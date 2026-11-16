Karaté: 124 Jugendliche versammelten sich im Mont La Salle

Die libanesische U-12-Karate-Meisterschaft brachte 124 Jungen und Mädchen in Mont La Salle, Ain Saadé, zusammen. Von der Föderation organisiert, betraf diese erste Etappe alle Gürtel. Georges Malkoun, Ali Hamiyé, Bundeskommissionen und Familien waren anwesend. Eine zweite Phase wird am Sonntag, den 29. November 2026 im selben Club für Kategorien über 12 Jahre angekündigt. Die Pressemitteilung enthält keine Charts.

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Kommuniqué der Libanesischen Karate Föderation, übermittelt am 16. November 2026 und aus dem Arabischen übersetzt.

Die Libanesische Karate Föderation organisierte die Libanon 2026 Meisterschaft für Jungen und Mädchen unter 12 Jahren, alle Gürtel kombiniert. Der Wettbewerb fand im Mont La Salle Club in Ain Saadé als Teil des Bundeskalenders der Saison statt.

Insgesamt 124 Spieler aus verschiedenen Vereinen nahmen an dieser Etappe teil. Der Generalsekretär der Föderation, Georges Malkoun, und der Schatzmeister, Ali Hamiyé, nahmen teil. Die Bundeskommissionen und die Familien der Teilnehmer waren ebenfalls anwesend.

Karaté: eine zweite Etappe am 29. November

Die zweite Phase wird am Sonntag, den 29. November 2026, am gleichen Ort angekündigt. Es wird für Kategorien ab 12 Jahren reserviert sein, Jungen und Mädchen, und wird auch alle Gürtel abdecken.

Der Verband hat diese Meisterschaft in sein jährliches Programm lokaler Wettbewerbe aufgenommen. Es zielt darauf ab, Praktikern unterschiedlichen Alters und Niveaus zu ermöglichen, ihre technischen Fähigkeiten in einem organisierten Umfeld zu demonstrieren.

In der Pressemitteilung werden die Ergebnisse dieser ersten Phase oder das genaue Datum, an dem sie stattfand, nicht detailliert beschrieben. Der Zeitplan für den 29. November ist ebenfalls nicht festgelegt.

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