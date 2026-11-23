Die Europäische Kommission schlägt ein 22. Sanktionspaket gegen Russland vor. Rund 60 Banken, Kryptowährungsplattformen und die Teilnahme der russischen Flagge an europäischen Wettbewerben sind anvisiert. Der Rat hat noch nicht einstimmig gehandelt. Die neuen Visa-Richtlinien sind eher ein separates Verfahren.

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Die Europäische Kommission hat am Montag, den 23. November in Straßburg einen 22. Entwurf von Sanktionen gegen Russland vorgelegt. Etwa 60 Banken, Kryptowährungsplattformen und die Teilnahme der russischen Flagge an Wettbewerben in der Union sind in Sicht. Die 27 müssen noch einstimmig zustimmen.

Rund 60 Zielbanken

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schlug vor, das Transaktionsverbot auf etwa 60 russische Banken auszuweiten und sie von SWIFT, dem Nachrichtennetz für Zahlungen zwischen Banken, auszuschließen. Das Projekt zielt auch auf bestimmte Zahlungsnetzwerke und Kryptowährungsplattformen ab, auch in Drittländern, wenn es die Umgehung von Sanktionen erleichtert.

Im Energiebereich würde das Projekt das Verbot der Bereitstellung europäischer Dienstleistungen auf den Bau, den Betrieb oder die Reparatur russischer Infrastruktur, einschließlich Raffinerien, ausweiten. Die Kommission plant, die Elektrizitätsdienste erstmals einzubeziehen. Außerdem wird vorgeschlagen, der sogenannten Geisterflotte mehr als 70 Schiffe hinzuzufügen.

Sport und Visa: Zwei Verfahren zur Unterscheidung

Auf sportlicher Ebene schlägt die Kommission vor, Mannschaften und Athleten daran zu hindern, unter russischer Flagge an Veranstaltungen teilzunehmen, die in der Union organisiert werden. Der Text sieht auch vor, die Finanzierung russischer Sponsoren auf europäische Sport- und Kulturverbände zu beschränken. Die Ankündigung stellt kein allgemeines Teilnahmeverbot dar, das ausschließlich auf der russischen Staatsangehörigkeit beruht.

Parallel dazu hat die Kommission am Montag Visa-Richtlinien verabschiedet. Sie müssen den Mitgliedstaaten dabei helfen, ein Verbot der derzeitigen und ehemaligen russischen Streitkräfte durchzusetzen. Die Hohe Vertreterin der Union, Kaja Kallas, schlug vor, dieses Verbot zu aktivieren, dessen Inkrafttreten noch vom Rat entschieden werden muss. Die Kommission erinnert daran, dass verstärkte Kontrollen den Zugang zu Schutz gewährleisten müssen, insbesondere für Dissidenten und unabhängige Journalisten.

Die Vorlage des 22. Pakets macht diese neuen Maßnahmen daher nicht anwendbar: Sanktionsbeschlüsse müssen noch einstimmig im Rat der Europäischen Union angenommen werden.

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