Essentials in 5 Minuten, 17. November 2026, 8 Uhr Beirut
Essentials in 5 Minuten, 17. November 2026, 8 Uhr Beirut
Südlibanon, Diplomatie, Jericho, COP31, Verkehr in Frankreich, MEA und Fußball in Bassora. Vollversion von fünf Minuten. Zusammenfassung Erzählung Vivienne auf Französisch.
Documentary Photo Credits Archiv:
Ras Naqoura : François el Bacha / Libnanews.
https://img.libnanews.com/wp-content/uploads/2019/08/Libnanews-South-Libanon-line-blue-scaled.jpg
Antalya, 19. Februar 2022: Sharon Hahn Darlin, CC BY 2.0.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antalya, Skyline Türkei 19. Februar 2022.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/2/0/
Paris, 6. Februar 2020: Jeanne Menjoulet, CC BY 2.0.
https://www.flickr.com/photos/jmenj/49498066496/
https://creativecommons.org/licenses/by/2/0/
MEA Airbus A320, 14. Juni 2014: Flo Weiss, CC BY-SA 4.0.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Airbus A320 von Middle East Airlines startet vom internationalen Flughafen Beirut.jpeg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Größere Fotografien, separate Titration. Das Foto von Flo Weiss bleibt lizenziert CC BY-SA 4.0.
https://libnanews.com/essential-in-5-minutes-17-november-2026-8-h/
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