dass sie ein zusätzliches Gasschiff gemietet hatte, das innerhalb von zwei Wochen in Dienst gestellt werden sollte. Dies ist die nächste konkrete Frist, die folgen wird, mit den tatsächlich entladenen Mengen und der Entwicklung der Verteilung.

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