Die Europäische Union und Indonesien haben am Samstag in Brüssel zwei Handels- und Investitionsschutzabkommen unterzeichnet. Voraussichtliche Zollsenkungen gelten noch nicht. Die Parteien müssen ihre internen Verfahren abschließen, während die derzeitigen europäischen Zollpräferenzen für Indonesien am 1. Januar 2027 enden.

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Die Europäische Union und Indonesien haben am Samstag, den 21. November 2026 in Brüssel zwei Abkommen unterzeichnet. Die erste sieht eine schrittweise Senkung der Zölle und einen breiteren Marktzugang vor. Die zweite sieht Garantien für Investitionen vor. Die Unterschrift aktiviert diese Garantien oder neue Tarife nicht. Es kommt nur wenige Wochen vor dem Ausstieg Indonesiens aus dem europäischen Präferenzsystem, das für den 1. Januar 2027 geplant ist.

EU und Indonesien: zwei getrennte Texte

EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič und der indonesische Handelsminister Budi Santoso unterzeichneten das umfassende Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (CEPA). Airlangga Hartarto, indonesischer Minister für wirtschaftliche Koordinierung, hat für sein Land das Investitionsschutzabkommen (IPA) unterzeichnet. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, nahm an den beiden Unterschriften teil. Die Verhandlungen begannen 2016 und endeten am 23. September 2025.

CEPA legt Marktzugangsbedingungen fest. IPA schützt abgedeckte Investitionen vor Diskriminierung und Enteignung ohne Entschädigung. Sie bewahrt das Recht beider Parteien, im öffentlichen Interesse, insbesondere im Bereich der Gesundheit oder der Umwelt, zu regulieren. Sie sieht die Beilegung von Streitigkeiten zwischen den Parteien und eine freiwillige Investor-Staat-Mediation vor. Ein separater Investor-Staat-Streitbeilegungsmechanismus muss noch verhandelt werden.

Stufenweise ermäßigte Zölle

Der Rat der Europäischen Union ist der Ansicht, dass die Liberalisierung 98,5 % der Tarifpositionen abdecken kann, sobald CEPA vollständig umgesetzt ist. Diese Zahl bezieht sich auf Zollkategorien, nicht auf eine einheitliche Senkung der Zölle oder den Anteil von Nullwaren am Tag der Inbetriebnahme. Für einige europäische Automobilexporte können indonesische Zölle 50% erreichen. Der Zeitplan sieht einen Großteil ihrer Streichung über fünf Jahre vor.

Beim Eintritt in den europäischen Markt hebt Jakarta die Absatzmärkte für Textilien und Schuhe hervor. Unternehmen profitieren nur dann von Präferenzen, wenn die Produkte den CEPA-Ursprungsregeln entsprechen. Die Union hat auch bestimmte sensible Erzeugnisse wie Reis, Zucker und Ethanol von der Liberalisierung ausgeschlossen. Andere Erzeugnisse unterliegen weiterhin Zollkontingenten.

Im Jahr 2025 erreichte der Warenhandel 28,9 Milliarden Euro. Die Union führte 18,7 Mrd. EUR indonesischer Waren ein und führte 10,2 Mrd. EUR aus. Die von der Kommission veröffentlichten 9,3 Milliarden Euro an Dienstleistungsaustausch betreffen ein weiteres Jahr, 2024.

1. Januar setzt das Ende eines Schemas, nicht den Anfang des nächsten

Der EU-Rat hat am 18. November die Unterzeichnung und vorläufige Anwendung der beiden Abkommen genehmigt. Dieses grüne Licht gilt nicht. Brüssel und Jakarta müssen einander den Abschluss der erforderlichen internen Verfahren mitteilen. Die Beschlüsse des Rates sehen einen vorläufigen Beginn am ersten Tag des Monats vor, der auf jeden Text folgt. Das Datum sollte im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht werden.

Für die endgültige Schlussfolgerung müssen beide Texte noch vor der Entscheidung des Rates vom Europäischen Parlament gebilligt werden. Indonesien muss auch seine Ratifizierung anführen. Die Kommission ist der Auffassung, dass das unterzeichnete Investitionsschutzabkommen in die ausschließliche Zuständigkeit der Union fällt, ohne eine gesonderte Phase der nationalen Ratifizierung in den 27 Mitgliedstaaten.

Der 1. Januar 2027 ist bereits durch eine europäische Verordnung für den Austritt Indonesiens aus dem Allgemeinen Präferenzsystem festgelegt. Diese Frist gilt für Produkte, für die noch ermäßigte Zölle gelten. Jakarta ist für die vorläufige Anwendung im Januar vorgesehen, aber die Unterschrift vom 21. November legt das Datum nicht fest. Der nächste Meilenstein für Importeure wird die Veröffentlichung dieses Datums und des Zeitplans für jedes Produkt sein.

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