Der dritte Entwurf des COP31-Rahmenbeschlusses, der am Sonntag, dem 22. November, veröffentlicht wurde, erinnert an den Konsens, der 2023 in Dubai erzielt wurde, ohne ausdrücklich die Forderung zu wiederholen, sich von fossilen Brennstoffen zu entfernen. Der Text hält an einem globalen Ziel von 35 % des Stromverbrauchs am Endenergieverbrauch bis 2035 fest und verweist auf 2027, die Grundlage für die Berechnung der dreifachen Anpassungsfinanzierung. Der türkische Ratsvorsitz möchte den Delegationen am Vormittag den Entwurf vorlegen. Es wurde noch kein Abkommen angekündigt.

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Das dritte COP31-Projekt erinnert an Dubais Klimakonsens, ohne fossile Brennstoffe zu nennen. Der Text, der im Register der UN-Klimakonvention veröffentlicht wurde, hält ein Ziel der Elektrifizierung bis 2035 aufrecht. Sie lässt jedoch die Grundlage für die Berechnung der Verdreifachung der Anpassungsfinanzierung offen. Die Entscheidung bleibt in Antalya zu treffen.

COP31 dritter Entwurf bezieht sich auf Dubai

Die Neuheit steht am Anfang des Dokuments: Die Präambel erinnert an den Konsens der Vereinigten Arabischen Emirate als Ganzes. Die 2023 in Dubai verabschiedete Entscheidung forderte die Länder auf, entsprechend ihren nationalen Gegebenheiten zu einem Übergang von fossilen Brennstoffen zu Energiesystemen beizutragen. Der dritte Entwurf von Antalya bezieht sich auf diese Entscheidung, ohne diese Bedingungen zu wiederholen oder einen neuen Zeitplan für Öl, Gas oder Kohle vorzuschlagen. Der vorherige Entwurf, der am 19. November veröffentlicht wurde, bezog sich weder auf fossile Brennstoffe, noch enthielt er diese allgemeine Erinnerung in seiner Präambel.

Der Unterschied bezieht sich daher auf die Verbindung mit einer früheren politischen Verpflichtung und nicht auf eine neue Frist. Das Dokument bekräftigt auch die Ziele des Pariser Abkommens: die Erwärmung deutlich unter 2 ° C einzudämmen und die Bemühungen fortzusetzen, sie auf 1,5° C zu begrenzen. Er berichtete, dass der Höhepunkt der Erwärmung in den nächsten Jahren voraussichtlich 1,5°C überschreiten wird, ohne dieses Überschwingen als Grund darzustellen, das Ziel aufzugeben.

Carbon Elektrifizierung und Erfassung: was der Text hält

Das Projekt hält an einem bereits in der Version vom 19. November enthaltenen Ziel fest: den Anteil des Stroms bis 2035 auf 35 % des weltweiten Endenergieverbrauchs zu erhöhen. Es geht um Strom in allen Endverwendungen, nicht nur um den Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung. Der neue Text wiederholt nicht mehr die Ziele für die Verdreifachung der erneuerbaren Kapazitäten und die Verdoppelung des Tempos der Energieeffizienzverbesserung bis 2030, wie in der Dubai-Entscheidung festgelegt.

Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung verbleiben im Projekt. Die Präsidentschaft schlägt einen gemeinsamen Ehrgeiz vor, bis 2035 Gigatonnen in der Welt einzusetzen. Die numerischen Varianten in eckigen Klammern im vorherigen Dokument verschwinden. Die Fassung vom 22. November legt keine Quote pro Land fest und stellt diese Skala als globales Bestreben dar.

Anpassung: Startpunkt noch nicht festgelegt

In Bezug auf die Finanzierung der Anpassung bekräftigt der Text die Forderung nach einer mindestens dreifachen Finanzierung bis 2035. Er bat den Ständigen Ausschuss für Finanzierung, Optionen für die Festlegung des Ausgangspunkts für die Berechnung zu prüfen, wobei ein Bericht für die Sitzung im November 2027 fällig ist. Ohne diese Grundlage sieht das Projekt keinen mit der Verdreifachung verbundenen Betrag vor. Sie schlägt auch einen Fahrplan zwischen Antalya und Addis Abeba vor, um Anpassung und Resilienz zu finanzieren.

Diese Verdreifachung bis 2035 unterscheidet sich von einer anderen Bestimmung über die jährlichen Auszahlungen bestimmter Klimafonds bis 2030, die 2022 als Referenz verwendet. Diese zweite Benchmark löst daher nicht die Frage nach der Berechnungsgrundlage für alle Anpassungsfinanzierungen.

Das Projekt überprüft auch die Bergkomponente, die Länder umfasst, in denen diese Reliefs Wasserreserven speisen. Sie schlägt ein zweijähriges Arbeitsprogramm unter den beiden Nebenorganen des Übereinkommens vor, mit Arbeiten im Juni 2027 und im Juni 2028. Der Text der 19 bezog sich auf das Nairobi-Programm. Dies ist ein Vorschlag für einen Arbeitsrahmen, nicht eine Ankündigung der Finanzierung für den Libanon oder ein anderes Land.

COP31-Vorsitzender Murat Kurum berichtete, dass der Text zur rechtlichen Überprüfung an das Sekretariat weitergeleitet wurde. Sie bat um eine Plenarpräsentation zwischen 10 und 10.30 Uhr in Antalya, zwischen 9 und 9.30 Uhr in Beirut. Das Register der Vereinten Nationen klassifiziert das Dokument immer als Entwurf. Die von der Präsidentschaft vorgeschlagene Entsendung und der Zeitplan sind keine Entscheidung der Delegationen.

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