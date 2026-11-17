Joseph Aoun forderte das Waffenmonopol, die Banken kündigten einen Streik an und die Regierung sagte ihre Sitzung ab. MEA bereitet Kinshasa vor, Gaza steht vor dem Winter, London sanktioniert Unternehmen und die Deutsche Bank reagiert auf Enthüllungen. Die Fakten überprüft und die nützlichen Termine von Mittwoch, 18. November, in dieser Mitternachtsausgabe.

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Mittwoch, 18. November 2026, Mitternacht in Beirut.Joseph Aouns Aufruf zur Entwaffnung der Hisbollah, der an diesem Mittwoch angekündigte Bankstreik und die Abwesenheit eines Ministerrats dominieren die libanesischen Nachrichten. Auf regionaler Ebene verschärft der Winter die humanitäre Krise in Gaza und London bestraft Siedlungsunternehmen. Weltweit rückt eine internationale Untersuchung die Kontrollen der Deutschen Bank in den Fokus.

Im Libanon verteidigt Aoun Waffenmonopol und Verhandlungen

Joseph Aoun forderte die Hisbollah am Dienstag auf, seine Waffen an den Staat zu übergeben. In einem Fernsehinterview wiederholte der Präsident, dass ein Land nicht zwei Arsenale und zwei militärische Entscheidungszentren behalten könne. Sie fördert jedoch Kontakte und Dialog, um eine Waffenübergabe ohne interne Konfrontation zu erreichen.

Das Staatsoberhaupt verteidigt den diplomatischen Weg zum israelischen Rückzug, zur Rückkehr der Vertriebenen, zum Wiederaufbau und zur Freilassung der Gefangenen. Sie erkennt an, dass kein konkreter Zeitplan für die Rücknahme festgelegt wurde. Er lehnte auch die Teilnahme Israels an der Verifikation der Abrüstung ab und verwies auf die Möglichkeit eines Teams der Vereinten Nationen mit arabischen oder europäischen Vertretern. Dieser Vorschlag stellt nicht die Ankündigung eines bereits angenommenen Mechanismus dar.

Die Uneinigkeit bleibt daher zweifach: über den Inhaber der militärischen Entscheidung und über die Mittel, um das Ende der Besatzung zu erreichen. Die Position des Präsidenten sollte nicht mit einem Hisbollah-Abkommen oder neuen israelischen Verpflichtungen verwechselt werden.

Banken: Streik für Mittwoch angekündigt

Der Verband der Banken des Libanon kündigte einen Warnstreik am 18. November und jeden Mittwoch in den kommenden Wochen an. Der am Montag gefasste Beschluss betrifft die steuerliche Behandlung von Wechselkursdifferenzen und Rückstellungen für die Staatsanleihen. Der Verband bestreitet ihre Wiedereinsetzung in die Bemessungsgrundlage und fordert Steuer- oder Gesetzesänderungen.

Diese Anfechtung drückt die Position der Banken aus; sie stellt kein Urteil dar, das ihre Auslegung des Gesetzes festlegt. Der Verwaltungsrat der ABL behält sich die Möglichkeit vor, die Bewegung gemäß den erhaltenen Antworten auszusetzen, zu annullieren oder zu verschärfen. Vor einer Reise sollten sich Kunden direkt bei ihrer Bank erkundigen, welche Leistungen tatsächlich verfügbar sind. Eine generelle Verfügbarkeit von Agenturen, Distributoren oder Transfers kann allein aus der Pressemitteilung nicht gewährleistet werden.

Regierung: Keine Sitzung in dieser Woche

Die Präsidentschaft des Ministerrats kündigte am Dienstagabend an, dass in dieser Woche keine Treffen stattfinden würden, wobei Nawaf Salam den Libanon am Donnerstag aus familiären Gründen verlassen würde. Diese neuere Mitteilung hat Vorrang vor der Tagesordnung einer Sitzung am 19. November, die immer noch online veröffentlicht wird. Es wird kein Ersatzdatum angekündigt.

MEA: Ein neues Flugzeug, Kinshasa in Perspektive

Middle East Airlines war Gastgeber des ersten Airbus A321XLR in Beirut. Mohammad al-Hout bezog sich auf die nächste Wiedereröffnung der Verbindung mit Kinshasa, ohne das Datum der Wiederaufnahme oder Häufigkeit anzugeben. Das Flugzeug wird mit 160 Sitzplätzen ausgeliefert, davon 22 in der Business Class und 138 in der Economy Class.

Der Präsident des Unternehmens argumentierte auch für Flughafenanpassungen, die notwendig sind, um Direktflüge mit den Vereinigten Staaten wiederherzustellen. Dieses Ziel bedeutet nicht, dass Genehmigungen oder Betriebsbedingungen bereits erfüllt sind. Lieferung eines Flugzeugs, Ankündigung eines Ziels und kommerzielle Eröffnung bleiben drei verschiedene Phasen.

Iran: Qeshm trifft, sagt US-Beamter

Ein amerikanischer Militärbeamter, der unter dem Deckmantel der Anonymität spricht, behauptet, dass Kampfflugzeuge am Dienstag einen Raketenstartplatz der Revolutionsgarden auf der Insel Qeshm getroffen haben. Er beschrieb die Operation als Reaktion auf Angriffe auf US-Personal und Vermögenswerte. Diese Rechtfertigung bleibt die von Washington; militärische Schäden und eine mögliche menschliche Einschätzung werden nicht unabhängig festgestellt.

Gaza: Winter schwächt Nahrungsmittelhilfe noch

Das Welternährungsprogramm und die Internationale Organisation für Migration haben am Dienstag eine gemeinsame Warnung gestartet. Mehr als 1,7 Millionen Menschen bleiben vertrieben und 1,4 Millionen sind nach Angaben beider Behörden akutem Hunger ausgesetzt. Regen beschädigt Unterstände, zerstört Nahrungsvorräte und erhöht die Risiken im Zusammenhang mit Abwasserverschmutzung.

WFP berichtete, dass der Mangel an Finanzierung die Bereitstellung von warmen Mahlzeiten jeden zweiten Tag erzwang und auch die Lebensmittelpakete und die finanzielle Unterstützung reduzierte. Agenturen fordern Ressourcen und regelmäßigen Zugang zu Winterlieferungen. Sie betonen, dass die schwache Verbesserung der Ernährungssituation weitgehend von Hilfe und nicht von der Wiederherstellung lokaler Einkommen und Märkte abhängt.

Westbank: London zielt auf acht Unternehmen und Tzav 9

Die britische Regierung hat Sanktionen gegen acht Bau-, Immobilien- und Architekturunternehmen angekündigt, die an der Erweiterung der Siedlungen im besetzten Westjordanland beteiligt sind. Die Tzav-9-Bewegung zielt auch darauf ab, humanitäre Konvois für Gaza zu blockieren. Die neun Einheiten unterliegen dem Einfrieren von Vermögenswerten und dem Verbot der Ausübung von Exekutivfunktionen in Großbritannien.

London präsentiert diese Maßnahmen als Verteidigung der Zwei-Staaten-Lösung, insbesondere im Hinblick auf das E1-Projekt. Es unterscheidet dieses Paket von einem allgemeinen Embargo gegen Israel. Die vorgeschlagenen Beschränkungen für die Einfuhr von Kolonialprodukten und für die Immobilienwerbung sind ein separates Gesetzgebungsprojekt und keine Maßnahmen, die bereits durch diese Ankündigung allein umgesetzt wurden.

Deutsche Bank: 15 Millionen Dokumente und eine Antwort der Bank

Eine internationale Untersuchung, die auf mehr als 15 Millionen Akten von Whistleblowern basiert, beschreibt angebliche Mängel in den Kontrollen der Deutschen Bank und der Behandlung von Risikokunden. Die Dokumente behandeln Aktivitäten seit Anfang der 2010er Jahre. Das Vorhandensein eines Namens in dieser Dokumentation begründet an sich keine Straftat.

Die Bank antwortete, dass die genannten Fälle mehrere Jahre, manchmal zwei Jahrzehnte zurückreichen und dass sie bei Bedarf bei den zuständigen Behörden geprüft wurden. Sie fordert sieben Milliarden Euro Direktinvestitionen in ihre Kontrollen zwischen 2019 und 2025. Nach dem Testen mit einer Sicherheitsfirma behauptet sie, dass sie in ihrer aktuellen Computerumgebung keinen Kompromiss gefunden hat, während sie ihre Analyse fortsetzt.

An diesen Morgen erinnern: Übungsschüsse vor Anfeh

Die Armee kündigt Marineübungen mit echten Schüssen vor Anfeh in der Kura an, diesen Mittwoch, den 18. November von 9 Uhr bis zu ihrem Ende. Sie fordert die Bewohner und Eigentümer von Fischereifahrzeugen auf, sich während der Übungen nicht dem Gebiet zu nähern.

Cover: Ras Naqoura, Foto von François el Bacha / Libnanews. Es illustriert die libanesische Küste und stellt kein Ereignis dieser Ausgabe dar.

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