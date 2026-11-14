Shadows of Beirut findet in Thessaloniki statt

Der in Open Horizons in Thessaloniki ausgewählte Film von Tina Gharavi folgt der Rückkehr einer in London lebenden Frau in den Libanon. Mitgeschrieben und interpretiert von Tala Calil, wurde es zwischen Beirut und Sofia unter Bedingungen gedreht, die von libanesischen Krisen geprägt waren.

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« Shadows of Beirut », der Spielfilm von Tina Gharavi, ist in der Open Horizons-Auswahl des 67. Internationalen Filmfestivals in Thessaloniki zu sehen. Das offizielle Programm stellte seine Projektion am 6. November 2026 um 17 Uhr in den Raum von Frida Lippa. Der Film inszenierte die Rückkehr einer in London lebenden Frau in den Libanon, die zu ihrem sterbenden Vater gerufen wurde.

Diese Produktion bringt Bulgarien, Libanon und das Vereinigte Königreich zusammen. Es dauert 87 Minuten und kombiniert Englisch und Arabisch. Tala Calil übernahm die Hauptrolle und schrieb das Drehbuch zusammen mit dem Regisseur.

Schatten von Beirut, zwischen Familienzusammenbruch und Rückkehr

Lana organisierte ihr londoner leben um routinen, die darauf abzielten, zwanghafte zwangsstörungen einzudämmen. Die Ankündigung der Krankheit seines Vaters bricht dieses Gleichgewicht. In Beirut trifft sie Sirine, eine Erste-Hilfe-Mitarbeiterin, die sie bei dieser schwierigen Rückkehr begleitet.

Die Geschichte verbindet somit eine beschädigte Familienbeziehung, unerwartete Freundschaft und Konfrontation mit einer längst verstorbenen Stadt. Assaad Bouab, Flavia Bechara und Michael E. Rodgers sind neben Tala Calil in den Credits vertreten.

Ein gemeinsamer Film zwischen Sofia und Beirut

Die Produktionsbedingungen haben sich direkt auf die Herstellung der Folie ausgewirkt. Nach Angaben des Teams wurde die Schießerei zwischen dem Libanon und Bulgarien in einer Zeit aufgeteilt, die von der Pandemie, dem wirtschaftlichen Zusammenbruch und den Folgen der Hafenexplosion vom 4. August 2020 geprägt war.

Als die Arbeit in Beirut nicht mehr möglich war, rekonstruierte das Team einen Teil der Stadt auf einem Außendekor der Nu Boyana Studios in Sofia. Sie drehte die restlichen Szenen im Libanon etwa ein Jahr später. Die Bilder von Beirut auf dem Bildschirm stammen daher nicht alle von einer Schießerei in der Hauptstadt.

Tala Calil entwickelte das Projekt aus persönlichen Erfahrungen, bevor sie mit Tina Gharavi am endgültigen Szenario arbeitete. Die Produktionsnotizen beziehen sich insbesondere auf die Familienferne und die Spuren, die ein Trauma hinterlassen hat. Es ist eine Fiktion, keine Dokumentation über die Explosion.

Internationaler Verkehr

Der griechische Katalog listet den Film in Open Horizons auf. Tina Gharavi hatte zuvor « I Am Nasrine » inszeniert, was ihr eine BAFTA-Nominierung in der Kategorie der ersten Filme eingebracht hatte.

Die britische Kommunikation des Films kündigte eine Veröffentlichung am 25. September 2026 an. Seine Präsentation in Thessaloniki ist eine weitere Etappe dieser internationalen Bewegung. Das Garden Cinema in London wurde auch in einem Programm mit einem angekündigten Treffen mit Tala Calil aufgenommen, das von Fatima Serghini veranstaltet wurde.

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