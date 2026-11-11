Libanon in Bassora: Test für Newcomer aus Bougherra

Libanon bereitet seine Ernennung in Basra vor, wo am 13. November ein erstes Spiel gegen den Irak angekündigt wird. Reda Khadra und Joseph Batrouni gehören zu den neuen Versammlungen. Organisation, Schaffung von Möglichkeiten und Kontinuität nach den Änderungen werden Benchmarks liefern, ohne die etablierten Unternehmen oder das endgültige Programm des zweiten Spiels vorwegzunehmen.

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Der Umzug vom Libanon nach Basra muss Madjid Bougherra einen Test der Vorbereitung auf eine anspruchsvollere Opposition bieten. Das Eröffnungstreffen gegen den Irak wurde am 13. November angekündigt. Die Integration neuer Spieler, einschließlich Reda Khadra, wird einer der zu beachtenden Punkte sein, ohne eine Einberufung mit einem erworbenen Platz im Team zu verwechseln.

Ein erster Termin, der von lokalen Organisatoren bestätigt wurde

Am 10. November bestätigte Badr Nasser, Präsident des Zweigs der Irakischen Föderation in Bassora, gegenüber Shafaq News die Ankunft der libanesischen und palästinensischen Auswahl. Er kündigte die Eröffnung des Turniers am 13. November im Bassora International Stadium mit Irak-Libanon an. Auch Iran und Palästina nehmen an diesem Vorbereitungswettbewerb teil.

Das Programm des zweiten libanesischen Treffens erfordert mehr Vorsicht. Die Zeitungen vom 11. November verkünden Palästina am 17. November. Aber der Bericht vom 5. November, der von Asharq Al Awsat veröffentlicht wurde, beschrieb ein Finale und ein Ranking-Match, abhängig von den Ergebnissen. In Ermangelung des letzten direkt zugänglichen Bundesprogramms ist es angebracht, den Gegner des zweiten Spiels nicht als definitiv erworben darzustellen. Der bequeme Zeitplan muss auch in der Ankündigung des Veranstalters überprüft werden.

Auswahlmöglichkeiten erweitern, ohne etablierte Unternehmen vorherzusagen

Bei der Präsentation seiner Liste, berichtet von Asharq Al Awsat, erklärte Bougherra, dass er nach schwierigeren Spielen und einem anderen Druck für seine Spieler suchte. Die Zeitung erwähnt die ersten Einberufungen von Reda Khadra und Wachmann Joseph Batrouni. Der Züchter betonte auch seine Bereitschaft, den Libanon zu vertreten.

Diese Ankünfte erweitern die Möglichkeiten des Personals. Ihr Beitrag wird nicht auf den Kurs jedes Clubs beschränkt sein. Der Platz in der kollektiven Organisation, die Beziehungen zu den Partnern und die Anpassung an die Anweisungen werden lehrreicher sein als ein Urteil, das nur auf den Namen der besuchten Teams basiert. Zu diesem Zeitpunkt kann aus der angekündigten Liste keine Ausgangszusammensetzung abgeleitet werden.

Drei Elemente im Feld zu beobachten

Die erste wird die Fähigkeit sein, eine lesbare Organisation aufrechtzuerhalten, wenn der Gegner beschleunigt. Entfernungen zwischen den Linien, Unterstützung des Trägers und Reaktion auf den Verlust des Balls bieten konkrete Kriterien für die Beobachtung. Sie erlauben zu beschreiben, was funktioniert oder deranges, anstatt ein allgemeines Urteil aus der Partitur allein zu ziehen.

Die zweite ist die Schaffung von Möglichkeiten. Kollektiv konstruierte Situationen müssen von einzelnen Aktionen und gestoppten Kicks unterschieden werden. Die dritte wird die Kontinuität des Spiels nach den Änderungen sein. Ein freundschaftliches Treffen dient dazu, mehrere Assoziationen zu untersuchen; jede Sequenz wird unter die Bedingungen gestellt, unter denen sie durchgeführt wurde.

Dieses Raster ist eine Sportanalyse, keine Ankündigung von Bougherras Entscheidungen. Die Schlussfolgerungen werden nach den Treffen kommen. Sie müssen die Spielzeit, den Widerstand und die durchgeführten Tests berücksichtigen, ohne zwei Vorbereitungsspiele in ein endgültiges Maß für das Auswahlniveau zu verwandeln.

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