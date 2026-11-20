UNIFIL veröffentlicht seinen Oktober-Review und unterscheidet die Rotationen vom Rückzug im Januar. Neue Vorfälle werden im Südlibanon gemeldet. Minieh eröffnet ein Rettungszentrum. Im Jemen richtet sich ein Anruf an einen Teil des Hafens von Hodeida. Brüssel und London geben das Ende von drei bilateralen Verhandlungen bekannt.

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Freitag, 20. November 2026, 18 Uhr Ausgabe in Beirut. UNIFIL zieht Bilanz von einem Monat Oktober, der erneut von Streiks geprägt ist, und erinnert daran, dass sein Rückzug erst im Januar begann. Neue Vorfälle werden im Süden gemeldet. Im Jemen fordert die von Riad geführte Koalition die Zivilbevölkerung auf, einen Teil des Hafens von Hodeida zu verlassen. In Brüssel schließen die Europäische Union und das Vereinigte Königreich drei Verhandlungen ab, aber die Abkommen gelten noch nicht.

Im Südlibanon unterscheidet UNIFIL Rotationen und Abzüge

Die Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon (UNIFIL) hat am Freitag mitgeteilt, dass die derzeit beobachteten Bewegungen von Friedenstruppen Teil der üblichen Rotation sind, nicht des Rückzugs. Seine Amtszeit endet bis zum 31. Dezember 2026. Laut der Mission wird der Rückzug am 1. Januar beginnenundjanuar 2027 und wird im Jahr fortgesetzt. Am Ende ihres Mandats erklärte die Mission, dass sie ihre Beobachtungen, den Dialog mit den Parteien und ihre Unterstützung für die libanesische Armee fortsetzte.

In seiner Bewertung im Oktober berichtete die UNIFIL, dass sie etwa 90 israelische Luftangriffe beobachtet hatte. Die Mission stellt einen Rückgang der Feindseligkeiten fest, betont jedoch, dass die Zerstörung von Häusern und ziviler Infrastruktur die Rückkehr von Binnenvertriebenen immer noch verzögert. Diese Einschätzung greift keiner Maßnahme vor, die nach dem Abzug der Friedenstruppen ergriffen werden könnte.

Am Freitag berichtete der Korrespondent der Nationalen Informationsagentur über Brände in Zawtar al-Sharkiyeh, die er der israelischen Armee zuschrieb, sowie Explosionen, die einer Drohne zugeschrieben wurden, und Schäden in der Nähe von Haddatha-Häusern. In diesem Versand wurde keine menschliche Bewertung gemeldet. Verteidigungsminister Michel Menassa, der mit dem US-Botschafter Michel Issa zusammentraf, forderte einen Stopp der israelischen Angriffe und den Rückzug aus dem libanesischen Territorium, damit die Armee ihren Einsatz fortsetzen könne. Sein Büro hatte keine Nachfolgevereinbarungen zu UNIFIL angekündigt.

In Minieh, ein Rettungszentrum; HPV-Impfstoff für Januar geplant

Ein ziviles Verteidigungszentrum wurde in Minieh, Nordlibanon, eröffnet. Laut UNDP und der National Information Agency wird erwartet, dass es fünf Gemeinden auf einer Fläche von fast 97.500 Einwohnern bedienen wird. Das Zentrum profitiert von einem von Deutschland über seine KfW-Entwicklungsbank unterstützten nationalen Programm. Die nationale Unterstützung übersteigt 10,6 Millionen Dollar, was nicht allein die Kosten des Minieh-Zentrums sind. UNDP gibt an, dass der neue Standort noch an den Zivilschutz übergeben werden soll.

Der Gesundheitsminister Rakan Nassereddine plant, ab Januar 2027 den Impfstoff gegen das humane Papillomavirus in Grundversorgungszentren für libanesische Mädchen in Zielklassen vorzuschlagen. Die nationale Strategie sah ihre Einführung im Jahr 2027 vor; die Ankündigung vom Freitag spezifiziert den geplanten Monat. Der Minister erläuterte nicht die gewählten Altersgruppen, die Gründungszentren oder die Registrierungsverfahren. Die Kampagne ist noch nicht offen.

In New York erhielt die libanesische Fotojournalistin Christina Assi am Donnerstag den International Press Freedom Award des Committee for the Protection of Journalists. Verletzt im Jahr 2023 im Südlibanon während des Streiks, bei dem die Journalistin Issam Abdallah getötet wurde, kämpft sie seitdem für die Sicherheit von Reportern.

Hodeïda: Aufruf, einen Teil des Hafens zu evakuieren

Die von Saudi-Arabien geführte Koalition forderte am Freitag die Zivilbevölkerung auf, einen Teil des Hafengebiets von Hodeida an der jemenitischen Küste des Roten Meeres zu verlassen, unter Berufung auf ihre Sicherheit. Die Berufung bestätigt keinen Angriff auf den Hafen, seine Schließung oder eine tatsächliche Evakuierung. Hodeida wird für die Ankunft von Waren und humanitärer Hilfe verwendet. Die Europäische Kommission hatte bereits festgestellt, dass Störungen in der jemenitischen Verkehrsinfrastruktur die Versorgung mit Lebensmitteln, Medikamenten und Kraftstoff erschweren.

Brüssel und London schließen drei Verhandlungen ab

Die Europäische Union und das Vereinigte Königreich haben in Brüssel das Ende der Verhandlungen über gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Vorschriften, die Annäherung ihrer CO2-Märkte und ein Jugendmobilitätsprogramm angekündigt. Die Gesundheitskomponente zielt darauf ab, die meisten Bescheinigungen und Kontrollen, die derzeit für den Handel mit Tieren, Pflanzen und Erzeugnissen erforderlich sind, zu streichen. Ziel ist eine Anwendung von 1undmärz 2028. Beide Parteien streben auch bis 2028 eine Verknüpfung ihrer CO2-Märkte an.

Das Mobilitätsprogramm sollte jungen Teilnehmern ermöglichen, bis zu drei Jahre auf der anderen Seite des Ärmelkanals zu bleiben, insbesondere zu arbeiten oder zu studieren. Sie stellt die Freizügigkeit nicht wieder her und bleibt von Erasmus+ getrennt. Die drei Texte müssen noch den auf beiden Seiten festgelegten Verfahren folgen, bevor sie in Kraft treten.

Ukraine: Ausweitung der Streiks

Der ukrainische Premierminister meldete acht Tote bei den nächtlichen russischen Streiks von Donnerstag bis Freitag, sechs davon in Kiew. In Polen eröffnete die Staatsanwaltschaft Lublin eine Untersuchung nach dem Fall eines Flugobjekts in der Nähe von Nowy Lipowiec. Der polnische Verteidigungsminister verweist auf eine wahrscheinliche russische Rakete, ohne weitere juristische Expertise. Der Minister meldet keine Verletzungen oder Schäden an kritischen Infrastrukturen.

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