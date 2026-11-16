Der Rat der Europäischen Union kündigt neue Sanktionen gegen 30 Personen und zwei Einrichtungen an, darunter die Agentur für soziales Design und NoName057(16). Frankreich ist eines der Ziele der von den europäischen Behörden beschriebenen Kampagnen. Die Entscheidung kombiniert die Reaktion auf Informationsmanipulationen und das Gerät gegen Cyberangriffe. Es verhängt finanzielle Beschränkungen, während die früheren britischen Maßnahmen gegen die SDA und die Eastwood-Polizeioperation Aufschluss über die Aktivitäten geben, die den beiden Organisationen zugeschrieben werden, ohne Verwaltungssanktionen mit strafrechtlichen Verurteilungen zu verwechseln.

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Am 16. November 2026 kündigte die Europäische Union Sanktionen gegen 30 Personen und zwei Organisationen für die Manipulation russischer Informationen und Cyberangriffe an. Zu den Zielen des Rates gehören die Social Design Agency, ein Moskauer Unternehmen, und das pro-russische Kollektiv NoName057(16). Frankreich gehört zu den Ländern, die von den in dieser Entscheidung beschriebenen Interferenzkampagnen betroffen sind.

Der Rat stellt diese Maßnahmen als Antwort auf die Destabilisierung der europäischen Unternehmen vor. Er wirft der Social Design Agency (SDA) vor, von der russischen Präsidentschaftsverwaltung finanzierte und überwachte Operationen durchzuführen. Er zitierte die Europawahlen von 2024 sowie Kampagnen gegen Frankreich und Deutschland.

24 SDA-Mitarbeiter gehören zu den benannten Personen. Der Rat ernannte auch Vitaly Eliseev, Petr Marchenko, Juri Podoliaka und Chay Bowes. Er wirft ihnen vor, Geschichten zu verbreiten, die den russischen Krieg gegen die Ukraine legitimieren. Diese Darstellung ist keine erschöpfende Liste sanktionierter Personen.

Europäische Sanktionen gegen russische Einmischung

Der Beschluss vereint zwei getrennte Instrumente. Der erste betrifft die destabilisierenden Aktivitäten, die Russland zugeschrieben werden. Die zweite reagiert auf Cyberangriffe, die die Union oder ihre Mitgliedstaaten bedrohen. Diese Unterscheidung bestimmt die verwendeten rechtlichen Listen, auch wenn die politischen Ziele aufeinander abgestimmt sind.

Der Rahmen gegen destabilisierende Aktivitäten stammt vom 8. Oktober 2024. Es ermöglicht Menschen und Organisationen, die an Aktionen beteiligt sind, die Sicherheit, Unabhängigkeit oder demokratische Institutionen bedrohen. Sie umfasst Wahleinmischung, Sabotage und koordinierte Desinformationskampagnen.

Am 20. Mai 2025 verlängerte die Union diese Regelung. Sie kann nun bestimmte physische Vermögenswerte im Zusammenhang mit destabilisierenden Aktivitäten abdecken, einschließlich Schiffe, Flugzeuge oder Kommunikationsinfrastruktur. Transaktionen mit Finanzinstituten und kryptoaktiven Dienstleistern können ebenfalls in ihren Anwendungsbereich fallen. Die Regelung wurde bis zum 9. Oktober 2027 verlängert.

Diese Architektur erklärt, warum eine Kommunikationsagentur Sanktionen unterliegen kann, die mit denen anderer Betreiber vergleichbar sind. Der angegebene Grund ist nicht nur eine positive Meinung Moskaus. Es geht um die angebliche Beteiligung an organisierten Eingriffen. Die Gebühren müssen weiterhin den Behörden zugerechnet werden, die sie erheben.

SDA, ein Netzwerk, das bereits von London anvisiert wird

Das Moskauer Unternehmen war bereits Gegenstand britischer Maßnahmen. In einer aktualisierten Präsentation am 13. Juli 2026 erinnerte die britische Regierung im Oktober 2024 an ihre Benennung. London schrieb ihm das Doppelgänger-Netzwerk zu, das das Auftreten von Informationsseiten usurpierte, um Inhalte zu verbreiten, die für den Kreml günstig waren.

Der beschriebene Mechanismus basiert auf geklonten Websites, hergestellten Dokumenten und koordinierten Konten. Es versucht, einer Einflussoperation das Auftreten von Informationen von mehreren unabhängigen Akteuren zu geben. Die britische Regierung behauptet, dass die SDA mit Structura zusammenarbeitet und direkte russische Anweisungen und Finanzierung erhält.

Diese Elemente stellen einen institutionellen Präzedenzfall für das europäische Dossier vom 16. November dar. Sie sollten nicht als neue Entdeckungen des Tages präsentiert werden. Insbesondere kündigte das Vereinigte Königreich am 11. Mai 2026 Sanktionen gegen 49 SDA-Mitarbeiter an. Die britischen und europäischen Listen bleiben jedoch getrennte Entscheidungen. Ihre zahlen addieren sich nicht, um eine anzahl von separaten personen zu bilden.

NoName: Unterbrechung des Zugangs zu Diensten

NoName057(16) ist die andere Entität, die in dem neuen Gerät angekündigt wurde. Der Rat beschuldigt ihn der Denial-of-Service-Angriffe auf öffentliche Einrichtungen und Unternehmen. Er erwähnte Energie, Finanzen, Verkehr, Wasser und politische Akteure. Die Ankündigung vom 16. November betrifft die Sanktion, nicht die Entdeckung eines einzigen Angriffs an diesem Tag.

Ein verteilter Denial-of-Service-Angriff oder DDoS zielt darauf ab, einen Dienst nicht verfügbar zu machen, indem er ihn mit Anfragen sättigt. Es kann verhindern, dass Benutzer auf ein administratives Portal oder eine kommerzielle Plattform zugreifen. Es allein zeigt keinen Datendiebstahl oder eine Übernahme von Industrieanlagen.

NoName wurde bereits im Juli 2025 von der internationalen Eastwood-Operation ins Visier genommen. Europol berichtete, dass Behörden in mehreren Ländern, darunter Frankreich, gleichzeitig gegen Verdächtige und Infrastruktur vorgegangen seien. Über 100 Computersysteme, aus denen die Angriffsinfrastruktur bestand, waren unterbrochen worden. Ein großer Teil der Kernserver der Gruppe war offline.

Die europäische Maßnahme fällt unter ein anderes Register als das der polizeilichen Intervention. Eine finanzielle Sanktion begrenzt die dem benannten Unternehmen zur Verfügung stehenden Ressourcen. Eine strafrechtliche Untersuchung versucht, individuelle Verantwortlichkeiten festzulegen. Keines dieser Verfahren sollte mit einer endgültigen strafrechtlichen Verurteilung aller mutmaßlichen Mitglieder eines Kollektivs verwechselt werden.

Was die Maßnahmen den europäischen Betreibern auferlegen

Das im Mai 2019 eingeführte europäische System gegen Cyberangriffe sieht das Einfrieren von Vermögenswerten registrierter Personen und Organisationen vor. Es verbietet auch die direkte oder indirekte Bereitstellung von Geldern oder wirtschaftlichen Ressourcen. Den betreffenden natürlichen Personen kann die Einreise in die Union oder die Durchfuhr durch die Union untersagt werden. Ein Unternehmen oder Kollektiv unterliegt offensichtlich keinem Reiseverbot im gleichen Sinne wie eine Person.

Dieser Rahmen umfasst Angriffe mit einer externen Dimension und erheblichen Auswirkungen. Kritische Infrastrukturen, wirtschaftliche Dienstleistungen und Funktionen fallen in ihren Anwendungsbereich. Zu den betroffenen Sektoren gehören Gesundheit, Trinkwasser, Verkehr und Finanzdienstleistungen. Das Cyber-Gerät wurde bis zum 18. Mai 2027 verlängert.

Der Rat stellte fest, dass die Rechtsakte, die den neuen Einträgen entsprechen, im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wurden. Ihre Anwendung betrifft nun Betreiber, die unter europäische Verpflichtungen fallen, insbesondere wenn sie Vermögenswerte halten oder eine Transaktion mit einer in der Liste aufgeführten Person oder Einrichtung planen.

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