Virginia gab den Tod eines Kindes unter fünf Jahren bekannt, das positiv auf Masern getestet wurde. Dies ist der erste Tod im Zusammenhang mit dieser Infektion im Staat im Jahr 2026 gemeldet. Die Gesundheitsbehörden melden 220 Fälle, von denen 41 seit dem 17. Oktober gemeldet wurden, hauptsächlich im Zentralstaat. Der Bundesrekord erreichte am 19. November 5.838 bestätigte Fälle. Der Impfstatus des Kindes wurde nicht veröffentlicht.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Am 20. November kündigten die Gesundheitsbehörden in Virginia den Tod eines Kindes unter fünf Jahren an, das positiv auf Masern getestet worden war. Dies ist der erste Tod im Zusammenhang mit der Krankheit, die in diesem US-Bundesstaat im Jahr 2026 gemeldet wurde. In einer separaten Überprüfung hat Virginia seit Anfang des Jahres 220 Fälle registriert.

Das Virginia Department of Health hat den Wohnort des Kindes, das Todesdatum oder den Impfstatus nicht angegeben. Er erklärte, dass er aus Respekt vor der Privatsphäre der Familie keine anderen öffentlichen Informationen machen würde. Das Kommuniqué erlaubt nicht, dass dieser Fall mit einem identifizierten Zuhause verknüpft wird. Die Ankündigung gilt für Virginia, nicht für die gesamten Vereinigten Staaten.

Masern schreitet hauptsächlich in Zentral-Virginia voran

Staatliche Gesundheitsdienste haben seit dem 17. Oktober 41 Berichte aufgezeichnet, die meisten von ihnen in mehreren Bezirken in Zentral-Virginia. Die betroffenen Personen waren nicht geimpft oder hatten einen unbekannten Impfstatus. Die Abteilung bricht diese beiden Kategorien in ihrer Pressemitteilung nicht auf und glaubt, dass andere Infektionen wahrscheinlich noch nicht gemeldet wurden. Es gibt keine Grundlage für die Anwendung dieses kollektiven Befunds auf das verstorbene Kind.

Die 220 im Jahr 2026 registrierten Fälle übersteigen die Gesamtzahl der 34 Vorjahre zusammengenommen, so der Statusbericht des Staates. Dies ist die höchste jährliche Zahl in Virginia seit 1988 beobachtet. Der Herbstanstieg ist nicht die erste Episode des Jahres. Im Mai erkannten die Behörden ein Haus in Buckingham County an. Sie hatten ihren Umfang im Juni auf die benachbarte Grafschaft Cumberland erweitert, bevor sie das Haus am 18. August für geschlossen erklärten.

Die letzten Expositionsbescheide betreffen zwei Gesundheitseinrichtungen in Farmville und Charlottesville, die zwischen dem 15. und 17. November liegen. Charlottesville-Alarm zielt auf bestimmte Bereiche ab, einschließlich Notfalldienste und Teile der Krankenhausböden. Diese Mitteilungen laden die Anwesenden zu den angegebenen Zeiten ein, alle Symptome bis zum 7. oder 8. Dezember zu überwachen. Sie weisen nicht darauf hin, dass Krankenhäuser ein dauerhaftes Risiko darstellen. Die Behörden verbinden diese Mitteilungen auch nicht mit dem am Freitag angekündigten Tod.

In den Vereinigten Staaten, 5.838 bestätigte Fälle wie am 19. November

Auf Bundesebene hatten die US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) am 19. November 5.838 bestätigte Fälle registriert. Diese vorläufige Bilanz übertrifft mehr als das Zweieinhalbfache der insgesamt im Jahr 2025 erfassten 2.289 Fälle. Es umfasst 18 Fälle, die bei ausländischen Besuchern entdeckt wurden. Von den insgesamt 5629 Infektionen oder 96% sind mit identifizierten Haushalten verbunden. Mehr als 1.300 Haushalte sind noch in Betrieb, deren Übertragung 2025 begann.

Virginias Ankündigung kommt drei Tage nach dem Verlust des amerikanischen Masern-Eliminationsstatus. Dieser Status, der im Jahr 2000 erworben wurde, bedeutete nicht, dass das Land keine Fälle mehr auflistete. Importierte Infektionen und sogar begrenzte lokale Ketten könnten immer noch auftreten. Sein Verlust spiegelt eine anhaltende Übertragung für mindestens 12 Monate wider. Es sind daher die Übertragungsketten, nicht die einzige Ebene der Bilanz oder ein isolierter Tod, die diesen Status bestimmen.

Die CDC stellte auch einen Rückgang der Masern-, Mumps- und Rötelnimpfung bei Kindergartenkindern fest. Sie stieg von 95,2% im Schuljahr 2019-2020 auf 92,4% im Jahr 2025-2026. Dieser nationale Durchschnitt maskiert erhebliche lokale Unterschiede. Ein Haus kann sich zu einer Gemeinschaft entwickeln, in der viele Kinder nicht geschützt sind, auch wenn der landesweite Durchschnitt höher ist.

Gezielte Warnmeldungen zur Begrenzung neuer Expositionen

Das Virus wird per Luft übertragen. Es kann in einem Raum bis zwei Stunden nach der Abreise einer ansteckenden Person bleiben. Kleinkinder, Schwangere und immungeschwächte Menschen haben ein erhöhtes Risiko für Komplikationen. Dazu gehören Lungenentzündung und Enzephalitis. Das Virginia Department of Health erinnert daran, dass zwei Dosen Impfstoff etwa 97% Schutz gegen die Krankheit bieten.

Angesichts der Wiederaufnahme der Fälle luden die Behörden von Virginia Familien ein, ihre Impfbücher zu überprüfen. In Gebieten, in denen das Virus zirkuliert, empfehlen sie auch Eltern von Säuglingen im Alter von sechs bis elf Monaten, eine frühe Dosis mit ihrem Arzt zu besprechen. Diese Dosis ersetzt nicht den üblichen Zeitplan. Im Falle von Fieber und Hautausschlag nach möglicher Exposition empfehlen die Gesundheitsdienste, die Klinik oder das Krankenhaus anzurufen, bevor sie dorthin gehen, um einen weiteren Kontakt im Wartezimmer zu vermeiden.

Virginia plant, den Tod bei seinem nächsten Update am Dienstag, den 24. November, in sein Überwachungsdiagramm aufzunehmen. Potenziell exponierte Personen in Farmville und Charlottesville müssen die Symptome bis zu den in ihren jeweiligen Mitteilungen angegebenen Daten weiterhin überwachen.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews