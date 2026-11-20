Der Rat für Entwicklung und Wiederaufbau hat ein Angebot zur Räumung und Reparatur von Straßen im Bezirk Marjayoun im südlichen Libanon ausgewählt. Die veröffentlichte Mitteilung beziffert dieses Angebot auf 6,54 Millionen US-Dollar. Die verfügbaren Dokumente weisen nicht auf eine effektive Unterschrift oder ein bestätigtes Start-up hin.

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Der Rat für Entwicklung und Wiederaufbau veröffentlichte eine Bekanntmachung über die Auswahl, um beschädigte Straßen im Bezirk Marjayoun im südlichen Libanon zu räumen und zu reparieren. Die vorläufige Ausschreibung beträgt 6,54 Millionen US-Dollar. Die Akte ist daher seit der Ausschreibung im Oktober vorgeschoben worden, aber die konsultierten öffentlichen Dokumente zeigen nicht, dass der Vertrag unterzeichnet wurde oder dass die Arbeiten begonnen haben.

Das Marjayoun-Los ist Teil des von der Weltbank finanzierten Soforthilfeprojekts im Libanon. Es hat eine eigene Datei, getrennt von den Straßen Lose von Tyre und Bint Jbeil. Sein Status gilt daher nicht für alle Straßen im Süden oder für Arbeiten in anderen Gebieten, die durch dasselbe Programm finanziert werden.

Die Ausschreibung wich der Wahl eines Unternehmens

Der Rat für Entwicklung und Wiederaufbau (CDR) hat seine Ausschreibung am 8. Oktober 2026 veröffentlicht und den 22. Oktober als Frist für die Einreichung der Angebote festgelegt. In der Auswahlbekanntmachung, auf die sich 1303 bezog, gab er an, dass er drei Angebote erhalten und das Angebot von Yamen Establishment for General Trading and Contracting angenommen habe. In dem Dokument heißt es, dass die Entscheidung von der Nicht-Einwendung der Weltbank abhängig ist.

Der vom RDC veröffentlichte Betrag entspricht dem gewählten Angebot, nicht einer Zahlung. Der Beschaffungsplan der Weltbank, der am 15. November überarbeitet wurde, erfasst die Veröffentlichung und Einreichung von Angeboten. Für das Marjayoun-Los bleibt die für das Datum des Inkrafttretens des unterzeichneten Vertrags vorgesehene Spalte in dieser Version leer. Der Prognosetermin in der Tabelle ist daher kein Starttermin.

Klar, um den Zugang vor dauerhaften Reparaturen wiederherzustellen

Das technische Dossier unterscheidet die vorläufige Rezirkulation von Reparatureingriffen. Auf den am meisten beschädigten Abschnitten, die für die Notphase ausgewählt wurden, sieht das Umwelthandbuch die Beseitigung von Trümmern und die vorübergehende Sanierung der Fahrbahn vor. Es unterscheidet diese Arbeit von den lokalisierten Reparaturen, die für eine frühe Erholungsphase geplant sind. Die Veröffentlichung des Marktes kündigt jedoch nicht die Wiedereröffnung einer bestimmten Achse an.

Dieser Unterschied gilt für die Bewohner, Dienstleistungen und Unternehmen, die die Bezirksstraßen nutzen. Der vorübergehende Zugang kann die Fahrt erleichtern, ohne dass angegeben wird, dass endgültige Reparaturen eingegangen sind. Das Dossier sieht auch Sicherheitskontrollen vor jedem Eingriff in die betreffenden Abschnitte und Verkehrsmanagementmaßnahmen während der Arbeiten vor.

Der nächste Benchmark wird ein Datum der Arbeit bestätigt

Ein unterzeichneter Vertrag, ein Startauftrag oder eine lokale Verkehrsberatung würden den Bewohnern einen genaueren Maßstab geben als die Ankündigung der Wahl des Unternehmens. Ab dem 20. November wurden die konsultierten öffentlichen Dokumente verwendet, um die Auswahlphase zu verfolgen, aber keines enthielt ein bestätigtes Startdatum oder eine Liste der tatsächlich wiedereröffneten Straßen. Aus dieser Stellungnahme sollte daher nicht geschlossen werden, dass Reisen auf den betreffenden Abschnitten bereits möglich sind.

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