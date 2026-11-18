Ein an Libnanews übertragenes Video zeigt Hubschrauber in einem Gebiet, das als die Höhen von Jbeil dargestellt wird. Yasour meldet drei amerikanische Flugzeuge, ohne militärische Bestätigung zitiert. Die Bilder erlauben es nicht, ihre Nationalität, Mission oder Standort zu überprüfen. Hier sind die beobachtbaren Elemente und ihre Grenzen.

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Hubschrauber wurden über einem Gebiet gefilmt, das als die Höhen von Jbeil dargestellt wurde, in einem Video, das an diesem Mittwoch, dem 18. November 2026, an Libnanews gesendet wurde. Am selben Tag meldete der libanesische Yasour-Standort die Passage von drei Flugzeugen, die er der amerikanischen Armee zuschrieb, über Jbeil und Kesrouan. Diese Staatsangehörigkeit konnte nicht unabhängig bestätigt werden.

Die kurze Sequenz, die etwa dreizehn Sekunden dauert, zeigt eine geneigte Straße, die von Gebäuden, Bäumen und Stromleitungen gesäumt ist. Zwei-Rotor-Tandem-Hubschrauber durchqueren das Kamerafeld. Die Definition und der Abstand erlauben es nicht, eine Registrierung zu lesen oder eine nationale Kennzeichnung zu unterscheiden.

Video übertragen Libnanews am 18. November 2026 und präsentiert als in den Höhen von Jbeil gefilmt. Der genaue Ort und das Drehdatum werden nicht allein durch Bilder authentifiziert.

Noch festzulegende Ausschreibung

In seiner Veröffentlichung vom 18. November,Yasour setzt auf ein Video, das online zirkuliertohne militärische Bestätigung oder Angabe des Flugauftrags zu erwähnen. Dieser Bericht stellt einen Presseauftrag dar, keine offizielle Identifizierung von Hubschraubern.

Die Bilder erlauben es auch nicht, den Abflugort, das Ziel oder die Art des Fluges festzulegen. Derzeit liegen keine stichhaltigen Beweise vor, die diese Sequenz mit einer bestimmten Operation in Verbindung bringen könnten. Die Zahl der drei Flugzeuge und ihre amerikanische Mitgliedschaft bleiben die von den libanesischen Medien berichteten.

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