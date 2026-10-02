„Saint-Antoine de Kozhaya, die Wunderhöhle Am Eingang des Qadisha-Tals wurde dieses Kloster im vierten Jahrhundert von Saint Hilarion gegründet. Sitz des maronitischen Patriarchats im 12. Jahrhundert, sein Name..

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„Saint-Antoine de Kozhaya, die Wunderhöhle

Am Eingang des Qadisha-Tals wurde dieses Kloster im vierten Jahrhundert von Saint Hilarion gegründet. Der Sitz des maronitischen Patriarchats im 12. Jahrhundert, sein syrischer Name bedeutet « die Schätze des Lebens ».

Seine Kirche nimmt eine natürliche Höhle ein. Im Jahr 1610 wurde der Psautier de Qozhaya gedruckt, das erste bekannte Buch, das mit bewegten Charakteren in der osmanischen Levante gedruckt wurde. Und am Eingang des Klosters erinnern hängende Ketten an eine alte Tradition: die der Kranken des Geistes, der dorthin gebracht wurde, in der Hoffnung auf Heilung nach einer Nacht des Gebets.

Als Wallfahrtsort bleibt Kozhaya eines der spirituellen Herzen des Heiligen Tals von Qadisha, das seit 1998 von der UNESCO klassifiziert wurde.

Qadisha Valley, Libanon

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