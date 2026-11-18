Der kanadische plan, der am 5 november vorgelegt wurde, unterscheidet zwischen dauerhaften eintritten, neuen vorübergehenden ankünften und Übergängen von bereits anwesenden personen. Für libanesische Kandidaten sind diese Kategorien nicht austauschbar. Die französischsprachigen Ziele betreffen Kanada außerhalb von Quebec. Keine nationale Person stellt eine individuelle Aufenthalts- oder Visumgarantie dar.

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Der kanadische Einwanderungsplan 2027-29, der am 5. November 2026 vorgelegt wurde, hält ein Ziel von 380.000 dauerhaften Zulassungen pro Jahr aufrecht. Diese Zahl entspricht nicht so vielen Neuankömmlingen wie denen, die bereits in Kanada arbeiten oder studieren. Für libanesische Kandidaten verändert diese Unterscheidung das Lesen von Ankündigungen.

Separate Ziele für temporäre Ankünfte

Gleichzeitig sind 370.000 Neuankömmlinge auf Zeit geplant: 220.000 Arbeiter und 150.000 Studenten. Dieser Bereich umfasst nicht Besucher, Lizenzverlängerungen oder Anträge auf Genehmigungen, die in Kanada eingereicht wurden. Auch Asylsuchende fallen nicht unter dieses Ziel.

Diese Zahlen messen daher verschiedene Kategorien. Sie hinzuzufügen, um eine Reihe von Menschen anzukündigen, die sich im Ausland niederlassen, würde ein irreführendes Bild des Geräts vermitteln.

Die 200.000 Übergänge sind kein globaler Aufruf zur Bewerbung

Eine separate vorübergehende Maßnahme sieht zusätzliche Zulassungen vor, damit bis zu 200.000 Menschen, die sich bereits in Kanada aufhalten, ständige Einwohner werden können. Es hat zwei Komponenten, die jeweils bis zu 100.000 Menschen abdecken: Arbeiter und humanitäre Helfer.

Die Provinzen und Territorien werden sich je nach Bedarf an der Arbeitskomponente beteiligen. Die humanitäre Komponente umfasst bereits laufende Fälle für die Familienzusammenführung in Hongkong und der Ukraine sowie Anträge, die aus humanitären Gründen für zulässig erachtet werden. Einige Anträge für Ehepartner und Kinder, die bereits in Kanada sind, werden ebenfalls angesprochen.

Diese Ankündigung bedeutet nicht, dass ein im Libanon lebender Kandidat sich um einen Platz in einem neuen universellen Programm bewerben kann. Es garantiert auch nicht die Annahme einer einzelnen Datei.

La francophonie hors Québec, ein Ziel, genau zu lesen

Der Plan setzt ein Ziel für frankophone Zulassungen außerhalb von Quebec von 9,5% im Jahr 2027 und 10,5% im Jahr 2028 und 12% im Jahr 2029. Die Ziele von 2028 und 2029 bleiben Richtwerte und können überarbeitet werden. Dies sind sprachliche Ziele und keine Quoten, die einer Nationalität vorbehalten sind. Sie beschreiben auch keine spezifischen Zulassungen für Quebec.

Für eine Familie bleibt daher der erste Maßstab ihre Position: eine Anfrage aus dem Ausland, eine vorübergehende Anwesenheit in Kanada oder ein bereits laufendes Verfahren. Der Plan gibt die allgemeine Richtung vor; er ersetzt nicht die Bedingungen des betreffenden Programms oder die Prüfung des Antrags.

Cover: Libanesische Pässe, Libnanews-Archiv, Datum des nicht etablierten Klischees. Generische Illustration, ohne kanadisches Visum oder Aktenannahme dargestellt. Ganzes Foto erhalten, nicht-generative redaktionelle Dressing.

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