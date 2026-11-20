In seinem Urteil vom 19. November ordnete der Internationale Gerichtshof Myanmar an, die Rückführung der vertriebenen Rohingyas zu erleichtern, ihr Eigentum zurückzugeben und den nicht behobenen Schaden zu ersetzen. Es ist kein Betrag festgelegt. Myanmar muss innerhalb von zwei Jahren in einem Bericht über die ergriffenen Maßnahmen berichten.

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Das Urteil des Internationalen Gerichtshofs vom 19. November beschränkt sich nicht auf die Feststellung der Verantwortung Myanmars für den Völkermord an den Rohingya. Sie verpflichtet den Staat, Restitutionsmaßnahmen zu ergreifen und Schäden zu ersetzen, die er nicht repariert. Die Verpflichtung besteht ab dem Zeitpunkt des Urteils. Andererseits hat der Gerichtshof den Betrag oder die Zahlungsart nicht festgelegt.

Das Urteil betrifft die Gewalt der Operationen 2017 im nördlichen Bundesstaat Rakhine. Sieben Jahre, nachdem Gambia die Angelegenheit an den Gerichtshof verwiesen hat, wird die Feststellung zwischen den beiden Staaten getroffen. Die Reparaturkomponente öffnet eine weitere Stufe. Der Text unterscheidet, was Myanmar unternehmen muss und was der Gerichtshof noch entscheiden muss.

Freiwillige Rückkehr, Rückgabe von Eigentum und Suche nach vermissten Personen

Das Gericht ordnete Myanmar an, die sichere, freiwillige und würdige Rückkehr der Rohingya zu ermöglichen und zu erleichtern, die infolge der im Urteil enthaltenen Handlungen vertrieben wurden. Diese Verpflichtung betrifft sowohl Binnenvertriebene als auch Personen im Ausland und umfasst den Familiennachzug. Es bedeutet nicht, dass die Lagerabfahrten sofort beginnen müssen oder dass die Sicherheit bereits gewährleistet ist.

§ 615 sieht auch die Rückgabe oder Ersetzung verlorenen oder beschädigten individuellen und kollektiven Eigentums vor. Er bat darum, die Suche nach Vermissten zu erleichtern und dabei zu helfen, die Toten zu identifizieren und sie zu einer würdigen Beerdigung zu machen. Opfer von körperlichen oder geistigen Verletzungen müssen Anspruch auf Rehabilitationsmaßnahmen haben. Auch der Schutz vor Verfolgung und Diskriminierung gehörte zu den geordneten Maßnahmen.

Die Rückgabe im Sinne des Urteils ist daher nicht auf die Rückgabe eines Hauses oder Grundstücks beschränkt. Das Urteil bezieht sich auf unterschiedliche Vorurteile: vertrieben worden zu sein, einen Verwandten verloren zu haben oder nicht in der Lage zu sein, sichere Lebensbedingungen zu finden. Die auferlegten Maßnahmen stellen jedoch keinen Nachweis dafür dar, dass eine Rückgabe stattgefunden hat, dass eine Immobilie zurückgegeben wurde oder dass eine Dienstleistung zugänglich ist.

Kein fester Betrag, aber Bericht innerhalb von zwei Jahren

Wenn die Restitution den Schaden nicht vollständig repariert, muss Myanmar die Rohingya-Gruppe und ihre Mitglieder entschädigen. Gambia hat den Fall im Interesse der Begünstigten des Völkermord-Übereinkommens vor den Gerichtshof gebracht; Die angeordnet Entschädigung ist nicht für den gambischen Staat bestimmt. Das Schema schafft auch kein sofort zugängliches individuelles Anwendungsfenster.

Myanmar muss dem Gerichtshof innerhalb von zwei Jahren nach dem Urteil einen Bericht vorlegen. Sie führt die getroffenen Rückgabemaßnahmen im Einzelnen aus und gibt, wenn diese Maßnahmen keine vollständige Wiedergutmachung ermöglichen, die Höhe und die Art der Entschädigung an. Das Gericht wird die Parteien anhören, bevor es über die Fortsetzung entscheidet. Die Frist ist für die Vorlage des Berichts, nicht für die Zahlung aller Zertifikate oder den Abschluss der Rücksendungen.

Eine Staat-zu-Staat-Entscheidung, Untersuchungen durchzuführen

Der Gerichtshof ordnete außerdem an, dass Myanmar unverzüglich wirksame Ermittlungen gegen Personen durchführt, die vernünftigerweise im Verdacht stehen, im Zusammenhang mit den Operationen 2017 unter das Übereinkommen fallende Handlungen begangen zu haben. Sie bat sie, sie zu verfolgen und zu bestrafen, wenn sie gerechtfertigt waren. Dieser Aspekt verwandelt das Urteil nicht in eine individuelle strafrechtliche Verurteilung. Sie verpflichtet den Staat, eigene Verfahren anzuwenden.

Die folgende Phase kehrt nicht zu den endgültigen Ergebnissen vom 19. November zurück. Die Kommission wird die tatsächlich ergriffenen Maßnahmen bewerten und über reservierte Reparationsfragen entscheiden müssen. Für Familien ist die Unterscheidung entscheidend: Das Urteil erkennt Rechte an und legt Pflichten fest, aber die Möglichkeit einer würdigen Rückkehr und des Zugangs zu Entschädigung hängt immer noch von ihrer Umsetzung ab.

Friedenspalast in Den Haag, 7. Juli 2013. Dieses Archiv zeigt nicht die Anhörung vom 19. November 2026. Jiuguang Wang, via Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.0. Größere ganze Fotografie; Komposition Libnanews unter der gleichen Lizenz.

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