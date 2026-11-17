Eine Untersuchung schrieb der israelischen Armee die Übertragung von 3,5 Millionen Fotos an Amazon zu. Zwischen Lagerung, Analyse und operativer Nutzung ist zu unterscheiden.

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Die Übertragung von Millionen von Fotos in die private Infrastruktur wirft eine Frage auf, die über die Computerspeicherung hinausgeht: Für welche Zwecke können diese Bilder genutzt werden? Eine am 16. November veröffentlichte Guardian-Untersuchung behauptete, die israelische Armee habe 3,5 Millionen Fotos von Palästinensern an Amazon-Dienste übertragen, als Teil eines Projekts mit Gesichtserkennung. Die berichteten Elemente beschreiben eine massive Verarbeitungskapazität, ohne die operative Nutzung jedes Bildes festzulegen.

Ein Transfer, der einer Militäreinheit zugeschrieben wird

Die Untersuchung basiert auf internen Dokumenten und Interviews mit militärischen Quellen. Sie schreibt den Transfer einer Einheit namens Rolling Stone zu, die Informationen über die palästinensische Bevölkerung in Gaza und der Westbank unterhält. Anfang 2024 gab diese Einheit Berichten zufolge an, dass sie Rekognition, den Bildanalysedienst von Amazon, verwenden wollte.

Der angekündigte Band betrifft Fotografien, nicht unbedingt so viele verschiedene Menschen. Diese Unterscheidung ist wichtig: Die gleiche Person kann auf mehreren Bildern erscheinen. Daher misst die Anzahl der Dateien allein nicht die Anzahl der identifizierten Personen oder die über sie getroffenen Entscheidungen.

Auch der Ursprung aller Bilder ist ungewiss. Die Geschichte unterscheidet zwischen bestehenden Basen und Fotos, die an Kontrollpunkten in Gaza gesammelt wurden. Es zeigt nicht, dass die 3,5 Millionen Dateien alle von diesen Kreuzungen stammen.

Speichern, Indexieren und Suchen sind getrennte Operationen

Die Dokumentation von AWS ermöglicht es, den allgemeinen Betrieb von Rekognition zu klären, ohne die angeblichen militärischen Verwendungen zu validieren. Der Dienst kann nach Übereinstimmungen zwischen einem als Eingabe bereitgestellten Gesicht und einer Sammlung suchen. Dies bewahrt mathematische Darstellungen von Gesichtsmerkmalen, sogenannte Vektoren, und nicht die Fotografien selbst.

Mehrere Bilder derselben Person können mehrere Vektoren erzeugen. Die Dokumentation sieht auch ihre Konsolidierung vor, um die Forschung zu verbessern. Daher sind das Ablegen von Fotos in einer Cloud-Infrastruktur, das Extrahieren von Funktionen und das Starten eines Vergleichs verschiedene Schritte. Ihre Existenz beweist nicht automatisch, dass ein Ergebnis eine Festnahme oder eine andere Intervention ausgelöst hat.

Explizite Grenzen der gemeldeten Sachverhalte

Die Untersuchung bezog sich auch auf die Anwesenheit von Militärpersonal in Tel Aviv Büros Anfang 2024. Es hat keinen Einfluss auf ihre Beziehung zu dieser Charge von Bildern oder die mögliche Operationalisierung ihrer Arbeit. Diese Vorbehalte verbieten alle Experimente, die als tatsächlich eingesetzt beschrieben werden.

AWS beruft sich auf die Vertraulichkeit der Kunden, verweigert das Sehen ihrer Daten und beschreibt Besuche als Routine. Die Armee weigert sich zu kommentieren.

Kontrollfragen bleiben offen

Die Akte erfordert daher mehrere separate Prüfungen: die Quelle der Akten, die Bedingungen für ihre Verarbeitung, die Personen, die berechtigt sind, die Ergebnisse einzusehen, und die Verfahren zur Berichtigung einer Identifizierung. Diese Fragen werden nicht durch das Volumen der übertragenen Bilder gelöst.

Die veröffentlichten Beweise heben die Verbindungen zwischen kommerzieller Infrastruktur und militärischen Überwachungsfähigkeiten hervor. Sie sind keine Demonstration jeder möglichen Nutzung von Technologie. Auf diesen Unterschied zwischen technischer Kapazität, dokumentiertem Projekt und nachgewiesener Nutzung müssen Verantwortlichkeiten untersucht werden.

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