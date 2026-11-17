Die Huthis behaupten, fünf Drohnen gegen zwei Pumpstationen an der Ost-West-Pipeline westlich von Riad gestartet zu haben, Dienstag, 17. November 2026. Ihr Sprecher Yahya Saree ruft Einschläge und Brände hervor, ohne dass eine unabhängige Bestätigung in den konsultierten Artikeln verfügbar ist. Saudi-Arabiens Koalition kündigt separat das Abfangen einer Drohne in der Region Riad an. Es gibt keinen Grund, dieses Abfangen automatisch an eines der fünf behaupteten Flugzeuge anzupassen oder zu dem Schluss zu kommen, dass der Öltransport unterbrochen wurde.

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Die Huthis behaupteten am Dienstag, den 17. November 2026 zwei Drohnenoperationen gegen die Pumpstationen 8 und 9 der Ost-West-Pipeline westlich von Riad. Ihre Aussage bezieht sich auf Brände, aber die Schäden und Folgen für den Betrieb werden nicht unabhängig bestätigt.

Fünf Drohnen gegen zwei Stationen

In einer Erklärung auf seinem Telegram-Kanal erklärt der Militärsprecher Houthi Yahya Saree, dass drei Drohnen in zwei Phasen gegen Station 9 und zwei gegen Station 8 eingesetzt wurden. Sie behauptet direkte Einschläge und große Brände.

Diese Behauptungen stellen die von der Bewegung angekündigte Bilanz dar und keine unabhängige Beobachtung des Zustands der Anlagen. Sie erlauben keine Unterbrechung des Öltransports oder ein menschliches Gleichgewicht.

Koalition kündigt Interception in der Region an

Die von Saudi-Arabien geführte Koalition gab am Dienstag bekannt, dass sie eine den Huthis in der Region Riad zugeschriebene Drohne abgefangen und zerstört habe. Die konsultierten Elemente erlauben es nicht, dieses Abhören genau mit einem der fünf von Saree genannten Luftfahrzeuge zu verbinden.

Die saudische Ankündigung des Abhörens bestätigt daher nicht die Auswirkungen oder Brände, die an Pumpstationen behauptet wurden. Beide Mitteilungen müssen getrennt bleiben.

Eine neue Episode, die sich vom Angriff vom 9. November unterscheidet

Libnanews meldete eineangriff von Riad am 9. November in der Region Medina gemeldetDas saudi-arabische Energieministerium kündigte daraufhin ein begrenztes Feuer an, ohne Opfer oder Unterbrechungen. Diese frühere Bilanz kann nicht auf die Forderung vom 17. November angewandt werden.

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