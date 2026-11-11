Weihnachten in Batrun: Eröffnung am 27., Beleuchtung am 28

Batrun startet seine Weihnachtszeit am 27. November vor der Beleuchtung von Batruniyat am 28. November. Märkte, Familienunterhaltung und Konzerte sind in dem angekündigten Programm enthalten. Die Organisatoren bereiten auch Verkehr und Parken vor. Detaillierte Fahrpläne, Reservierungen und Preise müssen noch festgelegt werden, bevor Besucher während dieser neuen Ausgabe reisen.

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Batrun eröffnet seine Weihnachtszeit am 27. November 2026. Die Beleuchtung des Batrouniyat-Baumes wird für den nächsten Tag, den 28. November, angekündigt. Diese beiden Etappen, die auf einer Pressekonferenz auf dem alten Markt präsentiert wurden, markieren den Start der sechsten Ausgabe von Batrun Capitale de Noël.

Eine Route in der Stadt

Nach dem Programm von Michel Marchak, dem Vorsitzenden des Organisationskomitees, werden die Animationen auf dem Place de la Cathédrale Saint-Étienne beginnen. 3D-Projektionen, ein Karussell und Kioske werden angekündigt. Der Place Saint-Georges beherbergt eine Weihnachtshöhle. Eine weitere Etappe ist rund um den Notre Dame Square und das Haus des Emigré geplant. Auf dem alten Markt planen die Veranstalter ein Haus des Weihnachtsmanns und einen saisonalen Markt.

Die Präsentation, die von der National Information Agency am 9. November berichtet wurde, erwähnt auch die Weihnachtsshows von Cirque im Dezember. Die Bahsa Küste und Hauptstraße müssen an den Dekorationen teilnehmen. Diese Ankündigungen beschreiben eine Verteilung der Aktivitäten an mehreren Standorten; sie stellen noch kein tägliches Programm mit Zeitplänen und Reservierungen dar.

Märkte, Konzert- und Familienaktivitäten

Der Präsident von Batruniyat, Chantal Aoun Bassil, kündigte Essensstände und Gebäck rund um den Baum an. Der Verein bietet auch handwerkliche Dekorationen, lokale Moonh-Produkte, ein Café und einen Kinderbereich mit einer Eisbahn. Diese Elemente bilden das angekündigte Programm, ohne die Preise oder Zugangsbedingungen in der konsultierten Präsentation im Detail anzugeben.

Said Fayad, Vorsitzender des Festivalkomitees, kündigte ein Weihnachtskonzert von Carole Samaha in der St. Stephen’s Cathedral an. Er präsentierte es als frei. Das Datum und die Uhrzeit sind nicht in dem überprüften Datensatz enthalten: Sie müssen bestätigt werden, bevor eine besondere Reise für diesen Termin vereinbart wird.

Lokaler Handel im Herzen des Systems

Gilbert Saba, Präsident der Merchant Association, erklärte, dass er saisonale Fülle in Aktivität für Geschäfte verwandeln wollte. Ein Vorzeigewettbewerb und eine Initiative namens Christmas Theme sollten ihre Teilnahme fördern. Er plädierte auch für saisonale Anwesenheit, anstatt sich nur auf Spitzenmomente zu konzentrieren.

Dies ist ein Ziel der Organisatoren, kein bereits gemessenes wirtschaftliches Ergebnis. Es kann natürlich keine Aufzeichnung der zukünftigen Veröffentlichungsbesuche erstellt werden. Bürgermeister Marcelino El Harek kündigte Vorbereitungen für Zugang, Verkehr und Parken an. Die betrieblichen Einzelheiten der Strecken und Parkplätze müssen noch präzisiert werden.

Das Go Batrun Portal zeigt eine Saison vom 27. November 2026 bis zum 6. Januar 2027 an. Um einen Besuch vorzubereiten, wird daher das erste Wahrzeichen festgelegt. Die Animationspläne, ihre möglichen Tickets und der Umlaufplan sollten in den praktischen Ankündigungen der Organisatoren eingesehen werden. Die allgemeine Eröffnung vom 27. November und die Beleuchtung von Batruniyat von 28 entsprechen gut zwei getrennten Ernennungen.

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