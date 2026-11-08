Das Kernkraftwerk Zaporijjia verlor am 8. November seine letzte externe Stromversorgung. Energoatom weist darauf hin, dass der Versuch, die Verbindung wieder herzustellen, automatisch fehlschlug und dass Dieselgeneratoren nun die wesentlichen Bedürfnisse des Standorts erfüllen. Die IAEA bestätigt diesen neuen Schnitt, ohne die Ursache oder den genauen Standort zu kennen. Kraftstoffreserven würden einen begrenzten Betrieb für etwa zwei Wochen ermöglichen. Kein Zeitplan für die Wiederherstellung der Verbindung zum Netzwerk wurde in den am Sonntag überprüften Mitteilungen angekündigt.

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Das Kernkraftwerk Zaporijjia verlor in der Nacht vom 7. auf den 8. November 2026 seine letzte externe Stromverbindung. Energoatom kündigt an, dass Dieselgeneratoren allein ihre wesentlichen Bedürfnisse erfüllen. Die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) bestätigt den Ausschluss, dessen Ursache und Standort noch nicht bekannt sind.

Atomkraftwerk Zaporijjia vom Netz abgeschnitten

Der ukrainische Betreiber hat die Trennung am 8. November auf 0236 festgelegt. Die Ferosplavna-1-Linie mit einer Spannung von 330 Kilovolt war die letzte operative Verbindung zwischen dem Standort und dem ukrainischen Netz. Der Versuch, sich automatisch neu zuzuordnen, scheiterte, sagt Energoatom.

Dieser Schnitt erfordert, dass das Kraftwerk auf Notgeneratoren angewiesen ist. Die Anlage produziert keinen Strom mehr, aber der Kernbrennstoff muss immer gekühlt werden. Die Einstellung der Produktion beseitigt daher nicht die Notwendigkeit einer Stromversorgung für Sicherheitsausrüstung.

Laut der am Sonntag von Energoatom veröffentlichten Zählung ist dies der sechzehnte vollständige Verlust externer Macht seit Anfang 2026. Diese Zahl betrifft dieses Jahr, nicht den ganzen Krieg.

Kraftstoffreserven für begrenzten Betrieb

Die IAEO schätzt, dass die verfügbaren Lagerbestände es einer begrenzten Anzahl von Dieselgeneratoren ermöglichen, etwa zwei Wochen lang zu arbeiten. Diese Dauer hängt von der gewählten Regelung ab; sie stellt keine Garantie für den Betrieb aller Geräte dar.

Energoatom warnt davor, dass ein Ausfall von Generatoren oder die Erschöpfung ihrer Ressourcen wesentliche Systeme und die Kraftstoffkühlung beeinträchtigen würden. Der Betreiber beschreibt ein Risiko, das mit dem Verlust von Rettungsmitteln verbunden ist, ohne bekannt zu geben, dass sich ein solcher Unfall ereignet hat.

Die von Moskau installierte Richtung behauptet ihrerseits, dass die Strahlungspegel am Standort und in der Überwachungszone normal bleiben. Dieser Hinweis ist Teil seiner Erklärung. Die Trennung einer elektrischen Leitung allein reicht nicht aus, um eine radioaktive Freisetzung herzustellen.

Eine im September wiederhergestellte Verbindung wurde erneut unterbrochen

Die gleiche Ferosplavna-1-Linie hatte das Kraftwerk am 7. September nach einer Unterbrechung am 20. August wieder angeschlossen. Energoatom hatte dann die Intervention ukrainischer Spezialisten angekündigt, die durch einen lokalen Waffenstillstand ermöglicht wurde, der Reparaturen ermöglichte.

Der neue Vorfall stellt die Kontinuität dieser Diät in den Vordergrund. Die vorliegenden Informationen erlauben es nicht, die Trennung vom 8. November einem genauen Streik zuzuschreiben. Kein Wiedereinführungsplan für Linie n wurde in den am Sonntag verifizierten Mitteilungen angekündigt.

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