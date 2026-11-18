Ein irischer Staatsbürger wurde in New York wegen des Schadens angeklagt, der einem amerikanischen Militärflugzeug in Shannon im April zugefügt wurde. Die Staatsanwaltschaft sagte, das Flugzeug würde nicht mehr fliegen. Dem mutmaßlichen Unschuldigen drohen zehn Jahre Gefängnis. Das US-Verfahren bleibt von der irischen Staatsanwaltschaft nach seiner Festnahme getrennt.

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Ein 48-jähriger irischer Staatsangehöriger, Daithi O Die Tat wurde am 17. November für Schäden veröffentlicht, die am 11. April 2026 an einer C-130H Air National Guard am Shannon Airport, Clare County, Irland stationiert wurden. Das ist eine Anklage, keine Verurteilung.

Schäden, die die Staatsanwaltschaft für irreversibel hält

Nach Angaben der Bundesstaatsanwaltschaft im South District von New York betrat der Mann angeblich das Flughafengelände und stieg dann in das Flugzeug ein, wo er mehrere Stunden blieb. Staatsanwälte beschreiben erhebliche Schäden an internen Systemen und Flugzeugstruktur. Sie argumentieren, dass die Operation vorbereitet und nicht spontan durchgeführt wurde.

Das Flugzeug, geschätzt auf etwa 60 Millionen Dollar pro Ladung, wurde angeblich unbrauchbar gemacht und würde den Flugdienst nicht wieder aufnehmen. Dieser Wert ist der des von den Staatsanwälten angekündigten Apparats; er entspricht nicht der durch ein Urteil bestimmten Entschädigung.

Ein amerikanisches Verfahren, eine Festnahme in Irland

Der Fall enthält eine Anklage wegen Zerstörung von öffentlichem Eigentum mit einer Höchststrafe von 10 Jahren. Diese Obergrenze greift weder Schuld noch einem Urteil vor, was Sache des Richters wäre. Das Justizministerium erinnert ausdrücklich an die Unschuldsvermutung.

Associated Press berichtet, dass der Beschwerdeführer zum Zeitpunkt der Ankündigung nicht von den US-Behörden festgehalten wurde und dass keine Anhörung in New York geplant war. In Irland nach den Tatsachen verhaftet, wurde er auch wegen Beschädigung und Eindringen strafrechtlich verfolgt. Die Agentur gibt an, dass sie keinen Anwalt in der US-Akte gefunden hat, um ihre Antwort zu sammeln.

Die Anklage zitiert die Abschnitte 1361 und 3238 von Titel 18 des US-Bundesgesetzbuches. Es stellt die Tatsachen als außerhalb der Gerichtsbarkeit eines US-Staates oder Distrikts begangen dar und sieht vor, dass der Angeklagte zunächst im South District von New York gebracht und verhaftet würde. Dieser Verfahrenstext stellt keinen Nachweis dafür dar, dass eine Überstellung stattgefunden hat. Die eingesehenen Dokumente ermöglichen es nicht, eine gewährte Auslieferung oder einen Gerichtstermin bekannt zu geben.

Shannon, transatlantischer Militärübergangspunkt

Die Staatsanwaltschaft beschreibt Shannon als Transitplattform für US-Militärpersonal und -ausrüstung. Die C-130H hielt dort während einer Mission in ein anderes Land, die die Tat nicht spezifiziert. Nichts in diesem Dokument ermöglicht es daher, dieses Flugzeug einer bestimmten Operation im Nahen Osten zuzuordnen.

Das Verfahren ist auch Teil eines Flughafensicherheitskontexts: Das Gesetz erwähnt mehrere frühere Eingriffe in Shannon, die anderen zugeschrieben werden. Ihre Anwesenheit in der Akte allein beweist nicht die Existenz einer gemeinsamen Organisation. Das Gericht muss die Einzelheiten der gegen O-Corrain vorgebrachten Tatsachen prüfen.

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