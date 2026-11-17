Das Pentagon würde die militärische Strafverfolgung gegen Brett Sylvia untersuchen, die Ende Oktober nach Vorwürfen von Leaks entlassen wurde. Der Fall bleibt von einer Verhandlung getrennt: In den konsultierten Punkten wird keine öffentliche Anklage erhoben. Der Artikel unterscheidet zwischen Gebühren, Verfahren und Garantien, die in diesem Stadium durch das Militärrecht vorgesehen sind.

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Das Pentagon würde die Möglichkeit einer militärischen Strafverfolgung gegen Brett Sylvia prüfen, so Presseberichte, die am 15. November veröffentlicht wurden. Dieser Generalleutnant, der Ende Oktober von seinen Pflichten entlassen wurde, unterliegt der Offenlegung von Verschlusssachen. In dem am 17. November eingesehenen Material wird keine öffentliche Verhandlung oder Anklage festgestellt.

Der Fall wurde Berichten zufolge Adam Tel, amtierender Sekretär der Armee, zugewiesen, um die zu ergreifenden Maßnahmen zu bestimmen. Dies bedeutet nicht, dass ein Kriegsgericht beschlagnahmt wurde. Es geht um die Prüfung einer militärischen Route, nachdem der Bericht bereits dem Justizministerium angekündigt wurde.

Brett Sylvia: Militärische Strafverfolgung

Die neuen Informationen werden weiterhin Personen zugeschrieben, die über die Akte informiert sind. Der interne Bericht gegen den General wurde nicht veröffentlicht. Es ist daher notwendig, drei Phasen zu unterscheiden: seine Räumung, die Anklage gegen ihn und eine mögliche gerichtliche Entscheidung. Keiner dieser Schritte ist schuldig.

Aufgefordert von der amerikanischen Presse, hatte Sylvia nicht geantwortet. Verwandte berichten jedoch, dass er bestritt, geheime Informationen offengelegt zu haben.

Eine Räumung, gefolgt von einem Bericht an das Justizministerium

Die Entfernung des Generals durch Verteidigungsminister Pete Hegseth wurde am 28. Oktober öffentlich. Am nächsten Tag kündigte Sean Parnell, Sprecher des Pentagon, die Übermittlung eines Falls an das Justizministerium an. Er berief sich auf eine Untersuchung des Special Investigation Service der Luftwaffe und den Schutz sensibler Informationen.

Die von einer Nachrichtenagentur gemeldeten Vorwürfe betreffen die nicht autorisierte Kommunikation mit Journalisten. Ein Pentagon-Beamter, der anonym sprach, stellte sie als ernst genug dar, um eine sofortige Aktion zu rechtfertigen. Diese Darstellung stellt die anklagende Position der Verwaltung dar, keine unabhängige gerichtliche Schlussfolgerung.

Sylvia leitete die Strategie, den Plan und die Politikstruktur innerhalb des J5 Joint Staff. Er beriet den Vorsitzenden dieses Stabes, General Dan Caine. Er hatte zuvor die 101st Airborne Division befehligt. Der Fall betrifft somit einen Offizier, der sich im Herzen der amerikanischen Militärvorbereitung befindet.

Ein Kriegsgericht beinhaltet andere Entscheidungen

Das US-Militärgesetz sieht separate Schritte vor einem Prozess vor. § 32 des Uniform Code of Military Justice verlangt grundsätzlich eine vorläufige Anhörung vor der Verweisung an ein allgemeines Kriegsgericht. Ein schriftlicher Verzicht des Betroffenen kann verhindern, dass er gemäß den im Text festgelegten Bedingungen beibehalten wird.

Insbesondere muss in der mündlichen Verhandlung geprüft werden, ob die behaupteten Tatsachen eine Straftat darstellen und ob hinreichende Gründe für die Annahme bestehen, dass der Beschuldigte die Straftat begangen hat. Sie überprüft auch die Zuständigkeit des Gerichts. Ein unparteiischer offizier führt sie und gibt empfehlungen zum follow-up.

Der angeklagte kann zugang zu beratung haben, zeugen untersuchen, die aussagen und relevante beweise vorlegen. Diese Garantien erklären, warum die Ankündigung einer Überprüfung der Strafverfolgung die Präsentation eines Prozesses in der Tat nicht ermöglicht.

Artikel 37 regelt auch den Einfluss der Hierarchie auf die Militärjustiz. Sie verbietet bestimmten Druck auf Entscheidungen und schützt die Teilnahme von Zeugen. Diese allgemeine Regel beweist nicht, dass im Fall Sylvia ein Eingriff stattgefunden hat. Eine solche Frage sollte auf der Grundlage spezifischer Rechtsakte bewertet werden.

Die nächsten entscheidenden Schritte bleiben eine mögliche formale Formulierung der Anklagen und die Entscheidung der zuständigen Militärbehörde. In ihrer Abwesenheit würde das Sprechen über eine Verurteilung oder einen bereits eingeleiteten Prozess die verfügbaren Fakten übersteigen.

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