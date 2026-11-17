Eine Untersuchung, die auf mehr als 15 Millionen Dokumenten basiert, stellt die Kontrollen der Deutschen Bank in Frage. Kunden in Gefahr, Russland und Jeffrey Epstein stehen im Mittelpunkt der Enthüllungen. Die Bank beruft sich auf alte Akten und investierte sieben Milliarden Euro, um ihre Verfahren zwischen 2019 und 2025 zu stärken.

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Eine am 17. November 2026 veröffentlichte internationale Umfrage, die auf mehr als 15 Millionen internen Dateien basiert, stellt die Kontrollen der Deutschen Bank in den Mittelpunkt der Debatte. Die Enthüllungen beziehen sich auf die Behandlung von gefährdeten Kunden, russische Aktivitäten und die Beziehung zu Jeffrey Epstein. Die Bank widersetzt sich diesen Vorwürfen dem Rang der Akten und den 7 Milliarden Euro, die zwischen 2019 und 2025 in ihre Kontrollmechanismen investiert wurden.

Die Datei « Inside Deutsche Bank » stellt eine spezifische Frage: Was passiert mit Warnungen, wenn ein Kunde viel Geld zurückgibt? Das Umfragekonsortium beschreibt Situationen, in denen kommerzielle Anforderungen die Anwendung interner Regeln geschwächt haben. Diese Lesart der Archive wird von der Institution herausgefordert, die behauptet, sich grundlegend verändert zu haben. Neue journalistische Enthüllungen ergänzen alte und dokumentierte regulatorische Sanktionen; Sie allein stellen keine neuen Überzeugungen dar.

E-Mails, Audits und interne Entscheidungen

Der Korpus deckt die Aktivitäten der Bank seit Anfang der 2010er Jahre ab. Zwei Whistleblower vertrauten ihn den Journalisten Josy Joseph und Khadija Sharife an, dann wurde er mit mehr als 200 Journalisten aus mehr als fünfzig Leitartikeln geteilt. Die von der südafrikanischen Organisation Barracuda koordinierte Arbeit wurde vom Data and Research Center in Deutschland technisch unterstützt.

Dateien umfassen E-Mails, interne Untersuchungen, Sitzungsunterlagen und Sanktionsüberwachungsdokumente. Sie ermöglichen es den Ermittlern, Warnungen und nachfolgende Entscheidungen in Einklang zu bringen. Das Konsortium weist jedoch darauf hin, dass es in diesen Archiven keine Beweise für Verstöße gibt: Viele in den Dokumenten genannte Kunden sind nicht Gegenstand von Beweisen für rechtswidrige Aktivitäten.

Epstein: Eine akzeptierte Beziehung trotz Risiken

Die Untersuchung kehrt zum Kontakt mit Jeffrey Epstein im Jahr 2013 und zur Überwachung seiner Operationen zurück. Die Deutsche Bank räumt dem Konsortium ein, dass die Annahme als Kunde einen Fehler darstellte. Sie bedauert diese Beziehung und hat mit den Aufsichtsbehörden, den Ermittlungsbehörden und dem US-Kongress zusammengearbeitet.

Der regulatorische Präzedenzfall wird unabhängig von dem neuen Leck geschaffen. In seiner Vereinbarung mit der Bank vom Juli 2020 erläuterte die Finanzabteilung des Staates New York die Mängel von Epsteins Follow-up. Insbesondere stellte sie fest, dass die von einem Ausschuss für Reputationsrisiken festgelegten Bedingungen den betroffenen Teams nicht ordnungsgemäß mitgeteilt wurden. Bewegungen wurden daher in Bezug auf die Gewohnheiten des Kunden und nicht auf die mit seinem Profil verbundenen besonderen Risiken geschätzt.

Dieser Fall zeigt eine konkrete Schwäche: Die Klassifizierung eines Kunden mit hohem Risiko schützt das Institut nicht, wenn es die gestellten Fragen, die durchgeführten Audits oder die operativen Entscheidungen nicht ändert. Ein Verfahren kann auf dem Papier bestehen und unwirksam bleiben, wenn es diejenigen, die Transaktionen durchführen oder überwachen, nicht erreicht.

Russland, ein Markt, der Bankschiedsverfahren in Frage stellt

Die Autoren von Inside Deutsche Bank beschreiben auch anhaltende Spannungen um russische Aktivitäten. Sie glauben, dass der Wunsch, lukrative Beziehungen aufrechtzuerhalten, bei mehreren Gelegenheiten Vorrang vor den Bedenken der Compliance-Teams hatte. Diese Bewertungen beziehen sich auf getrennte Zeiträume und Transaktionen, die gesondert geprüft und nicht in einer einzigen Gebühr zusammengefasst werden sollten.

Im Januar 2017 hatte die New Yorker Finanzaufsichtsbehörde bereits eine Geldbuße von 425 Millionen US-Dollar gegen die Deutsche Bank für eine « Spiegel » -Transaktion verhängt. Nach seinen Erkenntnissen wurden rund 10 Milliarden US-Dollar aus Russland durch Käufe und Verkäufe von Aktien übertragen, die zwischen mehreren Standorten der Gruppe koordiniert wurden.

Der Mechanismus bestand darin, russische Rubel in Moskau zu kaufen und dann die gleichen Wertpapiere zu den gleichen Mengen und Preisen über eine verbundene Gegenpartei über London zu verkaufen. Der Verkäufer, der sich oft in einer Offshore-Gerichtsbarkeit befindet, wurde in Dollar bezahlt. Die Regulierungsbehörde stellte den Mangel an legitimer wirtschaftlicher Rechtfertigung und ernsthafte Lücken im Kundenwissen fest. Er verhängte auch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer und Korrekturmaßnahmen.

Die neue Herausforderung besteht darin, zu messen, was sich nach diesen Sanktionen geändert hat. Die Archive können die Praktiken einiger Teams und den Widerstand gegen Reformen informieren. Die Festlegung zusätzlicher Verantwortung bedeutet jedoch, neue Fakten, ihre Daten und geltenden Verpflichtungen zu identifizieren, ohne die Geldbuße 2017 als heute getroffene Entscheidung darzustellen.

Netzwerke nach dem Geldtransfer entdeckt

Unter den beschriebenen neuen Fällen zitiert das Konsortium eine interne Untersuchung eines angeblichen Geldwäschenetzwerks, das Unternehmen mit Zypern, dem Vereinigten Königreich, Hongkong und der Ukraine verbindet. Die Ermittler behaupten, dass fragmentarische Signale entdeckt wurden, aber dass ihre Abstimmung etwa drei Jahre dauerte. Die Deutsche Bank antwortete, sie habe ungewöhnliche Aktivitäten geprüft, die erforderlichen Berichte vorgelegt und mit den Behörden zusammengearbeitet.

Eine weitere interne Überprüfung, genannt Project Cali, beinhaltete Zahlungen im Zusammenhang mit dem Erwachsenenunterhaltungssektor für Frauen in Kolumbien. Der Untersuchung zufolge reichte die Bank schließlich 230 verdächtige Erklärungen ein und verbot Zahlungen von den betroffenen Unternehmen. Das Institut präsentiert diese historische Überprüfung als Quelle gezielter Korrekturen und eine umfassendere Überprüfung der Risiken seiner Korrespondenzbank. Eine verdächtigungserklärung erfordert eine untersuchung; sie stellt keine gerichtliche feststellung der geldwäsche dar.

Wenn Rekrutierung Geschäftsbeziehungen dient

Governance beschränkt sich nicht auf die Überwachung von Transfers. Ein weiterer Präzedenzfall betrifft die Rekrutierung von Angehörigen ausländischer Beamter. Im August 2019 gab die US-amerikanische Securities and Exchange Commission eine Vereinbarung über mehr als 16 Millionen US-Dollar mit der Deutschen Bank zu diesem Thema bekannt.

Nach den Erkenntnissen der Regulierungsbehörde hatten Mitarbeiter Verwandte von Beamten in Asien-Pazifik und Russland rekrutiert, um Geschäfts- und andere Vorteile zu erhalten oder zu behalten. Diese Kandidaten befanden sich außerhalb des normalen Auswahlverfahrens. Die Vereinbarung, die ohne Anerkennung oder Anfechtung der Feststellungen geschlossen wurde, betraf Buchführungsunterlagen und interne Kontrollen. Die ESA hatte die vorgenommenen Korrekturen und die Mitarbeit der Bank berücksichtigt.

Das wirtschaftliche Problem ist der private Vorteil, der gewährt wird, um eine Geschäftsbeziehung zu erleichtern. Rekrutierung, Kredit oder finanzieller Vorteil können dann zu Instrumenten derselben kommerziellen Abhängigkeit werden. Gerade um solche Konflikte zu verhindern, müssen die Kontrollteams eine Behörde haben, die von denjenigen unabhängig ist, deren Vergütung von den erzielten Einnahmen abhängt.

Deutsche Bank fordert 7 Mrd. EUR an Korrekturen

In ihrer Erklärung vom 17. November stellt die Deutsche Bank fest, dass die genannten Fälle mehrere Jahre, manchmal fast zwei Jahrzehnte zurückreichen. Sie gab an, dass sie sie gegebenenfalls überprüft und mit Regulierungsbehörden zusammengearbeitet habe. Sie beansprucht eine Transformation unter der Leitung von Christian Sewing und beläuft sich zwischen 2019 und 2025 auf 7 Milliarden Euro direkte Investitionen in Kontrollsysteme.

Die Bank hebt auch einen Wandel in ihrem Risikomanagement und ihrer internen Kultur hervor. In Bezug auf Computersicherheit sagte sie, sie habe keine Beweise für eine Beeinträchtigung ihrer aktuellen Umgebung oder für den Zugriff auf Kontodaten, Anmeldekennungen oder Zahlungsdaten nach dem Testen bei einem spezialisierten Unternehmen gefunden. Diese Erklärung betrifft die aktuelle Sicherheit; Es stellt nicht an sich den Inhalt jeder historischen Aufzeichnung in Frage.

Die Kosten der Überwachung werden vor der Sanktion gemessen

Die von der Deutschen Bank angekündigten Ausgaben sind ein messbarer Aufwand, aber ihre Wirksamkeit hängt von ihren Ergebnissen ab: Fähigkeit, Operationen abzugleichen, Warnungen zu bearbeiten und eine Beziehung zu unterbrechen, wenn das Risiko übermäßig wird. Für eine große internationale Bank kann die Kontrolle nicht auf eine Reihe von Dokumenten reduziert werden, die bei der Eröffnung eines Kontos gesammelt werden.

Regulatorische Präzedenzfälle zeigen, warum. Informationen können in einem Dienst verfügbar sein, ohne das Verhalten eines anderen zu ändern. Eine Warnung kann geschlossen werden, ohne das Transaktionsnetzwerk zu verstehen. Die Unabhängigkeit der Kontrolle wird dann zu dem Zeitpunkt beurteilt, zu dem ihr Abschluss einen Einkommensverzicht erfordert. Die Enthüllungen vom 17. November stellten diese Ablehnungsmöglichkeit in den Vordergrund, vor einer Bank, die dafür sorgt, dass sie die Seite umgedreht hat.

Archivillustration: Deutsche Bank Zentrale in Frankfurt, 1. April 2014. Foto: Kiefer. /Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.0Zusammensetzung und Titration Libnanews, unter derselben Lizenz.

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