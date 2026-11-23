Ein Mitarbeiter des UNRWA wurde am Montag, den 23. November, bei einem israelischen Angriff in Jabaliya, im Norden des Gazastreifens, getötet und drei weitere Teammitglieder verletzt. Sie arbeiteten in der Nähe eines Brunnens im Flüchtlingslager.
Ein im Wasserdienst beschäftigtes Team
Ein Sprecher der Agentur wies darauf hin, dass die ersten Elemente den Aufprallpunkt in einer Straße neben dem Brunnen platzierten, in der die Mitarbeiter ihre übliche Arbeit verrichteten. Die Agentur hat nicht behauptet, dass das Bohrloch oder seine Mitarbeiter ins Visier genommen wurden. Pflegekräfte identifizierten den getöteten Angestellten als Adel al-Helo.
Die israelische Armee sagte, sie würde die Informationen über diesen Vorfall überprüfen. In diesem Stadium sind weder der Zustand des Bohrlochs noch der weitere Betrieb nach dem Streik festgelegt.
Zwei Todesfälle in einem anderen Streik gemeldet
Das Al-Shifa-Krankenhaus meldete am Montag den Tod zweier weiterer Menschen bei einem separaten Streik auf ein Fahrzeug westlich von Gaza-Stadt. Diese Einschätzung sollte nicht mit der des UNRWA-Teams in Jabaliya verwechselt werden, noch sollte sie als vollständige Zählung der Opfer des Tages in der Enklave interpretiert werden.
Der Waffenstillstand, der im Oktober 2025 in Kraft trat, reduzierte das Ausmaß der Kämpfe, ohne die Streiks zu stoppen. Die UNRWA stellt weiterhin Wasserdienstleistungen im Gazastreifen bereit, einschließlich der Nutzung von Brunnen und Entsalzungssystemen, so ihre jüngsten Erklärungen auf der UN-Generalversammlung.
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