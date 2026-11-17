Am 17. November stiegen die 20 Liter Benzin 95 auf 2.343 000 LL. Der Diesel und die Gasflasche fallen ebenfalls.

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Die Kraftstoffpreise fallen im Libanon am Dienstag, den 17. November 2026. Der Rückgang beträgt 48.000 Libanesische Pfund für 20 Liter Benzin, sowohl für 95 als auch für 98 Oktan. Diesel fiel um 31.000 Pfund und die Gasflasche um 4.000 Pfund.

Die neuen Preise vom 17. November

Benzin 95 Octan, 20 Liter: LL 2,343.000, eine Abnahme von LL 48.000.

LL 2,343.000, eine Abnahme von LL 48.000. Benzin 98 Octan, 20 Liter: LL 2.361.000, eine Abnahme von LL 48.000.

LL 2.361.000, eine Abnahme von LL 48.000. Diesel, 20 Liter: LL 2.493.000, eine Abnahme von LL 31.000.

LL 2.493.000, eine Abnahme von LL 31.000. Gasflasche:LL 1.636.000, eine Abnahme von LL 4.000.

Wie viel für einen vollen?

Auf der Grundlage dieser Tarife stellen 40 Liter 95 Benzin 4.686.000 LL dar, verglichen mit 4.722.000 LL für 98. Bei der gleichen Menge von 40 Litern betragen die mit dieser Revision verbundenen Einsparungen 96.000 LL für jeden der beiden Benzintypen.

Diese Beträge werden in libanesischen Pfund ausgedrückt. Benzin- und Dieselpreise sind 20 Liter, nicht 1 Liter.

Abbildung: ehemalige Benzinpumpe in Jounieh, Archivfoto im März 2022 veröffentlicht. Es stellt nicht den aktuellen Zustand der Stationen dar. © Libnanews.com.

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