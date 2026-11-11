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Die große Hungersnot auf dem Berg Libanon (1915-1918): Libanon im Ersten Weltkrieg

Von 1915 bis 1918 stürzen Blockaden, Requisitionen, Heuschrecken und Epidemien den Libanon in eine der schlimmsten Hungersnöte seiner Geschichte. Eine Pflicht des Gedächtnisses. Folgen Sie Libnanews. Fotos von Archiven der Public Domain; Beirut Memorial, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons).

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