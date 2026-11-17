Die Anhörungen zum Tod des irischen Soldaten Seán Rooney begannen am 17. November in Dublin. Der im Dezember 2022 im Libanon getötete Blauhelm steht im Mittelpunkt einer Untersuchung der Umstände seines Todes, getrennt von dem Strafprozess, der 2025 zu Verurteilungen im Libanon führte.

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Die Anhörungen der Untersuchung des Coroners zum Tod von Seán Rooney sollen am Dienstag, den 17. November 2026 in Dublin beginnen. Der irische Soldat wurde am 14. Dezember 2022 in Al-Aqbieh im Libanon getötet, während er in der Interim Force der Vereinten Nationen im Libanon (UNIFIL) diente.

Das Dublin Coroner Court hat den Beginn der Arbeit um 10 Uhr Ortszeit, mittags in Beirut, auf seinem Gelände in der Store Street festgelegt. Nach dem angekündigten Zeitplan werden die Anhörungen voraussichtlich drei bis vier Wochen dauern.

Rund 30 Zeugen erwartet

Etwa dreißig Zeugen müssen vor einer Jury unter der Leitung der Coroner Myra Cullinane gehört werden. Der erste Tag muss eine Präsentation der Umstände des Todes und das Zeugnis von Natasha McCloskey, Seán Rooneys Mutter, enthalten.

Ein hoher Beamter der irischen Streitkräfte muss am Nachmittag vor der Kamera gehört werden. Einige Teile anderer militärischer Depositionen sollten aus Sicherheitsgründen auch außerhalb der Öffentlichkeit und der Medienpräsenz stattfinden. Diese Vereinbarungen waren in den letzten Monaten Gegenstand vorbereitender Anhörungen.

Ermittlung der Umstände des Todes von Seán Rooney

Das irische Verfahren, genanntuntersuchung, zielt darauf ab, die Fakten rund um einen Tod zu etablieren. Dazu gehören die Bestimmung der Identität des Verstorbenen, des Todesdatums und -orts, seiner medizinischen Ursache und der Umstände, unter denen er aufgetreten ist.

Es ist kein Strafverfahren. Das coroner’s office stellt fest, dass eine solche untersuchung keine zivil- oder strafrechtliche haftung regelt und nicht die funktion hat, einen schuldigen zu benennen. Die Anhörungen in Dublin werden daher kein neues Urteil der im Libanon Verfolgten sein.

In diesem Zusammenhang bestimmt der Coroner die zu untersuchenden Themen und die zu sammelnden Beweise. Personen, die direkt an der Untersuchung interessiert sind, einschließlich der Familie, können gemäß den Regeln der Anhörung vertreten und den Zeugen Fragen gestellt werden. Das Verfahren kann auch zu Empfehlungen führen, um weitere Todesfälle zu verhindern.

Angriff im Libanon im Dezember 2022

Seán Rooney starb in Al-Aqbieh, einer Stadt außerhalb des UNIFIL-Operationsgebiets im Südlibanon. In ihrer Erklärung vom 15. Dezember 2022 kündigte die Mission der Vereinten Nationen den Tod eines Blauhelms und die Verletzungen von drei anderen Militärangehörigen während der Ereignisse des Vortags an.

UNIFIL gab dann an, dass es seine Bemühungen mit den libanesischen Streitkräften koordiniert und eine Untersuchung eingeleitet habe. Anschließend begleitete sie das von den libanesischen und irischen Behörden eingeleitete Verfahren.

Sechs Verurteilungen im Libanon im Jahr 2025

Eine kriminelle Komponente wurde bereits in Beirut vor Gericht gestellt. Am 29. Juli 2025 gab die UNIFIL bekannt, dass das libanesische Militärtribunal in der vergangenen Nacht sechs Personen im Fall Rooney verurteilt hatte. Eine andere Person war freigesprochen worden.

Die Mission begrüßte das Ergebnis des Prozesses und die Verpflichtung der libanesischen Behörden, die Verantwortlichen vor Gericht zu bringen. Dieses Urteil und die Untersuchung des Coroners entsprechen verschiedenen Objekten: Sanktionierung von Straftaten im ersten Fall, Ermittlung der Umstände des Todes im zweiten.

In Dublin sind Anhörungen von Dienstag bis Donnerstag für die erste Woche und von Montag bis Freitag für die nächsten beiden geplant. Eine vierte Woche kann erforderlich sein. Das Gericht sieht Fernzugriff für die Öffentlichkeit und die Medien vor, aufgrund der begrenzten Kapazität des Raumes.

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