In der Schule wird Vertrauen nicht verordnet

Wird der Respekt eines Lehrers am Schweigen der Klasse oder an der Möglichkeit gemessen, eine Frage zu stellen? Bildungsexperten im Libanon beschreiben unterschiedliche Erwartungen, die durch den digitalen Austausch verstärkt werden. Ihre Aussagen zeigen, wie wichtig lesbare Regeln sind, ein Recht auf Meldung von Schwierigkeiten und Beschränkungen zum Schutz der Zeit der Lehrer. Diese Erfahrungen sind keine nationale Umfrage. Sie beleuchteten konkrete Situationen, von Klassenstreitigkeiten bis hin zu Nachrichten nach dem Kurs.

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Eine Frage stellen, eine Notiz herausfordern, auf ein verletzendes Wort hinweisen: Vertrauen in die Schule bedeutet keinen Mangel an Meinungsverschiedenheiten. Es hängt auch davon ab, wie eine Institution diese Situationen behandelt. Im Libanon muss sich die Beziehung zwischen Schülern, Lehrern und Eltern nun mit digitalem Austausch auseinandersetzen, der über das Klassenzimmer hinausgeht und mit unterschiedlichen Erwartungen an Autorität.

Drei sehr konkrete Entscheidungen gehen durch diese Spannungen: eine Anfechtung von einer Straftat zu unterscheiden, das Zuhören von Beschwerden zu organisieren und die Grenzen der Kontaktaufnahme außerhalb der Gerichte festzulegen. Die zu diesen Themen befragten Fachleute teilen nicht alle die gleiche Diagnose. Ihre Erfahrungen beleuchten die Praktiken, ohne ein repräsentatives Maß für alle libanesischen Schulen zu sein.

Eine Frage ist nicht immer eine Provokation

Für Bildungsberater Abdelrahman Makki nimmt der Lehrer nicht mehr den gleichen Platz im Zugang zu Wissen ein. Der Schüler hat Informationen und Referenzen außerhalb der Schule. Der Lehrer muss daher das Lernen begleiten, anstatt nur Wissen weiterzugeben. In dieser Perspektive stellt die Diskussion seiner Aussage nicht unbedingt einen Mangel an Respekt dar.

Leïla Chamseddine, Forscherin für Anthropologie und Medien, unterscheidet mehrere Situationen, die oft verwirrt sind. Eine andere Art, sich auszudrücken, eine Spannung um Autonomie und eine echte Straftat sind nicht Teil desselben Registers. Aus ihrer Sicht beweist eine generationsübergreifende Meinungsverschiedenheit über Höflichkeitskodizes allein nicht das Verschwinden des Respekts.

Der Philosophieprofessor Firas Hariri, der in der öffentlichen Sekundarschule lehrt, sieht seinerseits eine erhöhte Aufmerksamkeit der Schüler auf den Ton des Angestellten. Die Wortwahl und die Persönlichkeit des Lehrers beeinflussen die Beziehung. Es betrachtet nicht automatisch die verwendung des vornamens eines lehrers als zeichen der unverschämtheit.

Patrick Rizkallah, Privatlehrer und Gewerkschafter, äußerte eine andere Besorgnis. Er glaubt, dass die Verhaltensregeln und die Berücksichtigung des Professors geschwächt sind. Er betont die Schwierigkeit, gleichzeitig unterrichten, die Klasse erhalten und diese Transformationen begleiten zu müssen. Diese unterschiedlichen Einschätzungen zeigen, dass nicht immer dasselbe Verhalten gleich interpretiert wird.

Vertrauen zwischen Schülern und Lehrern erfordert Worte

Rita Assaf, psychosoziale Beraterin und Spezialistin für Lehrerbewertung, besteht auf der Unterscheidung zwischen einer Person und ihrem Verhalten. Es muss eine Bemerkung zu dem zu korrigierenden Akt gemacht werden, ohne den Schüler auf ein abgewertetes Etikett zu reduzieren. Aus ihrer Sicht erlaubt diese Unterscheidung, einen Fehler zu erklären, ohne die Erinnerung in ein Urteil über das Kind zu verwandeln.

Ferner fordert er die Kommission auf, die Gründe für die Ablehnung zu prüfen. Dies kann eine Suche nach Aufmerksamkeit, Lernschwierigkeiten oder Angst vor dem Scheitern vor anderen sein. Ein isoliertes Verhalten reicht also nicht aus, um einen Schüler zu charakterisieren. Seine Analyse verteidigt eine auf Vertrauen basierende Beziehung, in der Ausdruck möglich bleibt, ohne die Grenzen zu beseitigen.

Saadiyé Bassiouni, verantwortlich für die öffentliche Mittelschule Maarouf-Saad, stellt fest, dass die Schüler es wagen, der Verwaltung mehr darüber zu erzählen, was im Klassenzimmer passiert. Sie können das Verhalten eines Lehrers melden, ohne eine Sanktion für das Sprechen zu befürchten. Die Existenz dieser Möglichkeit löst nicht automatisch den Inhalt einer Beschwerde: Sie ermöglicht es, die Schwierigkeit zu hören.

Schulnachrichten gehen über Stunden hinaus

E-Mail-Gruppen werden verwendet, um Dokumente, Entscheidungen und praktische Informationen zu übermitteln. Für Firas Hariri verbindet ihre Verwendung mehr professionellen Raum und Privatsphäre. Das Telefon, das einst hauptsächlich als Objekt präsentiert wurde, das aus der Klasse entfernt werden sollte, ist auch zu einem Werkzeug für den Schulbetrieb geworden.

Saadiyé Bassiouni hebt die möglichen Auswirkungen dieses Austauschs auf die Familienzeit der Lehrer hervor. Abdelrahman Makki setzt die Grenze nicht an die gleiche Stelle: Er glaubt, dass der Lehrer selbst bestimmen kann, wann er antworten soll. Leïla Chamseddine betont die Notwendigkeit, die Zeitpläne, Ziele und Grenzen der Kontakte explizit zu machen. Schneller Zugang zu einem Lehrer bedeutet nicht permanente Verfügbarkeit.

Die Rolle der Eltern ist nicht auf Hausaufgaben beschränkt

Saadiyé Bassiouni stellt fest, dass einige Eltern ihr Follow-up auf den Unterricht konzentrieren, ohne die anderen Dimensionen des Schullebens zu kennen. Leïla Chamseddine besteht auf der Qualität des Zuhörens: Einen Konflikt zu verstehen, bedeutet, das Kind zu hören und ihm zu helfen, damit umzugehen, anstatt nur die Anwesenheit oder Abwesenheit der Eltern zu sehen.

Die Institution ist auch verantwortlich. Firas Hariri glaubt, dass Schulwerkzeuge diesen Veränderungen nicht immer gefolgt sind. Leïla Chamseddine erinnert daran, dass der Schutz des Lehrerplatzes angemessene Arbeitsbedingungen erfordert. Die Verwaltung einer Beschwerde, die Regeln digitaler Gruppen und die Unterstützung des Managements bleiben konkrete Entscheidungen, die in jeder Schule organisiert werden müssen.

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