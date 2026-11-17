Die Vereinigten Staaten, Mexiko und Bolivien haben ihren Masern-Eliminationsstatus verloren, kündigte die Pan American Health Organization am 17. November 2026 an. Die Entscheidung basiert auf dem Fortbestehen von Übertragungsketten für mindestens 12 Monate. Es bedeutet nicht, dass alle Länder Amerikas in der gleichen Situation sind oder dass dieser Status dauerhaft verloren geht. Die Agentur fordert eine verstärkte Impfung, Überwachung und schnelle Reaktion auf Ausbrüche, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen.

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Die Vereinigten Staaten, Mexiko und Bolivien haben ihren Masern-Eliminationsstatus verloren. Die Panamerikanische Gesundheitsorganisation (PAHO) gab am Dienstag, den 17. November 2026, nach der Datenüberprüfung durch ihre unabhängige regionale Kommission bekannt.

Die Entscheidung folgt auf das Treffen vom 10. bis 13. November. Die Schlussfolgerungen der Kommission wurden vom Direktor von OPS, Jarbas Barbosa, akzeptiert und dann den betroffenen Gesundheitsbehörden mitgeteilt.

Nachhaltige Übertragung, nicht bloßer Import

Das entscheidende Kriterium ist die ununterbrochene Zirkulation derselben Viruslinie für mindestens 12 Monate. Die Beseitigung bedeutet nicht, dass keine importierten Fälle auftreten können: Sie impliziert eine Unterbrechung der endemischen Übertragung. Die am Dienstag verkündete Entscheidung zeigt daher eine nachhaltige Installation dieses Verkehrs in allen drei Ländern.

Für die Vereinigten Staaten ist diese Ankündigung ein neuer Schritt nach dem starken Anstieg der Infektionen in unseremanalyse von Robert F. Kennedy Jr.veröffentlicht am 7. November. Die Statusänderung wird hier gesondert überwacht.

Regionalstatus war bereits 2025 verloren gegangen

Amerika verlor seine regionale Zertifizierung im November 2025, nach der Wiederherstellung der endemischen Übertragung in Kanada. Dies bedeutete nicht, dass alle Länder gleichzeitig ihren eigenen nationalen Status verloren hatten. Die Ankündigung vom 17. November 2026 betrifft drei weitere Länder.

Im OPS heißt es, dass dieser Verlust nicht irreversibel ist. Es fordert mindestens 95 Prozent Abdeckung mit zwei Dosen Impfstoff in jeder Gemeinschaft, verbesserte Überwachung und schnelle Reaktion auf Verdachtsfälle. Ein hoher nationaler Durchschnitt kann untergeschützte Gebiete maskieren. Die Einstellung dieser Übertragungsketten bleibt die wesentliche Voraussetzung für die Wiederherstellung.

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