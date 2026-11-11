In Kaslik verbindet Sandra De Waele die libanesische Erholung mit Banken-, Justiz- und Verwaltungsreformen. Dem ANI-Bericht zufolge bezieht er sich auf eine europäische Unterstützung von 2,4 Milliarden Euro seit 2021. Diese Bilanz ist kein neuer Umschlag. Wirtschaft und Fähigkeiten gehören ebenfalls zu den Prioritäten.

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Die Bankenreform, die Unabhängigkeit der Justiz und die Qualität der Verwaltung gehören zu den Prioritäten, die Sandra De Waele bei ihrem Besuch an der Universität des Heiligen Geistes in Kaslik hervorgehoben hat. In einem am 10. November veröffentlichten Bericht berichtet die Nationale Informationsagentur, dass der EU-Botschafter im Libanon die wirtschaftliche Erholung mit der Wiederherstellung des finanziellen Vertrauens und einer Vereinbarung mit dem Internationalen Währungsfonds in Verbindung gebracht hat.

Der Diplomat nahm an zwei Treffen teil: einer Konferenz über die europäische Politik gegenüber dem Libanon und einem Austausch mit der Wirtschaft. Beide Interventionen verbinden institutionelle Reformen mit Finanzierungsmöglichkeiten und der Unternehmensentwicklung. Sie enthalten in dem vorliegenden Bericht keine Ankündigung eines neuen quantifizierten Finanzprogramms oder Auszahlungsplans.

Beihilfesaldo seit 2021

Laut den Kommentaren der ANI schätzt Sandra De Waele die europäische Unterstützung für den Libanon seit 2021 auf rund 2,4 Milliarden Euro. Sie nannte humanitäre Hilfe und Entwicklungshilfe, den Sicherheitssektor, öffentliche Institutionen und wesentliche Dienste. Dieser Betrag beschreibt daher mehrere Jahre und mehrere Interventionsbereiche. Es entspricht nicht einem zusätzlichen Umschlag, der Kaslik angekündigt wurde.

Die von der USEK Academy of Diplomacy organisierte Konferenz wurde von ihrem Präsidenten, dem ehemaligen Außenminister Nassif Hitti, moderiert. Unter dem Thema Governance, Recovery und Partnerschaftsperspektiven stellte der Botschafter die Stärkung des Staates und die Kapazität seiner Institutionen als zentrale Achse der europäischen Politik vor.

Sie verwies auch auf europäische Programme in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Sozialschutz, Wasser und Infrastruktur. Diese Präsentation stellt Dienstleistungen für die Bevölkerung neben Finanzreformen, anstatt die europäische Zusammenarbeit auf die Banken allein zu reduzieren.

Banken, Justiz und Verwaltung

Der Bericht nennt mehrere spezifische Projekte: die Reform des Bankensektors, die Annahme des Finanzdefizitgesetzes, die Stärkung der richterlichen Unabhängigkeit, die Bekämpfung der Korruption und die Entwicklung einer auf Kompetenz und Leistung basierenden Verwaltung. Dies sind die Prioritäten, die der Botschafter verteidigt. Diese Liste gilt nicht für die Annahme des genannten Gesetzes oder für die europäische Validierung eines bestimmten Textes.

Auf der wirtschaftlichen Seite verband Sandra De Waele die nachhaltige Erholung mit der Wiederherstellung des Vertrauens in das Finanz- und Bankensystem und dem Abschluss einer Vereinbarung mit dem IWF. Ihrer Ansicht nach könnte die Umsetzung von Reformen den Libanon in die Lage versetzen, zusätzliche internationale Investitionen und Finanzierungen anzuziehen, mit erwarteten Auswirkungen auf Wachstum und Beschäftigung.

Es geht um die politischen und institutionellen Bedingungen für Verbesserungen. Er meldet keine Entscheidung des IWF, einen von seinen Behörden genehmigten Betrag oder eine automatische Zusage von Investoren. Die Unterscheidung bleibt sowohl für Einleger als auch für Unternehmen von wesentlicher Bedeutung: Eine Finanzierungsperspektive allein legt nicht die Modalitäten für den Zugang zu Fonds fest.

Unternehmen in der europäischen Partnerschaft

Beim zweiten Treffen, das Teil der Reihe „Sunset Stories – Executive Talk war, ging der Botschafter auf die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen ein. Der Austausch wurde von Madonna Salameh Ayyanian, Leiterin der strategischen Beziehungen zu Unternehmen an der Universität, geleitet.

Zu den genannten Instrumenten gehören der Zugang zu Finanzmitteln, Zuschüssen, Garantien und technischer Hilfe. Sandra De Waele nannte auch Ressourceneffizienz, erneuerbare Energien, Innovation und berufliche Bildung. Sie betonte die Entwicklung der Kapazitäten libanesischer Unternehmen, um europäische Standards zu erfüllen und ihre Präsenz auf externen Märkten auszubauen.

Die Transparenz des Geschäftsumfelds, seine Stabilität und das Funktionieren der Verwaltung entsprechen somit finanziellen Bedenken. Der Botschafter hob schließlich die Fähigkeiten junger Menschen und die wachsende Rolle von Frauen im Unternehmertum hervor. Die an Kaslik übermittelte Botschaft verbindet die europäische Unterstützung für die Institutionen mit der für die Unternehmen, während konkrete Finanzierungsentscheidungen den Verfahren jedes Programms überlassen werden.

Quelle: National Information Agency, Bericht des Besuchs in USEK, 10. November 2026.

Libanesisches Parlament in Beirut, Fotoarchiv. Genaues Datum nicht festgelegt. © François el Bacha / Libnanews. Institutionelle Illustration stellt nicht Sandra De Waeles Besuch in der USEK dar. Ganze Fotografie konserviert ohne Retusche, redaktionelle Kleid Libnanews.

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