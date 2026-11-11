Acht libanesische Stadien wurden von der FIFA unterstützt, aber ihre Situationen unterschieden sich. Drei Projekte bleiben im November gemeldet. Weitere Projekte sind das in Chanay eröffnete Mini-Terrain und der zukünftige Bundeskomplex. Offizielle Ankündigungen ermöglichen es, Renovierungen, Arbeiten und Studien zu unterscheiden, ohne die gesamte Ausrüstung als geliefert zu präsentieren.

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Die acht von der FIFA unterstützten Stadien im Libanon sind kein Programm von acht Neubauten. Die Dokumente des Verfahrens unterscheiden sich von Renovierungen, die über mehrere Jahre durchgeführt wurden, drei Baustellen, die noch im November gemeldet wurden, ein Mini-Terrain in Chanay und ein zukünftiger Bundeskomplex.

Acht identifizierte Geräte, unterschiedliche Situationen

In ihrem Bericht vom 8. September 2026 zitiert die FIFA acht Geräte, die von ihrer Unterstützung profitieren. Hashem Haidar, Präsident des libanesischen Fußballverbandes, nennt Jounieh, Safa, Al-Ahed, Bir Hassan und Salam Zgharta. Er erwähnte dann das Gemeindestadion in Tyrus, Majdel Baana und Gamal Abdel Nasser. In dieser Liste werden die betreffenden Infrastrukturen genau benannt. Es macht es nicht allein möglich, ihre tägliche Verfügbarkeit oder die Details jedes Erhalts der Arbeit zu kennen.

Eine neuere Klarstellung erfordert zu Recht Vorsicht. In ihrem Kommuniqué vom 9. November erklärt die FIFA, dass die letzten drei Etappen noch im Bau sind. Der im November vorgestellte Staat muss daher Vorrang vor diesen Geräten haben. Die Überprüfung vom September beschrieb die Unterstützung für Renovierung und Modernisierung; Diese Formulierung sollte nicht in eine Zertifizierung umgewandelt werden, dass alle Standorte bereits Wettbewerbe in ihren renovierten Einrichtungen ausrichten.

Eine Renovierung kann mehrere Wettbewerbe dienen

Diese Unterstützung ist länger als der Besuch in dieser Woche. Im September 2023 berichtete die FIFA bereits, dass vier Stadien durch Forward renoviert werden. Drei waren in oder in der Nähe von Beirut, der vierte in Zgharta. Das Forum erklärte, dass die Ausrüstung für nationale Meisterschaften und Pokale, aber auch für Frauenfußball und Jugendwettbewerbe verwendet wurde.

Diese Vielfalt der Anwendungen zählt so viel wie die Anzahl der Plots. Geräte, die von mehreren Kategorien mobilisiert werden, müssen in der Lage sein, Schulungen und Meetings unter regelmäßigen Bedingungen aufzunehmen. Die konsultierten Ankündigungen enthalten jedoch keinen vollständigen Betriebsplan, keine detaillierten Kosten pro Stufe oder eine unabhängige Bilanz ihrer Wartung. Diese Daten werden noch benötigt, um die Auswirkungen der Finanzierung über die angekündigte Einweihung oder Aktualisierung hinaus zu messen.

Chanay und der Zukunftskomplex: zwei weitere Projekte

Das Mini-Terrain der FIFA Arena, das am 9. November in Chanay eröffnet wurde, ist eine weitere Initiative, die sich auf Gemeinschaftspraxis und Kinder konzentriert. Weitere Einrichtungen sind in Niha und Halba angekündigt. Daher sollte es nicht ohne Erklärung zu den Ergebnissen der acht renovierten Stadien hinzugefügt werden.

Das Stadion, das Trainingszentrum und der Bundeszentralenkomplex gehören noch zu einer dritten Kategorie. Hashem Haidar präsentiert ihm, dass er seine Studienphase abgeschlossen hat. Kein fester Lieferplan oder detaillierter Betrag wird in dieser Anzeige angegeben. Das neue Bühnenprojekt fand bereits im Februar 2026 zwischen Gianni Infantino, Joseph Aoun und Nawaf Salam statt. Die politische Kontinuität der Akte ist dokumentiert; Die Fertigstellung der Ausrüstung ist es nicht.

Um diese Investitionen zu verfolgen, müssen drei Schritte unterschiedlich bleiben: angekündigte Unterstützung, ein laufendes Projekt und eine tatsächliche Einrichtung. Offizielle Quellen erlauben es, mehrere Projekte in dieser Entwicklung zu lokalisieren, ohne dass das gesamte Land als geliefert präsentiert werden kann.

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