Die amerikanische Version ist jetzt bekannt: Ein US-Militärbeamter behauptet, dass die Luftfahrt am Dienstag, dem 17. November 2026, einen Raketenstartplatz der Revolutionsgarden auf der Insel Qeshm getroffen hat. Diese unter dem Deckmantel der Anonymität abgegebene Erklärung bringt ein Ziel und ein angebliches Motiv zu den zuvor von den iranischen Behörden gemeldeten Angriffen.
Präzisionsmunition, nach dem Manager
Die offiziellen Berichte der USA, dass Kampfflugzeuge Präzisionsmunition verwendeten. Er präsentierte die Intervention als Reaktion auf iranische Angriffe auf Personal und Vermögenswerte der Vereinigten Staaten und berief sich auf Selbstverteidigung.
Diese Elemente beschreiben die amerikanische Position. Sie allein erlauben nicht die Überprüfung von Schäden am Standort oder die Erstellung einer menschlichen Bewertung. Washingtons Rechtfertigung ist keine unabhängige Schlussfolgerung zu den Umständen der Transaktion.
Eine Erklärung, die die ersten Informationen ergänzt
In unseremerster Artikel zu Qeshm-AngriffenDie ursprünglich verfügbaren Informationen stammten von Ahmad Nafisi, dem Leiter der Provinz Hormozgan. Er schrieb die Angriffe den Vereinigten Staaten zu und versicherte, dass die Wohn-, Geschäfts- und Lebens- oder Dienstleistungsinfrastruktur nicht beschädigt worden sei.
Die iranische Erklärung zur zivilen Infrastruktur und die amerikanische Erklärung zu einem militärischen Ziel decken verschiedene Perimeter ab. Sie reichen daher nicht aus, um alle Auswirkungen des Streiks zu bestimmen. Der erste Artikel wurde ebenfalls aktualisiert, um diese neue Erklärung aufzunehmen.
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