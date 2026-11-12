Iran: Rezaei klärt Bedingungen und Bedrohungen

Mohsen Rezaei hält an der Weigerung des Irans fest, angereichertes Material zu transferieren, und droht US-Basen, die an neuen Streiks beteiligt sind, auch in Europa. Seine Wartung vom 11. November legt die Bedingungen fest, ohne einen Angriff oder eine operative Atomflotte anzukündigen. Libanon bleibt das Herzstück der erklärten iranischen Forderungen. Die Verweigerung der Übertragung war bereits am 2. November erfolgt. Die beschworenen Marineantriebsprojekte bleiben Absichten, während die Bedingungen eines Abkommens mit Washington nicht festgelegt sind.

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Mohsen Rezaei warnte am 11. November, dass weitere Angriffe gegen den Iran zu Angriffen auf entfernte amerikanische Stützpunkte führen könnten, auch in Europa, wenn sie zum Angriff auf iranisches Territorium verwendet würden. Im gleichen Fernsehinterview wiederholte der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates, dass angereichertes Nuklearmaterial im Iran verbleiben würde. Er stellte auch das Ende des Krieges im Libanon als eine wesentliche Bedingung für die Einstellung der regionalen Feindseligkeiten dar.

Diese Erklärungen legen die Position Teherans fest. Sie kündigen keinen Angriff auf eine europäische Basis oder ein von Washington akzeptiertes Abkommen an. Die Weigerung, angereicherte Materialien zu transferieren, ist nicht neu: Der Sprecher der iranischen Diplomatie, Esmaeil Baqaei, hatte dies bereits am 2. November zum Ausdruck gebracht. Die Intervention von Rezaei fügt Details zu den aufgerufenen Anwendungen und den möglichen Zielen einer Reaktion hinzu.

Amerikanische Basen in Europa unter Bedingungen

Rezaei unterscheidet Einrichtungen in der Nähe des Iran von denen, die weiter entfernt liegen. Es bezieht sich auf einige Inseln, ohne sie zu nennen, sowie auf Basen in europäischen Ländern. Für letzteres verbindet es ausdrücklich seine Bedrohung mit dem Abflug amerikanischer Flugzeuge, die den Iran bombardieren würden. Seine Rede bezieht sich daher nicht auf das gesamte europäische Territorium als Zielscheibe.

Der iranische Beamte versucht, eine neue amerikanische Operation abzuschrecken, indem er die Infrastruktur bedroht, die beteiligt sein würde. Er enthält jedoch keinen Zeitplan für Maßnahmen oder eine genaue Liste von Einrichtungen. Die Erklärung erlaubt auch nicht die Überprüfung der militärischen Fähigkeiten, die erforderlich sind, um jedes der genannten Gebiete zu erreichen.

Die angereicherten Materialien würden auf iranischem Territorium bleiben

Rezaei behauptet, Teheran habe seine russischen Gesprächspartner über seine Weigerung informiert, angereicherte Materialien zu transferieren. Er erklärt, dass er sie für iranische Zwecke behalten will. Er zitierte das Design von nuklear angetriebenen Schiffen und U-Booten. Er erwähnte auch den Wunsch, kleine modulare Reaktoren herzustellen. Diese Elemente beschreiben beanspruchte Anweisungen, nicht Ausrüstung, für die die Inbetriebnahme festgelegt würde.

Die Wartung bietet keine technische Datei zur Bewertung dieser Projekte. Es bietet keinen überprüfbaren Industriekalender. Der Antrieb eines Gebäudes und seine Bewaffnung sind auch zwei verschiedene Fragen: Von nuklearem Antrieb zu sprechen bedeutet nicht, eine an Bord befindliche Atomwaffe anzukündigen.

Der Präzedenzfall vom 2. November ermöglicht es uns, diese Intervention zu situieren. Auf die Frage nach einem möglichen Transfer von angereichertem Uran ins Ausland hatte Baqaei bereits geantwortet, dass der Iran dies nicht akzeptieren würde. Rezaei bestätigt damit eine öffentlich verteidigte Linie vor seinem Interview.

Libanon bleibt unter Teheraner Bedingungen

Rezaei verbindet das Ende des Krieges mit allen regionalen Fronten und hebt den Fall des Libanon hervor. Die Aufhebung der Seeblockade und die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte gehören ebenfalls zu den Forderungen Teherans. Die verantwortliche Person verlangt Garantien gegen einen weiteren Angriff. Diese Forderungen bleiben die der iranischen Seite; sie stellen keine bereits eingegangenen gegenseitigen Verpflichtungen dar.

Für den Libanon ist der Umfang dieser Position diplomatisch. Teheran versucht, die libanesische Front in die Siedlung zu integrieren, die es mit den Vereinigten Staaten fordert. Dies beweist nicht, dass es ein Abkommen an dieser Front gibt oder dass die libanesischen Behörden die genannten Modalitäten akzeptiert haben. Eine vom Iran formulierte Bedingung ist keine Entscheidung der libanesischen Regierung.

Indirekte Nachrichten, ohne angekündigte Begegnung mit Vance

Am 10. November hatte der iranische Außenminister Abbas Araghchi bereits ein Entwurfstreffen zwischen Rezaei und US-Vizepräsident J.D. Vance abgelehnt. Gleichzeitig behielt er die iranischen Bedingungen in Bezug auf Ormuz bei. Die Intervention des nächsten Tages macht diese trotzige Ernennung nicht zu einer bestätigten Verhandlung.

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