Das US-Finanzministerium listet acht Personen und 22 Entitäten auf seiner mit dem Iran verbundenen Sanktionsliste auf. Das Iranian Exchange and Gold Centre ist einer der Neuzugänge. Die Maßnahmen frieren Vermögenswerte unter US-Gerichtsbarkeit ein und heben sich von den am Freitag gesondert angekündigten Ölsanktionen ab.

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Am Montag, den 23. November, listete das US-Finanzministerium acht Personen und 22 Organisationen auf seiner mit dem Iran verbundenen Sanktionsliste auf. Die Maßnahme umfasst das Iranian Exchange and Gold Centre und mehrere in den Vereinigten Arabischen Emiraten niedergelassene Unternehmen. Sie ist getrennt von den am Freitag angekündigten Sanktionen gegen vier iranische Ölvermittler.

Washington zielt auf iranische Finanznetzwerke

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC), das US-Sanktionen verwaltet, veröffentlichte die neuen Auflistungen am Montag. Zu den Unternehmen gehören das Iranian Exchange and Gold Centre, die Mellat Exchange Company und in Iran, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei und Hongkong niedergelassene Unternehmen. Die meisten Inschriften unterliegen dem US-Dekret 13902, das Sanktionen gegen bestimmte Sektoren der iranischen Wirtschaft genehmigt.

Das Finanzministerium stellt die Maßnahme als eine Aktion gegen parallele Bankennetze dar, die mit Iran verbunden sind, als Teil seiner wirtschaftlichen Ausgestoßenheit. Die Veröffentlichung des OFAC bestätigt die einzelnen Einträge. Es ist keine Maßnahme gegen alle Banken in Ländern, in denen diese Unternehmen niedergelassen sind.

Einfrieren statt Einziehung

Die Aufnahme in diese Liste führt zum Einfrieren der betreffenden Vermögenswerte, wenn sie sich in den Vereinigten Staaten oder unter der Kontrolle einer US-Person befinden. Es lohnt sich nicht, beschlagnahmt zu werden. Transaktionen mit blockierten Personen oder Einrichtungen sind amerikanischen Personen grundsätzlich untersagt, mit Ausnahme von Ausnahmen oder Genehmigungen.

Diese Entscheidung folgt auf den Freitag, den 20. November, als Washington vier Iraner sanktionierte, die das Finanzministerium als Vermittler für die Verwaltung der Einnahmen aus dem Verkauf von Öl vorstellte. Die Stellungnahme vom 23. November entspricht einer Reihe neuer Einträge, nicht einer Neuauflage der Liste.

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