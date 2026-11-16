Frontex: Untersuchung stellt Luftüberwachung in Frage

Liminal stellt die Rolle der Luftüberwachung beim Abfangen im Mittelmeer in Frage. Frontex beschreibt seine Entlastungsverpflichtungen.

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Das an der Universität Bologna angeschlossene Liminal-Labor stellt die Rolle der Luftüberwachung von Frontex beim Abfangen von Migranten im zentralen Mittelmeer in Frage. Seine Untersuchung « Aerial Bordering », die am 3. November 2026 veröffentlicht wurde, verbindet die Entdeckung von Flugzeugen und Drohnen mit erzwungenen Rückkehrern nach Libyen und Tunesien.

Was die Forscher rekonstituiert haben

Dies ist das Ergebnis einer Analyse von Liminal, nicht einer gerichtlichen Überprüfung. Insbesondere verwendet das Team Daten aus dem Frontex-Betriebsmeldesystem, die durch Zugangsanfragen gewonnen wurden, sowie Informationen aus der europäischen maritimen Operation Irini.

Forscher bringen diese Elemente der Flugbahnen mit Zeugnissen oder Aussagen von Hilfsorganisationen zusammen. Sie unterscheiden mehrere Grade von Beweisen, je nachdem, ob die Agentur einfach von einem Vorfall wusste oder ob ihr Flugzeug das Boot direkt identifiziert hatte.

Liminal beschreibt eine Mitteilung, die die Intervention der libyschen und tunesischen Behörden zu Lasten der humanitären Schiffe begünstigen würde. Die Autoren berichten von versteckten Informationen und unvollständiger Luftüberwachung. In einigen Fällen fehlt der Anlandeort; Die Autoren verwenden dann Incident-Kategorien, um Interceptions zu identifizieren. Die Erhebung ist daher nicht erschöpfend.

Frontex beruft sich auf maritime Rettungsregeln

Auf seiner institutionellen Seite zur Rettung verteidigt Frontex eine weitere Lesung seiner Missionen. Die Agentur erklärt, dass ihre Flugzeuge und Drohnen Boote in Schwierigkeiten identifizieren und das für das Gebiet zuständige nationale Zentrum sowie die benachbarten Zentren benachrichtigen müssen.

Sie behauptet, verpflichtet zu sein, das libysche Zentrum zu informieren, wenn in ihrer Such- und Rettungsregion eine Notlage festgestellt wird, und erklärt, dass sie nicht mit den libyschen Behörden zusammenarbeitet. Frontex sagt, die Position, den Zustand des Bootes, die geschätzte Anzahl der Menschen und die Wetterbedingungen zu übermitteln. Im Falle einer drohenden Gefahr zielt ein Mayday-Relais darauf ab, nahe gelegene Schiffe zu alarmieren.

Diese allgemeine Präsentation des Protokolls ist keine detaillierte Antwort auf die von Liminal identifizierten Fälle. Die Meinungsverschiedenheit bezieht sich insbesondere auf die Empfänger der Informationen und darauf, was mit Personen geschieht, nachdem sie abgefangen wurden.

Eine europäische Reform wird noch vorgeschlagen

Die Debatte fand statt, als die Europäische Kommission am 27. Oktober vorschlug, Frontex zu stärken. Das Projekt sieht eine ständige Truppe vor, die schrittweise auf 30.000 Offiziere aufgestockt wird, ein Rückkehrkoordinationszentrum und zusätzliche Krisenreaktionskapazitäten.

Diese Leitlinien müssen noch vom Europäischen Parlament und vom Rat vereinbart werden. Es sind keine neuen Kompetenzen, die bereits in Kraft getreten sind. Die Liminal-Untersuchung befasst sich mit der Haftung und den Auswirkungen bestehender Operationen.

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