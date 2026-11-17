Der Ausfall von Apple am 17. November 2026 störte iCloud-Konten, den App Store und mehrere professionelle Tools. Die Gruppe rief ein internes Update auf. Der App Store wird nach drei Stunden und fünfzehn Minuten als wiederhergestellt erklärt, aber die iCloud-Verbindung bleibt in der letzten offiziellen Erklärung betroffen. In Philadelphia wurde ein Geschäft daran gehindert, Einkäufe zu verarbeiten. Störungen in anderen Geschäften und Büros werden ebenfalls gemeldet, ohne dass insgesamt eine bestätigte Aufzeichnung der Verkäufe oder Benutzer betroffen ist.

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Ein internes Update führte am Dienstag, dem 17. November 2026 zu einem Apple-Absturz, der den App Store unterbrach und eine Verbindung zu iCloud-Konten und mehreren Unternehmenstools herstellte. Verkaufsschwierigkeiten wurden auch in seinen Geschäften gemeldet. Die Wiederherstellung schreitet voran: Der App Store soll wiederhergestellt werden, aber mehrere Dienste blieben im letzten offiziellen Staat, der konsultiert wurde.

Apple führte die Unterbrechungen auf ein internes Update zurück. In einer Erklärung, die während des Tages veröffentlicht wurde, gab die Gruppe an, dass viele ihrer Systeme wieder funktionieren. Er gab an, dass weitere Arbeiten erforderlich seien, um andere online zu stellen. Diese Mitteilung ist daher keine allgemeine Ankündigung der Rückforderung.

Apple-Fehler: App Store nach drei Stunden wiederhergestellt

Apples offizielle Erklärung legt den Beginn des App Store-Vorfalls um 8:45 Uhr, American Pacific Time, fest. Dies entspricht 1645 UTC, 1745 in Paris und 1845 in Beirut. Die Rückkehr zur Normalität wird um 12.00 Uhr in derselben Zone, um 20.00 Uhr UTC, 21.00 Uhr in Paris und 22.00 Uhr in Beirut aufgezeichnet.

Die dokumentierte Unterbrechung dauerte drei Stunden und fünfzehn Minuten. Apple gibt an, dass einige Benutzer betroffen sind. Der gleiche Vorfall betrifft das Volumenkaufprogramm, das die Benutzer möglicherweise daran gehindert hat, Einkäufe zu tätigen. Der Verweis auf einen wiederhergestellten Dienst führt jedoch nicht zu dem Schluss, dass alle mit dem Apple-Konto verbundenen Tools wieder funktionieren.

ICloud-Verbindung bleibt ein Sperrpunkt

In den offiziellen aktualisierten Daten um 20:15 Uhr UTC bleibt das Element auf iCloud-Konten und Verbindung als fortlaufender Vorfall markiert. Sein Startdatum ist 1645 UTC. Apple gibt an, dass der dienst langsam oder nicht verfügbar sein kann und klassifiziert den vorfall als alle benutzer betreffen, ohne eine anzahl von tatsächlich unterbrochenen verbindungen zu veröffentlichen.

Die Web-Anwendungen von iCloud bleiben auch für einige Benutzer als gestört gemeldet. Die iCloud-Mail hingegen erscheint separat mit einem gelösten Vorfall. Diese separaten Statuten erklären, warum die Rückgabe einer Funktion nicht unbedingt die der gesamten iCloud-Umgebung bedeutet.

Benutzer meldeten unerwartete trennungen auf iphone und mac und überprüften dann ausfälle während ihrer versuche, sich wieder zu verbinden. Andere hatten Schwierigkeiten beim Laden des App Stores oder beim Herunterladen von Apps. Diese Zeugnisse beschreiben die sichtbaren Auswirkungen der Unterbrechung; Sie messen nicht die Gesamtzahl der betroffenen Personen.

Gesperrte Einkäufe in einem Geschäft in Philadelphia

Die aufschlüsselung beschränkte sich nicht auf dienste, die von einem telefon aus zugegriffen wurden. In Philadelphia kam gegen 12:30 Uhr Ortszeit ein Kunde im Apple Store an der Kreuzung von 18th Street und Walnut Street an. Ein Mitarbeiter erklärte ihm, dass Einkäufe aufgrund einer Computerunterbrechung nicht bearbeitet werden konnten.

Die eigenständige Zahlung aus der Apple Store App war laut einem lokalen TV-Bericht ebenfalls nicht verfügbar. Ein anderer Mitarbeiter beschrieb ein Problem mit dem System. Dieser Fall stellt eine konkrete Schwierigkeit in diesem Laden dar, reicht aber nicht aus, um zu sagen, dass alle Apple Stores den Verkauf für den gleichen Zeitraum eingestellt haben.

Störungen in anderen Geschäften und in den Büros der Gruppe wurden auch von der Fachpresse berichtet. Ihr genauer Umfang bleibt weniger dokumentiert als die öffentlichen Dienste von Apple. Die Anzahl der betroffenen Geschäfte, Büros, Verkäufe oder Termine wurde in den eingesehenen Artikeln nicht detailliert erfasst.

Die relevanten beruflichen und schulischen Werkzeuge

Die offizielle Tabelle hält einen gemeinsamen Vorfall mit Apple Business, Apple School Manager und Schoolwork. Sein Beginn wird um 18.40 Uhr UTC aufgezeichnet, d. h. 19.40 Uhr in Paris und 20.40 Uhr in Beirut. Apple meldet Verzögerungen oder Nichtverfügbarkeit für einen Teil der Benutzer, ohne in dieser Erklärung einen weiteren Zeitpunkt der Lösung anzugeben.

Eine weitere Funktion ist noch betroffen: AppleCare direkt von einem Gerät kaufen. Die Unterbrechung begann um 16:15 Uhr UTC, 30 Minuten vor der des App Store. Apple stellt es als Nichtverfügbarkeit des Kaufs dar, nicht als Aufschlüsselung aller Garantien oder Supportdienste.

Die Unterscheidung bleibt wichtig, da Systeme online zurückkehren. Apple identifizierte ein internes Update, das die Unterbrechungen verursachte, hat aber noch keinen vollständigen technischen Bericht in den überprüften Artikeln bereitgestellt. Die Wiederherstellung der iCloud-Verbindung und der professionellen und schulischen Tools musste am letzten offiziellen Punkt bestätigt werden.

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