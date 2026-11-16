In Bahrain fiel das Urteil am 16. November im Prozess gegen 69 Angeklagte, darunter 60 Schiiten. Laut BIRD wurden 64 Menschen zu lebenslanger Haft und fünf bis fünfzehn Jahren Gefängnis verurteilt. Die Behörden verteidigen das Verfahren, während 20 Organisationen Vorwürfe der Folter und ernsthafte Hindernisse für die Rechte der Verteidigung verurteilen. Die Anhörung war um sechs Tage vorgezogen worden. Zu diesem Zeitpunkt wurde keine Todesstrafe gemeldet.

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Der Hohe Strafgerichtshof von Bahrain verurteilte am Montag, den 16. November 2026 die 69 Angeklagten eines Prozesses, darunter 60 Schiiten. Nach Angaben des Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) wurden 64 Menschen zu lebenslanger Haft und fünf zu 15 Jahren verurteilt. Es wurde kein Freispruch ausgesprochen. Die Staatsanwaltschaft bestätigt Verurteilungen von 15 Jahren bis zum Leben, ohne ihre Verteilung in der eingesehenen Erklärung zu präzisieren.

Das Urteil ergeht nach einem von Menschenrechtsorganisationen angefochtenen Verfahren. Sie verurteilen erzwungene Geständnisse und Beschränkungen für Anwälte. Im Gegenteil, die Behörden behaupten, dass die gesetzlichen Garantien eingehalten wurden. Die gemeldeten Strafen beinhalten keine Todesurteile, entgegen den vor der Anhörung zirkulierenden Befürchtungen.

Bahrain: Sechs Tage herausragendes Urteil

Die Entscheidung wurde am Montag nicht mehr erwartet. Am 8. November wurde das Urteil auf den 22. November verschoben. BIRD gibt an, dass die Anwälte am Sonntag, den 15. November, gegen 17 Uhr erfahren haben. Bahrain Zeit, dass die Anhörung am nächsten Tag stattfinden würde. Laut seiner aufzeichnung erklärte der richter, dass diese vorfreude auf eine anfrage der staatsanwaltschaft zurückzuführen sei.

Die Organisation hat 56 Angeklagte festgenommen und 13 in ihrer Abwesenheit versucht. Sie nennt fünf 15-Jährige: Aziz Al-Khadran, Ali Al-Mustarshid, Fakhri Abdullah Al-Rashid, Ali Al-Jufairi und Mahdi Sahwan. Der Rest der Angeklagten erhielt das Leben. Der vollständige Wortlaut und die einzelnen Gründe für das Urteil konnten nicht eingesehen werden.

Iran-bezogene Anschuldigungen auf dem Boden der Freiheit angefochten

Die Staatsanwaltschaft stellt den Fall als terroristische Organisation vor, die mit den iranischen Revolutionsgarden verbunden ist. Er wirft seinen Mitgliedern vor, die verfassungsmäßige Ordnung aussetzen und das Regime ändern zu wollen.

Die Staatsanwaltschaft beruft sich auf Dokumente, Gelder, aufgezeichnete Reden und Aussagen, die während der Verhöre gesammelt wurden. Er beschuldigt auch die Angeklagten, die Doktrin der « Regierung des Juristen » zu fördern, oderwilayat al-faqihDies ist die These der Staatsanwaltschaft und keine von Libnanews unabhängig verifizierten Fakten.

Zu den Strafen gehören nach Angaben der Staatsanwaltschaft auch Geldbußen in Höhe von 100.000 bahrainischen Dinar für einige verurteilte Personen. Mehr als acht Millionen Dinar müssen für wohltätige Zwecke beschlagnahmt werden.

Zwanzig Organisationen hatten vor dem Prozess gewarnt

In einer gemeinsamen Erklärung vor dem Urteil forderten 20 Organisationen, darunter Amnesty International, Human Rights Watch und die Weltorganisation gegen Folter, eine unabhängige Untersuchung der Behandlung von Gefangenen. Sie forderten auch den Ausschluss von Geständnissen, die durch Gewalt oder Zwang erlangt wurden.

Ihre Anklagepunkte betreffen Inhaftierungen ohne Kontakt zur Außenwelt, Schlafentzug, längeres Stehen und Drohungen gegen Häftlinge oder ihre Angehörigen. Sie betonen, dass religiöse Aktivitäten, Lehren, Gaben und Beziehungen zu ausländischen spirituellen Autoritäten nicht ausreichen, um individuelle kriminelle Verantwortung zu begründen.

Der Fall von Mohammed Saeed Al-Taitoon verdeutlicht ihre Herausforderung. Nach den von BIRD geprüften und im gemeinsamen Kommuniqué erwähnten Dokumenten war diese religiöse Person trotz medizinischer Probleme körperlichen Zwängen ausgesetzt. Die Special Investigation Unit wies Berichten zufolge ihre Vorwürfe als unzureichend begründet zurück. Organisationen bestreiten diese Antwort. Diese Vorwürfe sind keine unabhängigen gerichtlichen Feststellungen.

Zwei gegensätzliche Versionen der Verteidigungsrechte

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft konnten Häftlinge Kontakt zu ihren Familien aufnehmen und betreut werden. Er stellt sicher, dass der Anwalt die Beweise konsultierte, ihre Argumente vorstellte und die Zeugen befragte. Ein Vertreter der Nationalen Menschenrechtsinstitution nahm Berichten zufolge an den Anhörungen teil.

Die Unterzeichnerorganisationen beschreiben dagegen Hindernisse für die Vorbereitung der Verteidigung. Sie berichten von eingeschränktem Zugang zu Ausstellungsstücken und der Teilnahme von Häftlingen durch Videokonferenzen. Das Urteil löst daher nicht die Kontroverse über die Bedingungen des Verfahrens. Detaillierte Gründe für Verurteilungen und gerichtliche Folgemaßnahmen müssen noch dokumentiert werden.

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